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ЦСКА - самый проверяемый клуб на допинг

вчера, 14:12

Сообщается, что с начала года инспекторы допинг-контроля провели десять тестирований футболистов ЦСКА.

В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА - Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.

Также по два раза в текущем году проверялись на допинг игроки «Ростова» - Роман Еременко, Александр Зуев,  «Краснодара» - Маурисио Перрейра, Дмитрий Скопинцев. Все четыре тестирования проходили в феврале. В январе прошел допинг-тестирование игрок «Урала» Егор Иванов.

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RIR68
RIR68
   310 / 1092
вчера в 18:24
уродченков за спартак)))
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   637 / 1092
вчера в 17:54
Зато игроков спартака никогда не проверяют - потому что нельзя!
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 16:53
и никого из спартака))
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   73 / 1092
вчера в 16:49
Все очень просто. ЦСКА единственный клуб РФ, который регулярно ( уже 7 лет подряд) выступает в самом значимом турнире - ЛЧ, поэтому его и проверяют. Зачем проверять неудачников, выступающих во второсортных турнирах типа ЛЕ или кубок Канделаки?
Ехидничаешь, Анатолий! Ну-ну! Только одно дело выступать в ЛЧ, а другое дело присутствовать. Вот только щеки раздувать не надо, потому что из семи последних присутствий, пять раз вообще там коней не заметили, регулярно оставляя их на 4-х местах, что положительных эмоций не вызывает. Второсортный турнир - Лига Европы, для тебя только потому, что вы пять лет занимая четвертые места и не могли пробиться в этот турнир. Но почему-то завоевав кубок этого второсортного турнира, вы на каждом углу кричите об этом и намекаете, что Спартаку никогда его не завоевать. А вы завоюете когда-нибудь? Ну а кубок Канделаки, вас почему так задевает? Потому что вы отказались в этом турнире участвовать, а кто-то его выиграл?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергей Саныч
   24 / 1092
вчера в 16:02
Отец сына ругал не за то,что воровал,а за то,что попался. Вам по гроб жизни одного Ерёменко хватит. Или он уже не ваш,а ростовский?
Он лег и это его проблемы.
И это было давно.
Сейчас все чисты и ср...ч неуместен!!!
SHMEL
SHMEL
   118 / 1092
вчера в 15:57
Нужно абрамса проверить,он импортным дизелем заливается и прикидывается легендарной советской машиной.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   143 / 1092
вчера в 15:22
Это свиньи бромантан коням подкидывают, у них с 90-х тонны в Тарасовке.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Т34
   32 / 1092
вчера в 15:16
Привет, Саныч! А если проверить еще и коней на соккере, да удалить тех, кто с положительной пробой, то на ветке останется всего два, максимум три коня.
И те деревянные.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Leha-ha50
   32 / 1092
вчера в 15:15
А разве кого то поймали???
Отец сына ругал не за то,что воровал,а за то,что попался.
Вам по гроб жизни одного Ерёменко хватит.
Или он уже не ваш,а ростовский?
ДСА
ДСА
   246 / 1092
вчера в 15:02
У РУСАДА похоже приборы сломались.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   41 / 1092
вчера в 15:01
Проделки федуна.
Все очень просто. ЦСКА единственный клуб РФ, который регулярно ( уже 7 лет подряд) выступает в самом значимом турнире - ЛЧ, поэтому его и проверяют. Зачем проверять неудачников, выступающих во второсортных турнирах типа ЛЕ или кубок Канделаки?
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 14:55
Проделки федуна.
311
311
   58 / 1092
вчера в 14:53
Говорят, Федун лично пробует анализы на вкус!)
Kuprin
Kuprin ответил Сергей Саныч
   256 / 1092
вчера в 14:53
Просто так проверять не будут. Погрязли,ёпт.
Конечно просто так не будут, ведь кто то зяряжает и сдается мне что это Федун))
Kuprin
Kuprin
   256 / 1092
вчера в 14:51
Федун как обычно действует подленькими грязными методами
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергей Саныч
   24 / 1092
вчера в 14:50
Просто так проверять не будут. Погрязли,ёпт.
А разве кого то поймали???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 1092
вчера в 14:49
Вот бы чаще СпаМ проверяли, хотя он в Европе не играет.
Т34
Т34 ответил Сергей Саныч
   73 / 1092
вчера в 14:46
Просто так проверять не будут. Погрязли,ёпт.
Привет, Саныч! А если проверить еще и коней на соккере, да удалить тех, кто с положительной пробой, то на ветке останется всего два, максимум три коня.
Т34
Т34 ответил makkie
   73 / 1092
вчера в 14:39
Даже в УЕФА подозрения 😒
Куда денешься от подозрений. УЕФА просто не знает, что в цска вывели новую породу коней - наркони)))
spartach091
spartach091
   215 / 1092
вчера в 14:39
После кокса еременко понятное дело
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1092
вчера в 14:34
Просто так проверять не будут.
Погрязли,ёпт.
makkie
makkie
   33 / 1092
вчера в 14:33
Даже в УЕФА подозрения 😒
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   44 / 1092
вчера в 14:19
федун уже и "русаду" прибрал! Позор!
LOpp
LOpp ответил Пулково-2
   28 / 1092
вчера в 14:18
Стёпка, про то что в цска жрут допинг говорят уже с начала 2000-х годов.
Добрый вечер!
Пулково-2
Пулково-2
   280 / 1092
вчера в 14:16
Странно, тарасовские больше этого заслуживают хотя бы потому, что львиная доля их тухлых побед вызывает подозрения.
LOpp
LOpp
   28 / 1092
вчера в 14:15
Мельдонивые кони
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