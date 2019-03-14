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Месси: «В четвертьфинале будет нелегко, независимо от жребия»

вчера, 03:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от четвертьфинальной стадии турнира.

Мы включились в игру с самого начала и хорошо работали с мячом. После счёта 2:1 пришлось немного попотеть. До этого у «Лиона» не было ни одного момента. К счастью, нам удалось забить третий гол. После счёта 3:1 у нас стало появляться намного больше свободного пространства, и мы могли выбегать в быстрые контратаки.

Все соперники по четвертьфиналу сложны. Например, «Аякс», который показал себя как потрясающая молодая команда, которая никого не боится. Будет нелегко, независимо от того, кто нам достанется. Мы должны подготовить себя к серьёзному испытанию.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
   442 / 1074
вчера в 17:09
Можно смело по ванговать, кому Порту не попади, тот клуб будут винить за "удачу")
Возможно, если Аякс-Порту, претензий поменьше будет.
Groove000
Groove000
   184 / 1074
вчера в 08:58
Барса - Юве, МЮ - Аякс было бы интересно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   355 / 1074
вчера в 05:54
Главное, чтобы самые слабые не встретились друг с другом.
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 04:54
Барселону точно никто не хочет.
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