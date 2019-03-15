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«Реал» повесил ценник на Хамеса

вчера, 18:19

Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса. «Сливочные» установили ценник на футболиста в районе 70 миллионов фунтов стерлингов. По слухам, в услугах колумбийца заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   211 / 1082
вчера в 23:39
Дешево чего то 75 млн евро за обладателя ЛЧ, не старый капитан колумбийской сборной стоит 85 млн на мой взгляд.
cevin cigan
cevin cigan
   50 / 1082
вчера в 20:55
........"повесил свой сюртук,на спинку стула музыкант"............(Константин Никольский)..........
4ел
4ел
   822 / 1082
вчера в 20:05
пущай его у себя оставляют и бейла за одно
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил dimagas1
   58 / 1082
вчера в 19:21
Можно подумать он будет дешевле)))
От латиносов надо избавляться и покупать немецких игроков, ну или европейских. Из всех латинских игроков, которые сейчас есть в Баварии, лучше оставить только Хави Мартинеса, ну может еще и Тьяго Алькантару
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил dimagas1
   58 / 1082
вчера в 19:17
Можно подумать он будет дешевле)))
Руководство Баварии пообещало выделить 250 млн на трансферы, так что надо будет тратиться на хороших игроков, чтобы больше не было позорных вылетов в 1/8 ЛЧ
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 19:01
А он того стоит вообще? Вопрос, конечно, риторический!
dimagas1
dimagas1 ответил Ragnar_Lodbrok
   267 / 1082
вчера в 19:00
Баварии не стоит его покупать. Лучше уж Дракслера из ПСЖ взять
Можно подумать он будет дешевле)))
Red_team
Red_team
   549 / 1082
вчера в 18:58
Ахах, да хоть за 30-ку кто-нибудь бы взял =)
40175219386
40175219386 ответил STVA 1
   63 / 1082
вчера в 18:58
Как на вещь повесил.
скоро заставят с ценниками на спине играть
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 18:56
Баварии не стоит его покупать. Лучше уж Дракслера из ПСЖ взять
40175219386
40175219386 ответил Die Roten
   63 / 1082
вчера в 18:51
До матча. После матча можно половину игроков погнать.)) Серьезно сыграли ниже своих возможностей.плохо сыграли
жаль Роббен был травмирован, всё могло сложиться по другому
Die Roten
Die Roten ответил 40175219386
   393 / 1082
вчера в 18:49
недавно, это до матча Бавария-Ливерпуль?)
До матча.
После матча можно половину игроков погнать.)) Серьезно сыграли ниже своих возможностей.плохо сыграли
40175219386
40175219386 ответил Die Roten
   63 / 1082
вчера в 18:45
Совсем недавно руменнигге говорил что хочет оставить Хамеса.
недавно, это до матча Бавария-Ливерпуль?)
obana777
obana777
   220 / 1082
вчера в 18:40
Да, Реал губу раскатал не хило))) 70 млн. фунтов? Рожа не треснет?
Die Roten
Die Roten ответил 40175219386
   393 / 1082
вчера в 18:39
если повесили ценник, значит Баврия не хочет
Совсем недавно руменнигге говорил что хочет оставить Хамеса.
40175219386
40175219386 ответил Die Roten
   63 / 1082
вчера в 18:35
Если Бавария захочет для нее цена около 40.
если повесили ценник, значит Баврия не хочет
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
вчера в 18:33
Если Бавария захочет для нее цена около 40.
anfield1984
anfield1984
   142 / 1082
вчера в 18:28
После 1/4 грош ему цена.
abrek123
abrek123
   133 / 1082
вчера в 18:28
За такую цену пусть дальше сидит в Реале у Зидана и лавку протирает или по арендам катается, он явно сдал и очень неплохо как суперзвезда)))За 82 лямма евро хотят впарить)))))Скоро походу бейла и ост начнут выставлять по 150 ляммов)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   49 / 1082
вчера в 18:25
хумус для богатых
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 18:25
Подождем распродажи.
Colchoneros
Colchoneros
   74 / 1082
вчера в 18:23
Хамесу цена максимум 50 млн!
allemz
allemz
   23 / 1082
вчера в 18:23
Это дно даже за 30 никто не возьмет.
juchok
juchok
   407 / 1082
вчера в 18:22
дорого, не стоит он таких денег
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 18:21
Как на вещь повесил.
Alladins
Alladins
   115 / 1082
вчера в 18:21
Хороший ценник, стоимость всего спартака с запасными.
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