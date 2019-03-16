Джикия: «Нам предстоит важнейшая битва с „Зенитом“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом». Конечно, это принципиальный соперник. Если мы хотим бороться за самые высокие места (а мы этого хотим), то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем — как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим.
Для нас важнее отрыв от Краснодара
Соответственно сейчас для нас нет разницы, против кого мы играем, против Уфы, Урала или спартака...
Объясню без всякого стеба, в этом сезоне спартак явно не станет чемпионом, слишком много матчей должны проиграть конкуренты. И ладно бы, если конкурентов было 1-2, их больше. При этом у самого спартака нет стабильности.
Ну и глушаков сейчас начнет сливать физрука, все таки не дело кэпу сидеть на скамейке
Для нас важнее отрыв от Краснодара
Соответственно сейчас для нас нет разницы, против кого мы играем, против Уфы, Урала или спартака...
Объясню без всякого стеба, в этом сезоне спартак явно не станет чемпионом, слишком много матчей должны проиграть конкуренты. И ладно бы, если конкурентов было 1-2, их больше. При этом у самого спартака нет стабильности.
Ну и глушаков сейчас начнет сливать физрука, все таки не дело кэпу сидеть на скамейке
Зенит сейчас тоже не блещет, мягко говоря, но чуть поорганизованней.
Зенит сейчас тоже не блещет, мягко говоря, но чуть поорганизованней.
У Зенита будет раскатывание середняка.
У спартака будет вызов шарфопада.
У Зенита будет раскатывание середняка.
У спартака будет вызов шарфопада.
Хоть бы в Питер позвонили сказали бы так и так...игра будет не простая а важнейшая )))
А то в Питере разговоров больше было перед "Уралом" чем перед "Спартаком"...)))
Любят они себя преподнести...прям "гроза лидеров"....с 4-го места...)))
Я вот не понимаю чем 3 очка полученные Зенитом за победу над Спартаком отличаются от других...)))
Хоть бы в Питер позвонили сказали бы так и так...игра будет не простая а важнейшая )))
А то в Питере разговоров больше было перед "Уралом" чем перед "Спартаком"...)))
Любят они себя преподнести...прям "гроза лидеров"....с 4-го места...)))
Я вот не понимаю чем 3 очка полученные Зенитом за победу над Спартаком отличаются от других...)))