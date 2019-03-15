Аршавин: «В теории мой сын может оказаться в „Спартаке“»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что его сын пойдет в одну из футбольных школ Москвы.

Если мой сын наденет футболку «Спартака» и пойдет на фанатку красно-белых, то я буду чувствовать себя очень неловко. Как минимум. А вообще у меня более глобальные причины, которые даже этого вопроса не касаются. Мой сын сейчас пойдет в футбольную школу. И точно в Москве. Соответственно, точно не в зенитовскую.

В теории он может оказаться и в «Спартаке». Это реально и должно случиться в моей жизни совсем скоро. Только представьте, Аршавин в футболке «Спартака»… Просто сюр какой-то.