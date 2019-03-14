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Ловчев: «Навскидку шансов у „Зенита“ нет вообще»

вчера, 19:09
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил вероятность прохода «Зенита» в следующую стадию Лиги Европы после домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 1:3.

Навскидочку шансов у «Зенита» вообще нет. Но мы видели матчи в Лиге чемпионов, где все переворачивалось полностью. Однако питерцам нужно забивать аж три гола в гостях… Азмун? Отличный футболист, очень быстрый и резкий. Прогноз на игру? Победа «Зенита» со счетом 3:1.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Ksusha2011
   85 / 1074
сегодня в 03:03
Если Семак не хочет загубить шансы на чемпионство в России, с Испанцами надо играть вторым составом - Лига Европы недосягаема, и терять силы перед игрой с Спартаком глупо!!!
Посмотри на семака - разве его лицо отмечено печатью мудрости?
grazie100
grazie100
   400 / 1074
сегодня в 00:46
Семак , что это такое????Это работа тренера?🕸🐣.
Balanenok
Balanenok ответил leopit
   144 / 1074
вчера в 22:33
Свинские расклады отвратительны......
Эксперты у них всегда с бодуна.
leopit
leopit
   94 / 1074
вчера в 21:46
Свинские расклады отвратительны......
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский
   703 / 1074
вчера в 21:45
Нашелся Мессинг... тоже мне, Нострадамус из Тарасовки. Алкоголизм в этой стадии уже не лечится!
Abudabi
Abudabi
   384 / 1074
вчера в 21:37
56ы российские что вы курите
Ksusha2011
Ksusha2011
вчера в 21:01
Если Семак не хочет загубить шансы на чемпионство в России, с Испанцами надо играть вторым составом - Лига Европы недосягаема, и терять силы перед игрой с Спартаком глупо!!!
valt134
valt134
   199 / 1074
вчера в 20:59
«Замахнул», видать,перед матчем.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 20:53
Бабло надо в ход пускать - шансы появятся! В Европе деньги считать умеют!
311
311
   56 / 1074
вчера в 20:45
Если Зенит победит 3-1, то тут уже продолжение банкета и шансы равны. Старый совсем плох!)
blitz
blitz ответил ЦCКА навсегда
   180 / 1074
вчера в 20:36
Прям в точку попал.
Balanenok
Balanenok
   144 / 1074
вчера в 20:29
Свиньи давно уже не болеют ни за кого в еврокубках, вкуса победы никогда не испытывали, их понять можно.
Jum13
Jum13 ответил ЦCКА навсегда
   28 / 1074
вчера в 20:20
Болеют за тех, кто их опустил на 4 место в группе :)
Отличная картинка! )))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Jum13
   6 / 1074
вчера в 20:19
Свиные флюгера сегодня все как один испанцы!
Болеют за тех, кто их опустил на 4 место в группе :)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1074
вчера в 20:17
А вот если у Спартака была бы такая ситуация, Ловчев сказал что у Спартака хорошие шансы пройти в 1/4 )))). Удачи Зениту.
Jum13
Jum13
   28 / 1074
вчера в 20:15
Свиные флюгера сегодня все как один испанцы!
Miaf
Miaf ответил Jeck Denielse
   16 / 1074
вчера в 20:15
Кто победит то ??
сегодня испашки 3 1
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Miaf
   32 / 1074
вчера в 20:13
За своих в воскресенье буду)
Кто победит то ??
Miaf
Miaf ответил Jeck Denielse
   16 / 1074
вчера в 20:09
За своих болеть не пробовал ???... Тяжко наверно то за Фенер...то за Вильярреал...то за Краснодар... Ещё ж недавно за Црвену Звезду топили в матче с Краснодаром...)))) Переобувалка - не сломается ????
За своих в воскресенье буду)
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Miaf
   270 / 1074
вчера в 20:03
они еще отослали 350 манекенов в испанию.
Да это что то многовато,инфа наверное с фк газпром,который пустил Орлов! хаха
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Miaf
   32 / 1074
вчера в 20:02
Вообще лучше поддерживать сегодня Краснодар , чем за всю эту чухню лазурную..
За своих болеть не пробовал ???...
Тяжко наверно то за Фенер...то за Вильярреал...то за Краснодар...
Ещё ж недавно за Црвену Звезду топили в матче с Краснодаром...))))
Переобувалка - не сломается ????
Miaf
Miaf ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   16 / 1074
вчера в 20:00
За Краснодар будут все болеть,а вот за зенит максимум человек 12 и то половина манекенов!!
они еще отослали 350 манекенов в испанию.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Miaf
   270 / 1074
вчера в 20:00
Вообще лучше поддерживать сегодня Краснодар , чем за всю эту чухню лазурную..
За Краснодар будут все болеть,а вот за зенит максимум человек 12 и то половина манекенов!!
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
   11 / 1074
вчера в 19:59
Вообще лучше поддерживать сегодня Краснодар , чем за всю эту чухню лазурную..
Что опять послали автобус болеть за Испанцев? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Jeck Denielse
   11 / 1074
вчера в 19:59
Больше трезвый предсказания Ловчева читать не буду..... Ничего не понимаю... "Шансов нет....победит 3:1..."....
Да выпил парень ))
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
   11 / 1074
вчера в 19:58
Панов, побывав в зените понял, какое это болото и решил болеть за настоящий клуб
Панов? )) Спившийся ....! Он не только за бутылку пива продаст свою молодость но и за то что ему Тарасята по голове погладят! Он же теперь МОСКВАЧ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 19:57
Больше трезвый предсказания Ловчева читать не буду.....
Ничего не понимаю...
"Шансов нет....победит 3:1..."....
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 19:57
    Miaf
    Miaf ответил Nikola45
       16 / 1074
    вчера в 19:56
    С Детства с совестью в неладах скорее всего! )) Да и откуда ей взяться? )) Если в Тарасятнике детство прошло? )) Тарасятник ВЕЛИКИЙ? )) В Таросятнеке Брометанят? )) В Таросятнеке Братья? )) В Таросятнике Гимн о братьях и луне? ))) Панов Вам Брат? )))
    Панов, побывав в зените понял, какое это болото и решил болеть за настоящий клуб
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Nikola45
       270 / 1074
    вчера в 19:53
    С Детства с совестью в неладах скорее всего! )) Да и откуда ей взяться? )) Если в Тарасятнике детство прошло? )) Тарасятник ВЕЛИКИЙ? )) В Таросятнеке Брометанят? )) В Таросятнеке Братья? )) В Таросятнике Гимн о братьях и луне? ))) Панов Вам Брат? )))
    За Краснодар будем топить,потому что за них не стыдно,как за зенит
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