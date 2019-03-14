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Ковач: «„Ливерпуль“ был лучшей командой в обоих матчах»

вчера, 02:32
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Нам достался очень сильный соперник. Мы должны поздравить «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. Они были лучшей командой в обоих матчах. Мы заслужили своё поражение.

Соперник прессинговал нас очень высоко, играл компактно, нам было очень тяжело. Ко всему прочему, это был не наш лучший день. «Ливерпуль» – высококлассная европейская команда. Сегодня они показали нам наш уровень.

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Все комментарии
galem72
galem72
   321 / 1074
вчера в 10:32
После такого вью хорвату смело можно собирать чемодан.
time out
time out
   76 / 1074
вчера в 08:19
Немцы пролетели. И Бавария и Шальке в ауте.
anfield1984
anfield1984 ответил cska plus
   277 / 1074
вчера в 06:35
Это Вы под каждым постом где упоминался матч Бавария Ливерпуль пророчили легкую победу немцев?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   548 / 1074
вчера в 06:32
Куда же подевалась та Бавария которая громила Барселону 7:0, а теперь с треском вылетает от не самой сильной команды АПЛ...
Hako-Ly
Hako-Ly
   865 / 1074
вчера в 06:22
Достойные слова!
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 04:34
Ковач капитулировал.
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