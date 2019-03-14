Месси: «То, что вчера сделали Роналду и „Ювентус“, было впечатляюще»

вчера, 02:19

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о вчерашней победе «Ювентуса» над «Атлетико». В первом круге туринцы уступили «матрасникам» со счётом 0:2, но хет-трик Криштиану Роналду в ответной встрече вывел итальянский клуб в четвертьфинал ЛЧ .