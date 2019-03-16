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«Ювентус» попробует убедить «Аякс» продать де Лигта

вчера, 12:09

Боссы «Ювентуса» хотят с пользой провести время в дни матчей против «Аякса» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Туринцы планируют заложить основу для переговоров насчет трансфера защитника Матийса де Лигта. «Бьянконери» встретятся с голландцами в Амстердаме 10 апреля, а ответный матч в Италии состоится 16 апреля. На талантливого футболиста также претендуют «Барселона», МЮ и ПСЖ.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил la_masia
   20 / 1092
вчера в 14:54
Удел Ювентуса это донашивать пристарелых игроков после ТОП клубов, Де Лигт не ваш вариант.
это вам всяких Видалей донашивать после топ клубов хахаха
а теперь смотри Канселу,Бернардески,Сандро,Джан и тд
la_masia
la_masia
   284 / 1092
вчера в 14:25
Удел Ювентуса это донашивать пристарелых игроков после ТОП клубов, Де Лигт не ваш вариант.
Палыч82
Палыч82
   481 / 1092
вчера в 14:10
Тогда победа Ювентусу будет служить дополнительным фактором по снижению цены Де Лигта,)
obana777
obana777 ответил NOVA
   214 / 1092
вчера в 13:24
в Реал бы ему!! лучшим надо играть в лучшем клубе мира!!!
Лучший клуб мира по работе с судьями? Согласна.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   110 / 1092
вчера в 13:15
Ахах он уже в Барсе.
juvenale
juvenale
   20 / 1092
вчера в 12:48
он уже в барселоне одной ногой
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1092
вчера в 12:47
Много нулей - будут звучать убедительно.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 1092
вчера в 12:28
Игроки Ювентуса прямо во время матча с Аяксом будут говорить де Лигту: "переходи к нам"
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   97 / 1092
вчера в 12:21
Зачем он ювентусу?
ЛЧ они не выиграют как ни крути,с сериал они через кабинеты выигрывают, в ряд ли перейдет к старухи
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил NOVA
   95 / 1092
вчера в 12:14
в Реал бы ему!! лучшим надо играть в лучшем клубе мира!!!
вы даже в испании не лучшие. отмокайте.
Alladins
Alladins
   108 / 1092
вчера в 12:13
Намечается тендер мешков.
Klаsse
Klаsse
   328 / 1092
вчера в 12:11
придётся сотку выложить
NOVA
NOVA
   368 / 1092
вчера в 12:11
в Реал бы ему!! лучшим надо играть в лучшем клубе мира!!!
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