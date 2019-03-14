«Зенит» намерен войти в реестр кредиторов «Тосно»

вчера, 16:34

Сообщается, что «Зенит» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два заявления о включении его в реестр кредиторов клуба «Тосно», признанного в декабре 2018 года банкротом.

С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017-2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.

Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация «Стаф-Альянс», которая требовала с команды около 3 млн рублей.

С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании «Транстур Тревел Норд», 820 тыс. рублей - в пользу фирмы «Вижен Сервис», порядка 400 тыс. рублей - в пользу компании «Персональное дело». Спорткомплекс «NOVA Арена», где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.