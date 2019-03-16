Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».

Как я отреагировал на слухи? Никак. Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла. Тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что вообще можно выдумать… У меня долгосрочный контракт со «Спартаком». Очень хочу быть полезным клубу. И пока есть силы и возможности, буду это делать. Сделаю все ради команды. Что еще сказать?