Ловчев: «Навскидку шансов у „Зенита“ нет вообще»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил вероятность прохода «Зенита» в следующую стадию Лиги Европы после домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 1:3.

Навскидочку шансов у «Зенита» вообще нет. Но мы видели матчи в Лиге чемпионов, где все переворачивалось полностью. Однако питерцам нужно забивать аж три гола в гостях… Азмун? Отличный футболист, очень быстрый и резкий. Прогноз на игру? Победа «Зенита» со счетом 3:1.