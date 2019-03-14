Ола: «Неслыханный пенальти. Суарес симулировал и заслуживал карточки»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола после поражения от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал решение главного арбитра встречи Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота французской команды.

На исход этого противостояния повлияли отдельные события. Мы потеряли Антони Лопеша, а ещё получили неслыханный пенальти. Никакого пенальти там не было и в помине. Надо было, наоборот, показать Суаресу жёлтую карточку за симулияцию.

VAR сегодня не пользовался большим успехом. В неравном поединке он не оказывает влияния на результат, но в сегодняшнем матче он сильно наказал нашу команду.

Если бы Лионель Месси поменял команду, результат бы тоже изменился.

Возможно, Горжелен не так хорош, как Лопеш. Антони всё ещё в шоке, ему нужно будет пройти обследование, но продолжать игру он не мог.