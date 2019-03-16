«Реал» готов предложить 60 млн евро за Дзаньоло

Руководство «Реала» планирует серьезно поработать на летнем трансферном рынке.
Сообщается, что испанцы намерены переманить к себе талантливого хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло, за которого готовы заплатить 60 млн евро. В текущем сезоне 18-летний итальянец провел 18 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. К полузащитнику также проявляет интерес МЮ.
группа голландцев.
Роббен, хунтелар снейдер ван дер варт.
и щас скольких накупили еще)
группа голландцев.
Роббен, хунтелар снейдер ван дер варт.
и щас скольких накупили еще)