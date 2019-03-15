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Кобелев: «Травма Лунёва? В РПЛ из вратарей сложно заменить лишь Акинфеева»

вчера, 23:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Зенита» Андрей Кобелев не считает, что травма вратаря «сине-бело-голубых» Андрея Лунёва перед матчем со «Спартаком» станет невосполнимой потерей для питерцев.

В РПЛ есть только один вратарь, которого сложно заменить – Игоря Акинфеева в ЦСКА. В остальных командах, включая «Зенит», основному голкиперу можно найти сменщика. Это мое личное мнение. Кроме того, питерцы лидеры нашего чемпионата, привыкли играть в атаку. Так что, считаю, вратарь – в данном случае не определяющая позиция в составе «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   545 / 1082
сегодня в 12:56
У mortida больше злобы на странице,чем во всём соккере.Но Кобелев прав-Акинфееву нет замены в настоящее время.Даже ВЕЛИКИЙ ЯШИН пропускал разные неказистые мячи,но он,как и Акинфеев,был стабилен в отличии от Лунёва и иже с ним.А в зените только два вратаря были высокого уровня-это Леонид Иванов в 50-х годах,да Бирюков в 70-х.А уж в "! веке вообще Сборнаяя команда со всего третьего мира.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   344 / 1082
сегодня в 10:45
кто попадает в баклан проект рано или поздно снижают критерии и деградируют
так что чему удивляться народное достояние расхолаживает.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 10:32
а всё потому что это Иххххххххххааааарььь!!!! Великий и ужасный рекордсмен Лиги Чемпионов!!!!! Авааа Ихххааарююю!!!!
galem72
galem72
   235 / 1082
сегодня в 09:51
А из "нападающих" только зюбу и заболотного! ))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил mortid
   216 / 1082
сегодня в 09:11
Конечно, таких вратарей как ЗМС Акинфеев днём с огнём не найдёшь, которые пропускают по два за игру между ног :D
Да, кстати, два в" домик" за один матч - тянет на КР Гинесса.
Wolf77785
Wolf77785
   104 / 1082
сегодня в 03:15
его так раз легко заменить было
LOpp
LOpp ответил mangoх12
   32 / 1082
сегодня в 01:50
Э, не 18 лет я учился чтобы охранником стать!
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
   31 / 1082
сегодня в 01:43
Помню раньше про Акинфеева громче были утки, типо МЮ интересуется, а щас просто, единственный, незаменимый в чемпе. Пиар служба Гинера расслабилась.
дык ты тоже раньше космонавтом хотел стать а сейчас в Ашане охранник и что )
LOpp
LOpp
   32 / 1082
сегодня в 01:19
Помню раньше про Акинфеева громче были утки, типо МЮ интересуется, а щас просто, единственный, незаменимый в чемпе. Пиар служба Гинера расслабилась.
Tostao
Tostao ответил Морозовский
   341 / 1082
сегодня в 01:13
БЫВШИЙ ИГРОК "зЕНИТА" АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ - звучит издевательски!!!
А так же бывший тренер "Динамо" и очень хотевший играть в "Спартаке" как игрок. Короче:
политическая простигосподи.
ArgonS
ArgonS
   212 / 1082
сегодня в 01:09
Здоровья Луневу!
pavkur
pavkur
   42 / 1082
сегодня в 00:31
Как только еще свиней семинулево-пяти-курьезноголовых не предложил?
Т34
Т34
   88 / 1082
сегодня в 00:29
Лунев уже не тот. Сдулся. Это наблюдается со всеми игроками поигравшими некоторое время в зените.
Footbolista
Footbolista
   3 / 1082
сегодня в 00:17
В Туле раздался громкий смех)...
Морозовский
Морозовский
   7 / 1082
сегодня в 00:12
БЫВШИЙ ИГРОК "зЕНИТА" АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ - звучит издевательски!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил mortid
   17 / 1082
вчера в 23:52
Уж ЗМС точно неуместно в подобного рода прикольчиках. Игроки бились за всю страну, добыли неплохой результат, тут все заодно были, и Акинфеев и Зобнин и Смолов и Ерохин и Черышев.
mortid
mortid
   543 / 1082
вчера в 23:48
Конечно, таких вратарей как ЗМС Акинфеев днём с огнём не найдёшь, которые пропускают по два за игру между ног :D
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