Ловчев: «„Краснодару“ нужно забивать 2 гола „Валенсии“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Валенсия». В первом матче «Лос Чес» были сильнее (2:1).

«Валенсия» уже сыграна, от них всегда можно получить гол, так что «Краснодару» нужно забивать два, как минимум. Игнатьев? История с ним не влияет на команду, там все профессионалы. Но руководство клуба себя неправильно ведет, нужно держаться за своих воспитанников. Думаю, что в основное время «Краснодар» победит со счетом 2:1, а далее у «быков» есть все возможности для выхода в следующую стадию.