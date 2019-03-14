Месси: «То, что вчера сделали Роналду и „Ювентус“, было впечатляюще»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о вчерашней победе «Ювентуса» над «Атлетико». В первом круге туринцы уступили «матрасникам» со счётом 0:2, но хет-трик Криштиану Роналду в ответной встрече вывел итальянский клуб в четвертьфинал ЛЧ.
То, что вчера сделали Криштиану Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Роналду, который забил им три мяча.
Месси это просто синоним футбола.
Месси это просто синоним футбола.
рон крут
месси гений
признал значит умный
рон крут
месси гений
признал значит умный
Аха-ха)
Аха-ха)
ну да, Месси не имеет привычки к таким репликам, вставляемым куда попало...
это другой, тоже нам известный...
ну да, Месси не имеет привычки к таким репликам, вставляемым куда попало...
это другой, тоже нам известный...