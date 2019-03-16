ЦСКА - самый проверяемый клуб на допинг

вчера, 14:12

Сообщается, что с начала года инспекторы допинг-контроля провели десять тестирований футболистов ЦСКА .

В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА - Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.

Также по два раза в текущем году проверялись на допинг игроки «Ростова» - Роман Еременко, Александр Зуев, «Краснодара» - Маурисио Перрейра, Дмитрий Скопинцев. Все четыре тестирования проходили в феврале. В январе прошел допинг-тестирование игрок «Урала» Егор Иванов.