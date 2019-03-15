Адиев: «Нам не хватило агрессивности»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов».
Нам не хватило агрессивности. Надо было более активно играть. У нас есть масса проблем в игре. Кацаев? Команда находится в нижней части таблицы - нас не будет украшать, если мы будем говорить о лучших игроках.
Он выполняет хороший объем работы и является одним из лидером команды. Ему тяжело играть каждый матч на нескольких позициях. Кулик? Пока не знаем, как долго он будет отсутствовать. Не хотел бы давать прогнозы.
на хорошем уровне играют Дюпин и Понсе .
Это заметно сразу. Но Понсе один- не воин.
на хорошем уровне играют Дюпин и Понсе .
Это заметно сразу. Но Понсе один- не воин.