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Адиев: «Нам не хватило агрессивности»

вчера, 21:42
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов».

Нам не хватило агрессивности. Надо было более активно играть. У нас есть масса проблем в игре. Кацаев? Команда находится в нижней части таблицы - нас не будет украшать, если мы будем говорить о лучших игроках.

Он выполняет хороший объем работы и является одним из лидером команды. Ему тяжело играть каждый матч на нескольких позициях. Кулик? Пока не знаем, как долго он будет отсутствовать. Не хотел бы давать прогнозы.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   152 / 1082
сегодня в 07:52
не вытянут похоже
Shamil79
Shamil79 ответил NAZAR 007
   433 / 1082
вчера в 23:10
Нет командной игры, масса брака в передачах, на хорошем уровне играют Дюпин и Понсе . Это заметно сразу. Но Понсе один- не воин.
Салам Назар! а те которые из Анжи в КС перешли хорошо играли?
NAZAR 007
NAZAR 007
   28 / 1082
вчера в 22:30
Нет командной игры, масса брака в передачах,
на хорошем уровне играют Дюпин и Понсе .
Это заметно сразу. Но Понсе один- не воин.
Aчиститель
Aчиститель
   93 / 1082
вчера в 22:20
Опять отмазки, пора в пердив.
nautilus163
nautilus163
   315 / 1082
вчера в 21:47
НЕ агрессивности, а мозгов!
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