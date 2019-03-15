Черышев: «„Краснодар“ доказал, что является хорошей командой»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвёл итоги ответного матча с «Краснодаром» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч в четвертьфинал турнира прошла испанская команда.

«Краснодар» доказал, что является хорошей командой. Нам было тяжело, особенно в первом тайме. Во втором стало попроще, однако мы не смогли реализовать свои моменты, за что нас наказали, забив красивый гол. Но, слава богу, мы смогли отыграться. Думаю, залог успеха в том, что мы не сдались, когда пропустили гол на 85-й минуте. За счёт воли к победе добились успеха и прошли дальше.