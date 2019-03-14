Месси: «В четвертьфинале будет нелегко, независимо от жребия»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от четвертьфинальной стадии турнира.

Мы включились в игру с самого начала и хорошо работали с мячом. После счёта 2:1 пришлось немного попотеть. До этого у «Лиона» не было ни одного момента. К счастью, нам удалось забить третий гол. После счёта 3:1 у нас стало появляться намного больше свободного пространства, и мы могли выбегать в быстрые контратаки.

Все соперники по четвертьфиналу сложны. Например, «Аякс», который показал себя как потрясающая молодая команда, которая никого не боится. Будет нелегко, независимо от того, кто нам достанется. Мы должны подготовить себя к серьёзному испытанию.