Игнатов: «Верю, что в матче с „Зенитом“ „Спартак“ добьется своего!»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, вернувшийся в общую группу «красно-белых», оценил шансы команды в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Безумно рад, потому что на протяжении десяти дней меня беспокоил небольшой дискомфорт в бедре, который не давал тренироваться в полную силу.

Спасибо ребятам и тренерскому штабу, которые поддерживали меня. Думаю, благодаря им я вернулся в строй быстрее, чем это могло быть.

Конечно, сегодня было непросто, ведь команда все это время тренировалась, а у меня была вынужденная пауза: я активно восстанавливался индивидуально, но работу с партнерами и игровые упражнения это не заменит.

Очень переживал за «Спартак» в прошедших матчах. Не был в Екатеринбурге, но ходил на игры с «Краснодаром» и «Динамо». У динамовцев выиграли заслуженно: показали характер, бились друг за друга, и это принесло результат.

Верю, что с «Зенитом» тоже добьемся своего! У каждого из наших игроков есть для этого и характер, и мастерство. Главное — их показать. Может, сам успею набрать кондиции, чтобы попасть в заявку на матч. А к следующему туру точно должен подойти в оптимальной форме.