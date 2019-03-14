ГлавнаяНовости

Женезио: «Мы знали, что многое зависит от игры Месси. Он гений»

вчера, 03:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Наставник «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Было два разных тайма. В первом нам пришлось очень несладко, справляясь с прессингом «Барселоны». Во второй половине появилась надежда. На протяжении 15 минут до третьего гола «Барсы» мы чувствовали их тревогу. Мы планировали сыграть с более высокой линией обороны, но класс «Барселоны» не позволил нам это сделать. Во втором тайме у нас получалось лучше, но после третьего гола наши шансы практически исчезли.

Мы знали, что многое будет зависеть от Лионеля Месси. Он перешёл в режим лигочемпионской игры и доказал, что является одним из лучших футболистов мира. Он просто гений.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ханданович: «„Интеру“ не хватило качества игры и характера»
Сегодня, 07:19 Комментарии1
Эмери: «Лига Европы – это отличная возможность взять трофей и попасть в ЛЧ»
Сегодня, 06:53 Комментарии0
Тренер «Зальцбурга»: «„Наполи“ – сильнейшая из оставшихся команд в ЛЕ»
Сегодня, 06:33 Комментарии2
Тренер «Славии»: «Хочу, чтобы нам достался „Арсенал“ или „Челси“»
Сегодня, 05:57 Комментарии4
Сучек: «Мы запомним этот матч с „Севильей“ на всю жизнь»
Сегодня, 05:38 Комментарии1
Мачин: «„Севилья“ надолго запомнит это поражение»
Сегодня, 05:21 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   425 / 1074
вчера в 07:02
Он не вечный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100