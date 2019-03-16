Джикия: «Нам предстоит важнейшая битва с „Зенитом“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом». Конечно, это принципиальный соперник. Если мы хотим бороться за самые высокие места (а мы этого хотим), то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем — как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим.