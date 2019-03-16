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«Реал» готов предложить 60 млн евро за Дзаньоло

вчера, 09:07

Руководство «Реала» планирует серьезно поработать на летнем трансферном рынке.

Сообщается, что испанцы намерены переманить к себе талантливого хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло, за которого готовы заплатить 60 млн евро. В текущем сезоне 18-летний итальянец провел 18 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. К полузащитнику также проявляет интерес МЮ.

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Все комментарии
Kavaro
Kavaro ответил Ragnar_Lodbrok
   424 / 1092
вчера в 18:32
Еще можно добавить Эдегора, Дренте, Ильярраменди
Дренте? )) Ещё динозавриков вспомни. А у Эдегора ещё всё впереди.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Ragnar_Lodbrok
   477 / 1092
вчера в 18:16
Еще можно добавить Эдегора, Дренте, Ильярраменди
этот список большой)
группа голландцев.
Роббен, хунтелар снейдер ван дер варт.
и щас скольких накупили еще)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Kavaro
   56 / 1092
вчера в 17:35
Еще можно добавить Эдегора, Дренте, Ильярраменди
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   552 / 1092
вчера в 15:06
360 за мбапе было бы здорово
Kavaro
Kavaro ответил Bavaria_M
   424 / 1092
вчера в 14:37
еще один загубленный игрок которому недает реал раскрыться
Главные загубленные таланты мирового футбола, это Марио Гётце и Ренту Саншеш.
Рефери
Рефери ответил goalaktika
   874 / 1092
вчера в 13:17
К тебе?
поправили, спасибо
goalaktika
goalaktika
   632 / 1092
вчера в 13:14
К тебе?
Bavaria_M
Bavaria_M
   477 / 1092
вчера в 12:54
еще один загубленный игрок которому недает реал раскрыться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   48 / 1092
вчера в 11:47
У них денег море, пущай покупают...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   175 / 1092
вчера в 11:46
60 лямов?копейки!надо брать!😂😂😂😂
95-shishani-95
95-shishani-95
   260 / 1092
вчера в 11:39
Фекира по любому надо брать, а на Дзаньоло потом можно посмотреть...
Novograd
Novograd
   627 / 1092
вчера в 11:35
А че там мала ьта а
drug01
drug01
   132 / 1092
вчера в 11:27
Нужно усиление...
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 11:01
Вот летом и посмотрим как Реал укрепится.
NOVA
NOVA
   368 / 1092
вчера в 10:48
лучше уже пускай в мю идет, а к нам в кастилью только если!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил MACBARTON
   8 / 1092
вчера в 10:18
за дзюбинио максимум 60 кубов горбыля
MACBARTON
MACBARTON
   227 / 1092
вчера в 09:33
69 Только проснулся одним глазом прочитал ДЗЮБИНИО
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 09:14
Теперь до ТО окна будут слухи печатать.
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