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Месси: «То, что вчера сделали Роналду и „Ювентус“, было впечатляюще»

вчера, 02:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о вчерашней победе «Ювентуса» над «Атлетико». В первом круге туринцы уступили «матрасникам» со счётом 0:2, но хет-трик Криштиану Роналду в ответной встрече вывел итальянский клуб в четвертьфинал ЛЧ.

То, что вчера сделали Криштиану Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Роналду, который забил им три мяча. 

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 19:58
тебе до таких высот не дойти коротышка
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   18 / 1074
вчера в 19:22
Гном встал на колени перед великим клубом.
Imrebellion
Imrebellion
   442 / 1074
вчера в 17:06
Всегда приятно видеть в интервью видосах как скормные гении (Месси, ДеБруйне...) отвечают очень чётко, умно, говорят позитивные вещи без лишних жестов и фраз аля комменты с соц.сетей.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил BARCDJIN
   796 / 1074
вчера в 16:37
Великий похвалил Роналду!
Рон тоже великий!
Месси это просто синоним футбола.
Juve vsegda
Juve vsegda ответил Abudabi
   784 / 1074
вчера в 14:30
А почему Роналду не такой умный? Почему он всегда говорит что я и только я? Хотя все тренера мира предпочитают Месси даже великий сэр Алекс Фергюссон.
месси поскромней будет рона
рон крут
месси гений
признал значит умный
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   414 / 1074
вчера в 10:46
Гении всегда скромны :)
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 10:00
Достойные слова одного великого игрока о другом. Интересно, что после перехода Роналду в чемпионат Италии Месси и он стали чаще положительно говорить друг о друге и защищать один другого от критических выпадов других игроков.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил anfield1984
   112 / 1074
вчера в 08:20
С языка снял
Ну так положи обратно на язычек..



Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN
   112 / 1074
вчера в 08:10
Великий похвалил Роналду!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил eleven LC
   187 / 1074
вчера в 08:04
Месси гораздо умнее своих недалёких почитателей !
Это точно ! Только вот " недалеких" - это как-то слабо сказано !
anfield1984
anfield1984 ответил eleven LC
   277 / 1074
вчера в 06:36
С языка снял
d_fincher
d_fincher
   210 / 1074
вчера в 06:07
Одно дело Лион переиграть, и совсем другое выиграть у Атлетико в 3 мяча.
112910415
112910415
   114 / 1074
вчера в 05:40
а где же это : " Я лучший в мире ! Я навсегда в истории !" ?
ну да, Месси не имеет привычки к таким репликам, вставляемым куда попало...
это другой, тоже нам известный...
STVA 1
STVA 1
   116 / 1074
вчера в 03:25
Признал
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 1074
вчера в 03:02
Это называется забивать и быть лучшим везде, в любой команде, а не в одной!
Abudabi
Abudabi ответил eleven LC
   384 / 1074
вчера в 02:59
А почему Роналду не такой умный? Почему он всегда говорит что я и только я? Хотя все тренера мира предпочитают Месси даже великий сэр Алекс Фергюссон.
eleven LC
eleven LC
   115 / 1074
вчера в 02:44
Месси гораздо умнее своих недалёких почитателей !
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