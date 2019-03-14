Вальверде: «Было чувство, что „Лион“ может забить ещё»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов расслабляться нельзя никогда, и счёт 2:0 был скользким. Мы испытывали проблемы во взаимодействии, и меня не покидало чувство, что «Лион» может забить нам больше.

Мы все очень сосредоточены на этом турнире, как и Месси. Он провёл невероятный матч.

Сильнейший соперник по 1/4? Невозможно выбрать только одну команду. Все команды хорошенько постарались, чтобы сюда попасть. Посмотрим, с кем мы будем играть, но сложным будет любой оппонент.