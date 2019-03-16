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Джикия прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив»

вчера, 11:17

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив»

Как я отреагировал на слухи? Никак. Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла. Тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать… У меня долгосрочный контракт со «Спартаком». Очень хочу быть полезным клубу. И пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды. Что еще сказать?

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Все комментарии
kust07
kust07
   228 / 1092
вчера в 23:22
В локо своих грузин хватает
13 RUS
13 RUS
   364 / 1092
вчера в 16:24
Да он нам этот пупсик фидуновский и не нужен
Sunny.
Sunny.
   163 / 1092
вчера в 13:52
посомтрел на брата пупсика Жано и понял надо валить
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   1068 / 1092
вчера в 13:20
Локо - тупик. Для кого они играют? У Динамо и то больше болел.
112910415
112910415
   84 / 1092
вчера в 12:23
комфортно Георгию в Спартаке
да и некогда думать о глупостях - из Испании прибывают изрядно ощипанные лазурные друзья...надо хорошо встретить !
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 11:58
Скоро и так выгонят, не далек тот день, когда в тарасятнике опять разгорится очередной скандал.
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1092
вчера в 11:53
не надо верить всему, что пишут...
Т34
Т34
   73 / 1092
вчера в 11:34
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       31 / 1092
    вчера в 11:34
    Сидим....читаем....
    Хотим верить...
    Но не получается...т.к. сам Джикия просит не верить всему что пишут...)))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       44 / 1092
    вчера в 11:29
    Да федун ему просто цену набивает, распространяя нелепые слухи
    cska plus
    cska plus
       16 / 1092
    вчера в 11:20
    Зачем Локо этот гурзин, федун цены набивает, хрющи как правило отправляются либо в ФНЛ или фнлобразные клубы.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1092
    вчера в 11:19
    Конечно, Джикии не хочется занимать 1 место в группе ЛЧ, хочется занимать 4е
    Не хочется выходить в 1/8 Финала ЛЕ, хочется в 1/16
    Не хочется играть с Фарфаном, вытащившим Перу на ЧМ впервые с 1982, а хочется с промесом, оставившим Голландию без ЧМ впервые с 2002
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