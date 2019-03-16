Бавин рассказал про футбол в Португалии

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин рассказал про свой опыт выступлений за португальскую «Лейрию».

Люди простые — нет крутых тачек с большими двигателями, одежда простая, каждый любит свою деревню. Природа нереально красивая, пляжи на юге обалденные.

Плюс у нас в России все же другой менталитет. После обеда португальцы любят посидеть и просто поговорить. Мы, футболисты, ведь не самые глупые люди в основной массе, общаемся не только на тему одежды, машин и дорогих часов. Обсуждали самые разные темы — бизнес, вложения, футбол, политику. Все что угодно.

В третьем дивизионе зарплаты небольшие, поэтому многие подрабатывали или занимались чем-то серьезным. Мой друг Седрик — классный парняга, ему 35 — работал продавцом в магазине, которым владел вместе с кем-то. Получал свой процент от продаж.

Педро, классный нападающий, работал строителем. Кажется, стены красил. Всегда неопрятный такой, под пивасом, но забивал здорово. Я же говорю — в Португалии уровень запредельный. Можно на пляже двух мужиков с пивом поднять и с ними в футбол сыграть — они будут в порядке 100%. За игрой следят все: когда «Порту» или «Бенфика» играет, жизнь останавливается.