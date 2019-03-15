ГлавнаяНовости

Черышев: «„Краснодар“ доказал, что является хорошей командой»

вчера, 02:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвёл итоги ответного матча с «Краснодаром» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч в четвертьфинал турнира прошла испанская команда.

«Краснодар» доказал, что является хорошей командой. Нам было тяжело, особенно в первом тайме. Во втором стало попроще, однако мы не смогли реализовать свои моменты, за что нас наказали, забив красивый гол. Но, слава богу, мы смогли отыграться. Думаю, залог успеха в том, что мы не сдались, когда пропустили гол на 85-й минуте. За счёт воли к победе добились успеха и прошли дальше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Головин: «Выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне»
Сегодня, 10:30 Комментарии13
Ден. Черышев: «Сегодня друзей не будет, главное — победить»
14 марта Комментарии15
Денис Черышев: «Думаю, что Роналду не гей»
13 марта Комментарии24
Денис Черышев: «Я еще не готов к возвращению в Россию»
13 марта Комментарии6
Караваев: «Мы вполне можем побороться и за третье место»
13 марта Комментарии11
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Фейеноордом»
10 марта Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
don_surio
don_surio ответил Лакшери
   999 / 1082
вчера в 10:58
Классон мог просто пнуть мяч вперёд и вы бы проиграли
Если бы.....Был бы Дедушкой.
Лакшери
Лакшери
   282 / 1082
вчера в 05:57
Классон мог просто пнуть мяч вперёд и вы бы проиграли
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 03:04
Красава Ден! Единственый русский оставшийся в еврокубках.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1082
вчера в 02:37
Ну теперь удачи вам в ЛЕ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100