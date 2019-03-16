«Ювентус» попробует убедить «Аякс» продать де Лигта

Боссы «Ювентуса» хотят с пользой провести время в дни матчей против «Аякса» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Туринцы планируют заложить основу для переговоров насчет трансфера защитника Матийса де Лигта. «Бьянконери» встретятся с голландцами в Амстердаме 10 апреля, а ответный матч в Италии состоится 16 апреля. На талантливого футболиста также претендуют «Барселона», МЮ и ПСЖ.
а теперь смотри Канселу,Бернардески,Сандро,Джан и тд
а теперь смотри Канселу,Бернардески,Сандро,Джан и тд
ЛЧ они не выиграют как ни крути,с сериал они через кабинеты выигрывают, в ряд ли перейдет к старухи
ЛЧ они не выиграют как ни крути,с сериал они через кабинеты выигрывают, в ряд ли перейдет к старухи