Джикия: «Поражение от „Урала“ сложно забыть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вылет своей команды из Кубка России от «Урала».

Это поражение сложно забыть. Очень жаль, что пройти дальше не получилось. Конечно, хочется каждый год добиваться самых высоких результатов. Но сезон еще не закончен. У нас есть неплохие шансы в чемпионате России. Все в наших руках. Сейчас загадывать и говорить какие-то громкие слова нет никакого смысла. Но за себя и за всю команду отмечу, что мы точно выложимся на сто процентов. Будем стараться победить в каждой встрече. Ну а уже в конце сезона будем смотреть…