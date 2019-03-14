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«Зенит» намерен войти в реестр кредиторов «Тосно»

вчера, 16:34

Сообщается, что «Зенит» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два заявления о включении его в реестр кредиторов клуба «Тосно», признанного в декабре 2018 года банкротом.

С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017-2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.

Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация «Стаф-Альянс», которая требовала с команды около 3 млн рублей. 

С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании «Транстур Тревел Норд», 820 тыс. рублей - в пользу фирмы «Вижен Сервис», порядка 400 тыс. рублей - в пользу компании «Персональное дело». Спорткомплекс «NOVA Арена», где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik ответил 161регион
   99 / 1074
вчера в 19:45
Стыдно покупать судей что бы попадать и потом проигрывать в этих турнирах!!!
Вы это о чем, думал опять про 5-0 захотелось поговорить?
161регион
161регион ответил Nafnafik
   31 / 1074
вчера в 19:35
Стыдно покупать судей что бы попадать и потом проигрывать в этих турнирах!!!
1-й парень
1-й парень
   51 / 1074
вчера в 19:27
Тосно возродится, будет кому унижать свиней.
parallels
parallels
   10 / 1074
вчера в 18:33
ну ты глянь, кому адресовано, сложи 2+2)
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки ответил parallels
   282 / 1074
вчера в 18:03
    parallels
    parallels ответил 161регион
       10 / 1074
    вчера в 17:53
    Опять за зенит стыдно....
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       270 / 1074
    вчера в 17:37
    Стыдно за бомжей
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 1074
    вчера в 17:33
    Как только Тосно отвозило свиней пару раз и с позором их вышвырнули из кубка, так сразу появились финансовые проблемы. Совпадение? Не думаю. Гыгыгы
    Nafnafik
    Nafnafik ответил 161регион
       99 / 1074
    вчера в 17:31
    Стыдно проигрывать во всех турнирах,в которых хотели занять первые места
    Стыдно не попадать в эти турниры.
    161регион
    161регион ответил Bjuik
       31 / 1074
    вчера в 17:24
    AfrikSimon
    AfrikSimon
       102 / 1074
    вчера в 17:23
    Тосно отомстит тарасикам за свое расформирование.
    Bjuik
    Bjuik
       50 / 1074
    вчера в 17:19
    Стыдно Зениту 5-0 сливать. понятно не хотели выглядеть хуже спартака.
    161регион
    161регион
       31 / 1074
    вчера в 17:17
    Опять за зенит стыдно....
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       83 / 1074
    вчера в 17:13
    Тосно не будет так легко дарить очки, как ростово-рубиновские филиалы тарасне.
    pavkur
    pavkur
       44 / 1074
    вчера в 17:12
    Пока халявные очки всем поставляет ростов.
    Аксинья
    Аксинья
       71 / 1074
    вчера в 17:05
    Наверно Маркизу урежут зарплату процентов на двадцать, всё равно толку от него никакого...Как раз хватит тосненские долги загасить...
    Аксинья
    Аксинья ответил Питермен
       71 / 1074
    вчера в 17:01
    Вернуть бы Тосно в РПЛ, поднять Волгарь-Газпром, ска=хабаровск, Балтику... Вместо ростова, рубина, арсенала. Какой бы отличный чемпионат был..
    И тогда представляю сколько халвных очков для Зенита будет...
    пердун из Тарасовки
    пердун из Тарасовки
       282 / 1074
    вчера в 17:01
    У нас Федун везде нос сунул.
    Питермен
    Питермен
       45 / 1074
    вчера в 16:56
    Вернуть бы Тосно в РПЛ, поднять Волгарь-Газпром, ска=хабаровск, Балтику...
    Вместо ростова, рубина, арсенала.
    Какой бы отличный чемпионат был..
    time out
    time out
       76 / 1074
    вчера в 16:55
      Юрниекс
      Юрниекс
         134 / 1074
      вчера в 16:53
      Федун мутит,Тосно - смерть пищевика,этот клуб для хрюшек,страшнее Ливерпуля. Тосно драл крючкохвостых.даже когда во второй лиге играли. На кубок. Прич5м в Москве!
      Miaf
      Miaf
         16 / 1074
      вчера в 16:39
      То есть клуб ,который берет государственнные деньги, которому дарят стадионы за 1 рубль еще решил спонсировать кого то? по моему это позор государственности.
      Только расформирование Зенита спасет российский футбол.
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
         458 / 1074
      вчера в 16:38
      Муть...
      Морозовский
      Морозовский
         7 / 1074
      вчера в 16:37
      БАКЛАНЫ - ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ!!!
      LOpp
      LOpp
         41 / 1074
      вчера в 16:36
      вот хапуги, +6 халявных очков в чемпионате не достаточно было?
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