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Медведев встретился с президентом «Барселоны»

вчера, 13:22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев побывал в гостях у «Барселоны».

В ходе поездки Медведев провёл встречу с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу и обсудил перспективы сотрудничества, включая развитие академии и клубной инфраструктуры, посетил «Камп Ноу», в том числе центр инноваций, музей и мегамагазин; ознакомился с билетной программой и системой продажи абонементов. Президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1074
вчера в 18:23
Обменялись опытом
Aчиститель
Aчиститель
   81 / 1074
вчера в 18:19
Пупсиков к Барселоне после 7-0 и Муры близко не подпустят.
Troj
Troj
вчера в 16:23
Презик Зенита обучал Бортомеу тратить народное достояние?
Alladins
Alladins
   109 / 1074
вчера в 15:15
Для кого и Мура Барселона.
Гавроша
Гавроша ответил parallels
   85 / 1074
вчера в 15:10
в ответ делегация спартака посетила базу рапида.
А потом поехали на базу муры, договариваться о сотрудничестве и обмениваться опытом.
Aчиститель
Aчиститель
   81 / 1074
вчера в 15:03
Делегация пупсни, кроме Кишинева посетила Актобе, Мурску-Соботу и Марибор для продолжения тесного сотрудничества.
Balanenok
Balanenok
   144 / 1074
вчера в 14:59
Директор тарасовский посетил Кишинев, договорился о реванше с Шерифом на следующий год.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   187 / 1074
вчера в 14:26
Известно, что после встречи сеньор Бартомеу отправился в собор Св. Креста,долго молился перед образом Девы Марии и постоянно повторял, вздрагивая : " Изыди, Сатана ! Чур меня, чур..."!
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 14:19
А в барселоне знают, что у зенита нету школы?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Юрий Сенатов 1
   9 / 1074
вчера в 14:11
большими туалетами похвастаться
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 13:56
Единственная возможность Зенита встретиться с Барселоной-организовать встречу президентов:))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   310 / 1074
вчера в 13:55
"Президенты договорились о форматах обмена опытом". Я еще могу понять, если "Барселона" поделится каким-либо опытом, но чем может поделиться российский клуб?...
Vladimir808
Vladimir808 ответил LOpp
   148 / 1074
вчера в 13:53
обсудили предстоящий полуфинал в ЛЧ
Да нет же! Обсудили развитие инфраструктуры Академии Барсы, а за этим последуют вливания денежек от Газпрома на развитие Академии Барсы.
LOpp
LOpp
   41 / 1074
вчера в 13:43
обсудили предстоящий полуфинал в ЛЧ
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 13:41
Федун встречался с президентом Муры. Достигнута договоренность, что свиней не обидят. А так же обменялись опытом выступления в товарняках. Гыгыгы
Jum13
Jum13
   28 / 1074
вчера в 13:39
Фух - я уже подумал, что Дмитрий Анатольевич после ЧМ-2018 решил себе футбольную игрушку присмотреть )))
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 13:38
Кто знает, он родственник главнодо медведева?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   89 / 1074
вчера в 13:33
ОБСУДИЛ ТРАНСФЕР ЗАБОЛОТНОГО И ДЗЮБЫ В БАРСЕЛОНУ !
БАРТОМЕУ ГОТОВ РАССТАТЬСЯ С МЕССИ РАДИ ЭТИХ ДВУХ ЗВЁЗД !

ГЫ-ГЫ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 13:33
    parallels
    parallels
       10 / 1074
    вчера в 13:30
    в ответ делегация спартака посетила базу рапида.
    Garrincha58
    Garrincha58
       387 / 1074
    вчера в 13:28
    лет 38-40 Месси пригласят в Зенит
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 1074
    вчера в 13:25
    Узнал как с судьями работать,нашли друг друга
    Zenit_84
    Zenit_84
       136 / 1074
    вчера в 13:25
    Суперактивный
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