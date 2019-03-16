ГлавнаяНовости

Джикия: «Нам предстоит важнейшая битва с „Зенитом“»

вчера, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом»

Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом». Конечно, это принципиальный соперник. Если мы хотим бороться за самые высокие места (а мы этого хотим), то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем — как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Еременко сможет выступать в РПЛ до 38 лет»
Сегодня, 11:19 Комментарии0
Газинский: «Все мысли только о матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 10:55 Комментарии1
Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»
Сегодня, 10:36 Комментарии5
Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»
Сегодня, 10:21 Комментарии7
Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»
Сегодня, 09:38 Комментарии36
Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»
Сегодня, 08:59 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
   586 / 1092
сегодня в 10:06
Ты меня не понял. Если одновременно Зенит и Спартак выигрывают , то разрыв между ними сохраняется. А если Зенит побеждает в личной встрече, то разрыв увеличивается. Разве не так?
Кажется, всем плевать, на разницу в очках между Зенитом и спартаком
Для нас важнее отрыв от Краснодара
Соответственно сейчас для нас нет разницы, против кого мы играем, против Уфы, Урала или спартака...

Объясню без всякого стеба, в этом сезоне спартак явно не станет чемпионом, слишком много матчей должны проиграть конкуренты. И ладно бы, если конкурентов было 1-2, их больше. При этом у самого спартака нет стабильности.
Ну и глушаков сейчас начнет сливать физрука, все таки не дело кэпу сидеть на скамейке
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 15:16
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       41 / 1092
    вчера в 14:49
    Ну так и он после победы над любой другой командой увеличился...)))
    Ты меня не понял. Если одновременно Зенит и Спартак выигрывают , то разрыв между ними сохраняется. А если Зенит побеждает в личной встрече, то разрыв увеличивается. Разве не так?
    Палыч82
    Палыч82 ответил Jeck Denielse
       481 / 1092
    вчера в 14:03
    Важнейшая...))) Хоть бы в Питер позвонили сказали бы так и так...игра будет не простая а важнейшая ))) А то в Питере разговоров больше было перед "Уралом" чем перед "Спартаком"...))) Любят они себя преподнести...прям "гроза лидеров"....с 4-го места...))) Я вот не понимаю чем 3 очка полученные Зенитом за победу над Спартаком отличаются от других...)))
    Прослеживается, конечно, в комментарии нарочитое принижение значимости предстоящего матча,) ПерекатиПоле заранее судью продал Федуну,) Да, Спартак выглядит фаворитом противостояния, но Зениту удачи и не проиграть. Очень перспективное усиление было зимой в питерском клубе, да и Сергея Богдановича списывать рано, все таки мужик работящий и вдумчивый. В ряде матчей показывали очень интересный футбол, еще бы малость помолодить команду для предстоящих осенью лигочемпионских скоростей
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Ваня лучший
       31 / 1092
    вчера в 14:01
    Отличается тем, что разрыв увеличивается гарантироварнно
    Ну так и он после победы над любой другой командой увеличился...)))
    Волгодон № 2
    Волгодон № 2
       1068 / 1092
    вчера в 13:23
    Трудный матч будет для Спартака.
    Зенит сейчас тоже не блещет, мягко говоря, но чуть поорганизованней.
    Nafnafik
    Nafnafik ответил grazie100
       88 / 1092
    вчера в 13:19
    Крючкотворцы и Федун постарались составить календарь. Свиньи всегда остаются свиньями и честную борьбу всегда подменяют или таким составлением календаря или судьями из подмосковья.яНадо было пставить игру через день после гостевой игры , дали целых два . Заботятся, а теперь распинаются и битву гготовят , но это понятно бить будут по ногам.Судья не будет замечать, это Москальков ведь.
    Это факт, еще и кучу филиалов содержат.
    grazie100
    grazie100
       320 / 1092
    вчера в 13:16
    Крючкотворцы и Федун постарались составить календарь. Свиньи всегда остаются свиньями и честную борьбу всегда подменяют или таким составлением календаря или судьями из подмосковья.яНадо было пставить игру через день после гостевой игры , дали целых два . Заботятся, а теперь распинаются и битву гготовят , но это понятно бить будут по ногам.Судья не будет замечать, это Москальков ведь.
    Пулково-2
    Пулково-2
       280 / 1092
    вчера в 13:11
    Москалев поможет.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       34 / 1092
    вчера в 12:54
    Битва будет у судьи между нефтяным баблом в кармане и совестью.
    У Зенита будет раскатывание середняка.
    У спартака будет вызов шарфопада.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       41 / 1092
    вчера в 12:35
    Отличается тем, что разрыв увеличивается гарантироварнно
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Риелтор с берегов Невы
       41 / 1092
    вчера в 12:33
    А какова была сцена страданий у углового флага в игре с Динамо! Там было все и стоны и слезы и сопли и падение на землю. Не было только контакта с соперником. Чистейшая карточка, а в Англии красная. Это не мужик, это грузинский эряк
    112910415
    112910415
       84 / 1092
    вчера в 12:31
    Лазурным не надо сильно огорчаться : до конца мая времени много...некоторые матчи Зенит не проиграет, это почти наверняка !
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       281 / 1092
    вчера в 12:10
    Неприятно резануло слово "битва", это футбол. Кость в кость не стоит. И сам джикия несколько настораживает своей игрой. И с уралом и с динамо руками откровенно укладывал на газон. Судьи молчали, телевизионщики крутили повторы, но судьи молчали, А сейчас в тарасовке только и говорят про забитый со штрафного и вынос из пустых ворот. Забьёт ли со штрафного или вынесет из пустых ворот джикия в воскресенье, бабушка ванга надвое сказала. Валить же соперников руками на газон - в этом я уверен. Будут ли реагировать судьи, это снова к ванге.
    grisser
    grisser
       60 / 1092
    вчера в 12:02
    Свиньи все от страха извижжались.
    Bjuik
    Bjuik
       52 / 1092
    вчера в 12:00
    Так и хочется вспомнить слова Ананидзе: "Выздоравливай, пупсик!"
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       31 / 1092
    вчера в 11:56
    Важнейшая...)))

