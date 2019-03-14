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Ола: «Неслыханный пенальти. Суарес симулировал и заслуживал карточки»

вчера, 07:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола после поражения от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал решение главного арбитра встречи Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота французской команды.

На исход этого противостояния повлияли отдельные события. Мы потеряли Антони Лопеша, а ещё получили неслыханный пенальти. Никакого пенальти там не было и в помине. Надо было, наоборот, показать Суаресу жёлтую карточку за симулияцию.

VAR сегодня не пользовался большим успехом. В неравном поединке он не оказывает влияния на результат, но в сегодняшнем матче он сильно наказал нашу команду.

Если бы Лионель Месси поменял команду, результат бы тоже изменился.

Возможно, Горжелен не так хорош, как Лопеш. Антони всё ещё в шоке, ему нужно будет пройти обследование, но продолжать игру он не мог.

Об эпизоде с пенальти в ворота «Лиона» также высказался нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   1013 / 1074
сегодня в 02:56
суарес это просто 75челлвечишко.. И даже пожизненный бан не изменит этот факт. Итак Лион был обречен, но ведь не может по другому.

Как же прекрасно что на ЧМ именно Аргентина и Уругвай ведомые лейси и этой 75й были позорно отправлены домой потрясной Францией, у которой самый донный чемп в мире😁😁😁
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 19:44
Игрок Лиона без шансов достать мяч сбивает Суареса с шага - левый пенальти. Игрок АМ гладит Бернардески по футболке, от чего тот падает, как подкошенный - 100% пенальти. Логика персофанов ограниченного марокканца и хейтеров Барсы. =)
    juvenale
    juvenale ответил Так Себе Аналитик
       23 / 1074
    вчера в 19:42
    Эвребе, Бузакка и Айтекин: "Добро пожаловать в нашу каталонскую Семью!"
    чакыр
    juvenale
    juvenale
       23 / 1074
    вчера в 19:41
    ну а от чего их называют Барселона?две лч им просто подарили
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил BARCDJIN
       106 / 1074
    вчера в 18:17
      Палыч82
      Палыч82 ответил alexamit
         506 / 1074
      вчера в 15:04
      Не знаю,как в этом матче,а в игре Атлетико с Ювентусом судья накосячил в сторону Юве с определением пенальти.
      Вот именно,) Очень странные матчи на этой стадии плей-офф. Ну, пожалуй, в игре Бавария-Ливерпуль все закономерно, уж очень грузные и постаревшие нынче мюнхенцы. А инертность Шальке, Лиона и Атлетико в ответках видна была невооруженным глазом
      alexamit
      alexamit
         490 / 1074
      вчера в 14:38
      Не знаю,как в этом матче,а в игре Атлетико с Ювентусом судья накосячил в сторону Юве с определением пенальти.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
         65 / 1074
      вчера в 11:36
      Все, иди гуляй. Мне как-то всеровно на Барселону, уже нет того хейта, как пару лет назад
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
         65 / 1074
      вчера в 11:35
      Бородатая барби из Аргентины любит вылетать в 1/4 финала ЛЧ, ухахаха
      ronaldo743
      ronaldo743
         39 / 1074
      вчера в 11:23
      Игрок Лиона без шансов достать мяч сбивает Суареса с шага - левый пенальти.

      Игрок АМ гладит Бернардески по футболке, от чего тот падает, как подкошенный - 100% пенальти.

      Логика персофанов ограниченного марокканца и хейтеров Барсы. =)
      Groove000
      Groove000 ответил BARCDJIN
         184 / 1074
      вчера в 11:19
      Игра была не в мяч, во вторых тот подставил свою ногу так чтобы Суарес на нее наступил, это случилось неумышленно, но нап Барсы упал не по своей воле..Это засчитали как фол..
      Понятно, что в это моменте и к судье, и к вару вопросы... Хотя и так счет был бы разгромным)
      BARCDJIN
      BARCDJIN
         112 / 1074
      вчера в 11:13
      как будто там результат бы изменил. а вот картонный ювка благодаря пенки тока и прошел..
      ronaldo743
      ronaldo743
         39 / 1074
      вчера в 10:56
      Неслыханный пенальти был за сутки до этого, когда игрок Кабинетуса упал от поглаживания футболки.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
         414 / 1074
      вчера в 10:54
      Во-первых, пенальти не был решающим, в отличии от матча Юве-Атлетико. Во-вторых контакт со стороны игрока Лиона на Суаресе был, он не сыграл в мяч? не сыграл! подставил ногу? подставил! а то что Суарес сам наступил по инерции на ногу соперника факт фола не меняет. Вы например бежите прямо, и перед вами колом встанет игрок, вы об него бьетесь, кто виноват вы или он?! :)
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Groove000
         112 / 1074
      вчера в 10:05
      На повторе видно, что Суарес сам наступил на ногу Денайеру. Хотя тот и не дотягивался до мяча. Я бы не ставил пенку
      Игра была не в мяч, во вторых тот подставил свою ногу так чтобы Суарес на нее наступил, это случилось неумышленно, но нап Барсы упал не по своей воле..Это засчитали как фол..
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Так Себе Аналитик
         112 / 1074
      вчера в 10:03
      Мне кажется, он пропускает столько моментов, просто потому, что и сдулся уже так же, как это делает Месси в важных матчах (но на "Лион" или "ПСВ" он всегда вылезает)
      Ну да Озошка одному Реалу в 3 матчах отгрузил пяток голов..хы-хы
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил parallels
         112 / 1074
      вчера в 10:02
      стыдно!
      За ВильяРеал

      Аха-ах)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
         21 / 1074
      вчера в 09:42
      Его клиенты в ЛЧ - это Копенгаген, Спартак, АПОЭЛ....
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
         65 / 1074
      вчера в 09:40
      ВАРселона
      obana777
      obana777
         228 / 1074
      вчера в 09:26
      Суарес по жизни симулянт.
      RedRedTeam
      RedRedTeam ответил Scuderia Ferrari
         325 / 1074
      вчера в 09:21
      Его брат играет в реале.СуРамос
      LOpp
      LOpp ответил parallels
         41 / 1074
      вчера в 09:19
      За Зенит?
      Evilhuman
      Evilhuman
         26 / 1074
      вчера в 09:10
      Ай,этот барсучий балет всё равно в ЛЧ до первого серьезного противника
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Don trambon
         9 / 1074
      вчера в 09:05
      вот в чем то мы с тобой едины
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Знатог
         9 / 1074
      вчера в 09:04
      там симуляция и горчичник были
      Знатог
      Знатог
         441 / 1074
      вчера в 09:03
      пенальти был.
      Don trambon
      Don trambon
         62 / 1074
      вчера в 08:47
      Поганый клуб эта Барселоналона.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил Scuderia Ferrari
         8 / 1074
      вчера в 08:35
      Нет в футболе бОльшей гнили, чем суарес. Готов на любую подлость, чтобы набить Месси статистику. Готов упускать сколько угодно моментов, чтобы на его фоне Месси выглядел тащером. Раб.
      Мне кажется, он пропускает столько моментов, просто потому, что и сдулся уже так же, как это делает Месси в важных матчах (но на "Лион" или "ПСВ" он всегда вылезает)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         8 / 1074
      вчера в 08:33
      Эвребе, Бузакка и Айтекин: "Добро пожаловать в нашу каталонскую Семью!"
      Groove000
      Groove000
         184 / 1074
      вчера в 08:25
      На повторе видно, что Суарес сам наступил на ногу Денайеру. Хотя тот и не дотягивался до мяча. Я бы не ставил пенку
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