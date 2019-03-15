«Реал» повесил ценник на Хамеса

Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса. «Сливочные» установили ценник на футболиста в районе 70 миллионов фунтов стерлингов. По слухам, в услугах колумбийца заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
После матча можно половину игроков погнать.)) Серьезно сыграли ниже своих возможностей.плохо сыграли
После матча можно половину игроков погнать.)) Серьезно сыграли ниже своих возможностей.плохо сыграли