    Хоть бы в Питер позвонили сказали бы так и так...игра будет не простая а важнейшая )))
    А то в Питере разговоров больше было перед "Уралом" чем перед "Спартаком"...)))
    Любят они себя преподнести...прям "гроза лидеров"....с 4-го места...)))
    Я вот не понимаю чем 3 очка полученные Зенитом за победу над Спартаком отличаются от других...)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1092
    вчера в 11:45
    Битва у свиней была в борьбе за картонный товарняк, в то время для соперников обычная тренировка. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1092
    вчера в 11:43
    Для свиней, готовящихся целую неделю, битва. Для Зенита игра с середняком, хватит 1 дня подготовки. Гыгыгы
    пердун из Тарасовки
    пердун из Тарасовки
       145 / 1092
    вчера в 11:38
    Мы спартачи вместо шарфов, на матч оденем красно белое боа.
    time out
    time out ответил Lucho Gonzalez
       92 / 1092
    вчера в 11:38
    ПУУУУУПСИИИК!!! ВСЕ БУДЕТ ОТЛИЧНО, ПУПСИК!
    Конечно бомжеконепупсик, все у Спартака будет хорошо и ты снова будешь расстроен.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       133 / 1092
    вчера в 11:25
    не понимаю почему все так поют про важность и т.п. этого матча. по мне так рядовой проходной для Спартака матч, обыграть Зенит на одной ноге сегодня может любая команда из верхней части таблицы
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       44 / 1092
    вчера в 11:24
    ПУУУУУПСИИИК!!! ВСЕ БУДЕТ ОТЛИЧНО, ПУПСИК!
    NbKA555
    NbKA555
       72 / 1092
    вчера в 11:18
    Вперед Спартак!!!Нужна только победа!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1092
    вчера в 11:17
    Для симулянта товарищеский матч имеет значение, позор!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100