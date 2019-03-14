Женезио: «Мы знали, что многое зависит от игры Месси. Он гений»

Наставник «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Было два разных тайма. В первом нам пришлось очень несладко, справляясь с прессингом «Барселоны». Во второй половине появилась надежда. На протяжении 15 минут до третьего гола «Барсы» мы чувствовали их тревогу. Мы планировали сыграть с более высокой линией обороны, но класс «Барселоны» не позволил нам это сделать. Во втором тайме у нас получалось лучше, но после третьего гола наши шансы практически исчезли.

Мы знали, что многое будет зависеть от Лионеля Месси. Он перешёл в режим лигочемпионской игры и доказал, что является одним из лучших футболистов мира. Он просто гений.