Адиев: «Нам не хватило агрессивности»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов».

Нам не хватило агрессивности. Надо было более активно играть. У нас есть масса проблем в игре. Кацаев? Команда находится в нижней части таблицы - нас не будет украшать, если мы будем говорить о лучших игроках.

Он выполняет хороший объем работы и является одним из лидером команды. Ему тяжело играть каждый матч на нескольких позициях. Кулик? Пока не знаем, как долго он будет отсутствовать. Не хотел бы давать прогнозы.