Ковач: «„Ливерпуль“ был лучшей командой в обоих матчах»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Нам достался очень сильный соперник. Мы должны поздравить «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. Они были лучшей командой в обоих матчах. Мы заслужили своё поражение.

Соперник прессинговал нас очень высоко, играл компактно, нам было очень тяжело. Ко всему прочему, это был не наш лучший день. «Ливерпуль» – высококлассная европейская команда. Сегодня они показали нам наш уровень.