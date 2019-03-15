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Аршавин: «В теории мой сын может оказаться в „Спартаке“»

вчера, 20:17

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что его сын пойдет в одну из футбольных школ Москвы.

Если мой сын наденет футболку «Спартака» и пойдет на фанатку красно-белых, то я буду чувствовать себя очень неловко. Как минимум. А вообще у меня более глобальные причины, которые даже этого вопроса не касаются. Мой сын сейчас пойдет в футбольную школу. И точно в Москве. Соответственно, точно не в зенитовскую.

В теории он может оказаться и в «Спартаке». Это реально и должно случиться в моей жизни совсем скоро. Только представьте, Аршавин в футболке «Спартака»… Просто сюр какой-то.

Напомним, что в феврале Аршавин получил тренерскую лицензию категории С. 

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Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   73 / 1082
сегодня в 02:34
Только опозорит фамилию.
Sunny.
Sunny.
   152 / 1082
сегодня в 02:28
стыдно ему за спартак
Арсений_88
Арсений_88 ответил Некит_Зенит
   624 / 1082
сегодня в 00:42
Не переживай, в хрюшатник твой сын точно не пойдет.
Может и пойдет, а уж переживать он точно не будет. Что этой пиявке до Зенита?
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
сегодня в 00:33
И катись сам в спартак.
time out
time out ответил Заполярный
   90 / 1082
сегодня в 00:17
Этот позор видели все, кроме бомжей. для них это не позор, а обычное состояние
Это точно!
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   3 / 1082
сегодня в 00:12
Правильно, сыновей надо воспитывать, а не с моделями гулять))...стыдно за таких отцов...
mortid
mortid
   543 / 1082
вчера в 23:59
Да ладно уж, в теории. Скорее всего мальчуган всем сердцем топит за Спартак )
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   182 / 1082
вчера в 23:48
Не переживай, в хрюшатник твой сын точно не пойдет.
fanspam
fanspam
вчера в 23:34
Аршавин!!!Не мучай себя!!Вези сына в Пензенский "Дизелист"
Заполярный
Заполярный ответил time out
   123 / 1082
вчера в 23:17
Я вчера видел позор, слюны не хватило, плеваться от позора бомжевика.
Этот позор видели все, кроме бомжей. для них это не позор, а обычное состояние
time out
time out ответил parallels
   90 / 1082
вчера в 23:14
позор-позор! спартаку)
    Nikola45
    Nikola45 ответил Заполярный
       10 / 1082
    вчера в 23:09
    НУ АРШАВИН НАВЕРНО ВИДИТ УРОВЕНЬ ЗЕНИТА - 2, И НЕ ХОЧЕТ ЕМУ ТАКОЙ ДОЛИ.
    Футбол это еще не все в жизни! Футболистом он может и не стать что скорее всего! А вот Человеком он быть просто обязан!
    Заполярный
    Заполярный ответил Nikola45
       123 / 1082
    вчера в 23:07
    Не угадали! Отца обычно беспокоят человеческие качества!
    НУ АРШАВИН НАВЕРНО ВИДИТ УРОВЕНЬ ЗЕНИТА - 2, И НЕ ХОЧЕТ ЕМУ ТАКОЙ ДОЛИ.
    Nikola45
    Nikola45 ответил Заполярный
       10 / 1082
    вчера в 23:06
    ТЫ МНЕ НАПОМНИЛ ОДНОГО ПЕРСОНАЖА ИЗ МУЛЬТИКА "МАУГЛИ" ВЕРНОГО "ДРУГА" ШЕРХАНА
    Вот я и говорю! Что бы не получил свиное воспитание! Переходить на личности это СВИНСТВО!
    Заполярный
    Заполярный ответил parallels
       123 / 1082
    вчера в 23:04
    позор-позор! спартаку)
    ТЫ МНЕ НАПОМНИЛ ОДНОГО ПЕРСОНАЖА ИЗ МУЛЬТИКА "МАУГЛИ"
    ВЕРНОГО "ДРУГА" ШЕРХАНА
    Nikola45
    Nikola45 ответил Заполярный
       10 / 1082
    вчера в 23:04
    А не игроком зенита
    Не угадали! Отца обычно беспокоят человеческие качества!
    Заполярный
    Заполярный ответил Не верю 90-м
       123 / 1082
    вчера в 23:01
    Неужели в Москве нет ничего поприличней?
    Не в Москве, тем более в питере.
    Заполярный
    Заполярный ответил Nikola45
       123 / 1082
    вчера в 22:58
    Правильно Андрей сыновей нужно воспитывать что бы человеком стал а не ....!
    А не игроком зенита
    Nikola45
    Nikola45
       10 / 1082
    вчера в 22:53
    Правильно Андрей сыновей нужно воспитывать что бы человеком стал а не ....!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       35 / 1082
    вчера в 22:50
    – Но вы тоже в свое время хотели купить у «Зенита» Андрея Аршавина?
    – Хотел. Но конечно не за миллионы. Он бы в «Спартаке» сделал бы себе сумасшедший имидж! Хотя у него все получилось и без нас. И слава Богу!
    – Почему тогда переход не состоялся?
    – «Зенит» запросил большие деньги. Сам Андрей был не против перехода в «Спартак», потому что он игрок нашего плана.
    О.И. Романцев.
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
       161 / 1082
    вчера в 22:23
    Неужели в Москве нет ничего поприличней?
    1-й парень
    1-й парень
       66 / 1082
    вчера в 22:20
    Это же позорно и не прилично.
    parallels
    parallels ответил time out
       6 / 1082
    вчера в 22:16
    Ты перепутал с зенитом. Вот уж где позор!
    позор-позор! спартаку)
    time out
    time out ответил parallels
       90 / 1082
    вчера в 22:10
    позор сдюшор спартака!
    Ты перепутал с зенитом. Вот уж где позор!
    Caniggia
    Caniggia
       40 / 1082
    вчера в 22:04
    Какая разница где? Лишь бы выбился в хорошие футболисты, дорос до уровня РПЛ, а потом как папашка, в Англию или Испанию. А где учился играть - неважно.
    parallels
    parallels
       6 / 1082
    вчера в 21:39
    позор сдюшор спартака!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       45 / 1082
    вчера в 21:26
    Насколько же Шава отличается от пельменя Панова! Уважуха!
    Footbolista
    Footbolista ответил ziborock
       3 / 1082
    вчера в 21:18
    Монолог от первого лица)...детям же не врут)...
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       64 / 1082
    вчера в 21:16
    А потом в будущем этого сынка ссаными тряпками. Оно тебе это надо Андрей Сергеевич? Гыгыгы
    Аршавина самого из Зенита ссаными тряпками и погнали!))
    Аксинья
    Аксинья ответил DXTK
       53 / 1082
    вчера в 21:12
    А почему Спартак? может пойти в московское динамо, где играл великий яшин. тем более по английски слово blue означает синий и голубой цвет что очень близко к зениту.
    Насчет синего не знаю, а голубой точно близко...
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