«Зенит» намерен войти в реестр кредиторов «Тосно»

Сообщается, что «Зенит» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два заявления о включении его в реестр кредиторов клуба «Тосно», признанного в декабре 2018 года банкротом.
С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017-2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.
Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация «Стаф-Альянс», которая требовала с команды около 3 млн рублей.
С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании «Транстур Тревел Норд», 820 тыс. рублей - в пользу фирмы «Вижен Сервис», порядка 400 тыс. рублей - в пользу компании «Персональное дело». Спорткомплекс «NOVA Арена», где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.
Вместо ростова, рубина, арсенала.
Какой бы отличный чемпионат был..
Вместо ростова, рубина, арсенала.
Какой бы отличный чемпионат был..
Только расформирование Зенита спасет российский футбол.
Только расформирование Зенита спасет российский футбол.