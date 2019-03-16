Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».
Как я отреагировал на слухи? Никак. Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла. Тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать… У меня долгосрочный контракт со «Спартаком». Очень хочу быть полезным клубу. И пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды. Что еще сказать?
да и некогда думать о глупостях - из Испании прибывают изрядно ощипанные лазурные друзья...надо хорошо встретить !
да и некогда думать о глупостях - из Испании прибывают изрядно ощипанные лазурные друзья...надо хорошо встретить !
Хотим верить...
Но не получается...т.к. сам Джикия просит не верить всему что пишут...)))
Хотим верить...
Но не получается...т.к. сам Джикия просит не верить всему что пишут...)))
Не хочется выходить в 1/8 Финала ЛЕ, хочется в 1/16
Не хочется играть с Фарфаном, вытащившим Перу на ЧМ впервые с 1982, а хочется с промесом, оставившим Голландию без ЧМ впервые с 2002
Не хочется выходить в 1/8 Финала ЛЕ, хочется в 1/16
Не хочется играть с Фарфаном, вытащившим Перу на ЧМ впервые с 1982, а хочется с промесом, оставившим Голландию без ЧМ впервые с 2002