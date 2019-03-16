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Джикия: «Поражение от „Урала“ сложно забыть»

вчера, 11:21
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вылет своей команды из Кубка России от «Урала».

Это поражение сложно забыть. Очень жаль, что пройти дальше не получилось. Конечно, хочется каждый год добиваться самых высоких результатов. Но сезон еще не закончен. У нас есть неплохие шансы в чемпионате России. Все в наших руках. Сейчас загадывать и говорить какие-то громкие слова нет никакого смысла. Но за себя и за всю команду отмечу, что мы точно выложимся на сто процентов. Будем стараться победить в каждой встрече. Ну а уже в конце сезона будем смотреть…

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   79 / 1092
вчера в 13:16
Урал показал, что спартак слабая команда, уровня ростова.
1-й парень
1-й парень ответил Аксинья
   68 / 1092
вчера в 13:09
Конечно это же Кубок...вон Ростов Зеню когда вынес, а из питерских кака до сих пор лезет...
Ростов никак не отойдет от 5-0?
Аксинья
Аксинья
   42 / 1092
вчера в 13:04
Конечно это же Кубок...вон Ростов Зеню когда вынес, а из питерских кака до сих пор лезет...
pavkur
pavkur
   35 / 1092
вчера в 11:54
Это было не поражение, это было предупреждение.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1092
вчера в 11:46
    Zenit_84
    Zenit_84
       127 / 1092
    вчера в 11:27
    Сколько ещё их будет ..
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       44 / 1092
    вчера в 11:26
    Да таких вылетов свиней полным полно, а вот 7-0 действительно не забыть никогда
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