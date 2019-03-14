Медведев встретился с президентом «Барселоны»

вчера, 13:22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев побывал в гостях у «Барселоны».

В ходе поездки Медведев провёл встречу с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу и обсудил перспективы сотрудничества, включая развитие академии и клубной инфраструктуры, посетил «Камп Ноу», в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин; ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов. Президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.