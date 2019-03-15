Кобелев: «Травма Лунёва? В РПЛ из вратарей сложно заменить лишь Акинфеева»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Кобелев не считает, что травма вратаря «сине-бело-голубых» Андрея Лунёва перед матчем со «Спартаком» станет невосполнимой потерей для питерцев.

В РПЛ есть только один вратарь, которого сложно заменить – Игоря Акинфеева в ЦСКА . В остальных командах, включая «Зенит», основному голкиперу можно найти сменщика. Это мое личное мнение. Кроме того, питерцы лидеры нашего чемпионата, привыкли играть в атаку. Так что, считаю, вратарь – в данном случае не определяющая позиция в составе «сине-бело-голубых».