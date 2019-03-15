Аршавин: «В теории мой сын может оказаться в „Спартаке“»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что его сын пойдет в одну из футбольных школ Москвы.
Если мой сын наденет футболку «Спартака» и пойдет на фанатку красно-белых, то я буду чувствовать себя очень неловко. Как минимум. А вообще у меня более глобальные причины, которые даже этого вопроса не касаются. Мой сын сейчас пойдет в футбольную школу. И точно в Москве. Соответственно, точно не в зенитовскую.
В теории он может оказаться и в «Спартаке». Это реально и должно случиться в моей жизни совсем скоро. Только представьте, Аршавин в футболке «Спартака»… Просто сюр какой-то.
Напомним, что в феврале Аршавин получил тренерскую лицензию категории С.
ВЕРНОГО "ДРУГА" ШЕРХАНА
ВЕРНОГО "ДРУГА" ШЕРХАНА
– Хотел. Но конечно не за миллионы. Он бы в «Спартаке» сделал бы себе сумасшедший имидж! Хотя у него все получилось и без нас. И слава Богу!
– Почему тогда переход не состоялся?
– «Зенит» запросил большие деньги. Сам Андрей был не против перехода в «Спартак», потому что он игрок нашего плана.
О.И. Романцев.
– Хотел. Но конечно не за миллионы. Он бы в «Спартаке» сделал бы себе сумасшедший имидж! Хотя у него все получилось и без нас. И слава Богу!
– Почему тогда переход не состоялся?
– «Зенит» запросил большие деньги. Сам Андрей был не против перехода в «Спартак», потому что он игрок нашего плана.
О.И. Романцев.