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Ловчев: «„Краснодару“ нужно забивать 2 гола „Валенсии“»

вчера, 18:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Валенсия». В первом матче «Лос Чес» были сильнее (2:1).

«Валенсия» уже сыграна, от них всегда можно получить гол, так что «Краснодару» нужно забивать два, как минимум. Игнатьев? История с ним не влияет на команду, там все профессионалы. Но руководство клуба себя неправильно ведет, нужно держаться за своих воспитанников. Думаю, что в основное время «Краснодар» победит со счетом 2:1, а далее у «быков» есть все возможности для выхода в следующую стадию.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1074
вчера в 22:29
Да и одного хватило бы
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   549 / 1074
вчера в 22:01
разберемся
valt134
valt134
   199 / 1074
вчера в 20:56
Ну,Жека,с тобой в разведку я пойду.
mtv191991
mtv191991
   887 / 1074
вчера в 20:24
Кэп
SHMEL
SHMEL
   75 / 1074
вчера в 20:10
Достаточно и одного,ну и на пропустить конечно же.Удачи быкам.
VV V
VV V
   217 / 1074
вчера в 19:36
Обыкновенная логика: Спартак-это имя рабское, а рабов никогда не отдавали в школы, поэтому ужасное знание обыкновенной арифметики.
Dominators
Dominators ответил minai
   150 / 1074
вчера в 19:28
Он несомненно умён.
Да глубокие познания в арифметике .
minai
minai
   538 / 1074
вчера в 19:17
Он несомненно умён.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 19:17
Какие странные ожидания....)))
2:1 - ни горячо ни холодно...))

Желаю Краснодару победить 1:0.....или 3:1.....

И почему 2....)))...не 1...не 3...не 5...а 2...))
Не поймёшь этих экспертов..
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   83 / 1074
вчера в 19:16
Не нужно быть тарасовским мудрецом, чтобы понять это.
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 19:11
И не таких обыгрывали.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 19:04
А зенит 5 пропустит!
112910415
112910415
   114 / 1074
вчера в 19:03
Краснодар пройдёт испанцев!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 18:55
Ловчев: «„Краснодару“ нужно забивать 2 гола „Валенсии“»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А мужики то не знали....
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 18:54
В любом случае быкам удачи и победы, а старый хрюща пусть рассказывает про рапиды, это им ближе.
311
311
   56 / 1074
вчера в 18:54
Краснодару нужно забивать один, как минимум, и не пропустить! И кто из нас эксперт?)
STVA 1
STVA 1
   116 / 1074
вчера в 18:49
Ну раз сказал , то значит надо))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 18:45
Удачи и победы быкам!
kust07
kust07
   207 / 1074
вчера в 18:40
тоже мне открытие сделал)
Colchoneros
Colchoneros
   48 / 1074
вчера в 18:40
Ничего себе а мы и не знали!
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