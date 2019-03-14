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Игнатов: «Верю, что в матче с „Зенитом“ „Спартак“ добьется своего!»

вчера, 17:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, вернувшийся в общую группу «красно-белых», оценил шансы команды в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Безумно рад, потому что на протяжении десяти дней меня беспокоил небольшой дискомфорт в бедре, который не давал тренироваться в полную силу.

Спасибо ребятам и тренерскому штабу, которые поддерживали меня. Думаю, благодаря им я вернулся в строй быстрее, чем это могло быть.

Конечно, сегодня было непросто, ведь команда все это время тренировалась, а у меня была вынужденная пауза: я активно восстанавливался индивидуально, но работу с партнерами и игровые упражнения это не заменит.

Очень переживал за «Спартак» в прошедших матчах. Не был в Екатеринбурге, но ходил на игры с «Краснодаром» и «Динамо». У динамовцев выиграли заслуженно: показали характер, бились друг за друга, и это принесло результат.

Верю, что с «Зенитом» тоже добьемся своего! У каждого из наших игроков есть для этого и характер, и мастерство. Главное — их показать. Может, сам успею набрать кондиции, чтобы попасть в заявку на матч. А к следующему туру точно должен подойти в оптимальной форме.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   85 / 1074
сегодня в 04:11
Во что он там верит - что федун уже проплатил?
Мясо69
Мясо69
   573 / 1074
сегодня в 00:34
"Почему ты не перешел в Питер? - Я Просто Выбрал Футбол...." (Зинченко) Красава
Никита Бычков
Никита Бычков
   608 / 1074
вчера в 22:56
Своего спартак добьется когда фнл играть будет
mangoх12
mangoх12
   30 / 1074
вчера в 21:47
не зря же Москалева зарядили
pomor45
pomor45
   170 / 1074
вчера в 21:18
Уповают на усталость Зенита после матча в Испании. Действительно трудно восстановиться за два дня, учитывая ещё и два переезда в разных климатических зонах и третий из Питера в Москву за очень короткий период.
RIR68
RIR68
   222 / 1074
вчера в 20:50
на протяжении десяти дней меня беспокоил небольшой дискомфорт в бедре
Спасибо ребятам и тренерскому штабу, которые поддерживали меня.
------------------------------------------------------------------
мл, какие нежности))). так рассказывает, как будто пол года с крестами провалялся
1 команда
1 команда
   111 / 1074
вчера в 20:50
Пупсики от страха так взбеленились?
Nafnafik
Nafnafik
   99 / 1074
вчера в 19:55
Свиньи бесятся перед позором, однозначно.
Nafnafik
Nafnafik ответил Конунг Рагнар
   99 / 1074
вчера в 19:54
Nafnafik Сегодня 16:44 Конунг Рагнар имеет 350 клонов, вещающих о позорах свиней ______________________________________________________________________ Славнов, а ты за свои слова то отвечаешь? Ты главный клоновод на Соккере, у тебя целая армия клонов, и ты других называешь клоноводами? Не смей так делать, ты не имеешь права
Вы меня с кем-то путаете. С вами все в порядке, Гус?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   117 / 1074
вчера в 19:48
Nafnafik
Сегодня 16:44
Конунг Рагнар имеет 350 клонов, вещающих о позорах свиней
______________________________________________________________________
Славнов, а ты за свои слова то отвечаешь? Ты главный клоновод на Соккере, у тебя целая армия клонов, и ты других называешь клоноводами? Не смей так делать, ты не имеешь права
kastites
kastites
   482 / 1074
вчера в 19:45
Спартак крупно проиграет
Nafnafik
Nafnafik
   99 / 1074
вчера в 19:44
Конунг Рагнар имеет 350 клонов, вещающих о позорах свиней
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил пердун из Тарасовки
   117 / 1074
вчера в 19:43
Зря так говоришь, Зенит очень сильный клуб, а наш Спартак слабый ！
Ты меня с кем то путаешь, клоновод питерский
Egorium
Egorium
   129 / 1074
вчера в 19:43
Стыдно за свиней бестрофейных.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил grisser
   117 / 1074
вчера в 19:35
Это тоже твои клоны
Mekrash
Mekrash
   208 / 1074
вчера в 19:35
Целый день речь идет только о Зените, про свиней напоминают только клоны Гуса (Варелии) и Казанского.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки ответил Конунг Рагнар
   282 / 1074
вчера в 19:29
    shu
    shu
       421 / 1074
    вчера в 19:26
    Да, он так и не пояснил - чего же всё таки добьётся Спартак? Что у него своё считается?))
    Aчиститель
    Aчиститель
       81 / 1074
    вчера в 19:21
    Замечено давно, перед каждым грандиозным позором тарасни школы клонов казанского и пойета выходят за рамки штатов.
    Balanenok
    Balanenok
       144 / 1074
    вчера в 19:19
      grisser
      grisser ответил Конунг Рагнар
         64 / 1074
      вчера в 19:17
      Славнов, это опять ты?
      Нет это Гус Пойет с Варелией в тарасовку переехали.
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил пердун из Тарасовки
         117 / 1074
      вчера в 19:14
      Славнов, это опять ты?
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Miaf
         270 / 1074
      вчера в 19:10
      ну мы же понимает, что все здравомыслящие люди не представляют себе победу бомжевика
      Степан с писерманам и клонами только надеется на чудо,которого не будет и пару коней!!!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         32 / 1074
      вчера в 19:09
      Может витамины какие...или нагрузки большие......)))
      Скорейшего возвращения парню и в состав....и в реальность...
      Klаsse
      Klаsse
         383 / 1074
      вчера в 19:09
        Miaf
        Miaf
           16 / 1074
        вчера в 19:06
        ну мы же понимает, что все здравомыслящие люди не представляют себе победу бомжевика
        оТБАКЛАНЕНЫЕ
        оТБАКЛАНЕНЫЕ
           270 / 1074
        вчера в 18:58
        Быстрее бы уже 23.00 хочется веселья народу и смеху!
        оТБАКЛАНЕНЫЕ
        оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил cska plus
           270 / 1074
        вчера в 18:57
        В игре с Зенитом гавную роль сыграет 12-й игрок хрющек с свистком.
        Заранее боишься?
        cska plus
        cska plus
           15 / 1074
        вчера в 18:56
        В игре с Зенитом гавную роль сыграет 12-й игрок хрющек с свистком.
        311
        311
           56 / 1074
        вчера в 18:56
        Спартак добьется своего позора!)
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