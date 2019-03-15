«Реал» повесил ценник на Хамеса

вчера, 18:19

Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса. «Сливочные» установили ценник на футболиста в районе 70 миллионов фунтов стерлингов. По слухам, в услугах колумбийца заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.