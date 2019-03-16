ЦСКА - самый проверяемый клуб на допинг

Сообщается, что с начала года инспекторы допинг-контроля провели десять тестирований футболистов ЦСКА.
В феврале допинг-контроль РУСАДА прошли четыре игрока ЦСКА - Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, который также проверялся в январе и на данный момент является самым тестируемым футболистом России. В первый месяц года кроме Дзагоева инспекторы допинг-контроля также приходили к Игорю Акинфееву, Федору Чалову, Марио Фернандесу, Константину Кучаеву и Кириллу Набабкину.
Также по два раза в текущем году проверялись на допинг игроки «Ростова» - Роман Еременко, Александр Зуев, «Краснодара» - Маурисио Перрейра, Дмитрий Скопинцев. Все четыре тестирования проходили в феврале. В январе прошел допинг-тестирование игрок «Урала» Егор Иванов.
И это было давно.
Сейчас все чисты и ср...ч неуместен!!!
И это было давно.
Сейчас все чисты и ср...ч неуместен!!!
Вам по гроб жизни одного Ерёменко хватит.
Или он уже не ваш,а ростовский?
Вам по гроб жизни одного Ерёменко хватит.
Или он уже не ваш,а ростовский?
Погрязли,ёпт.
Погрязли,ёпт.
Добрый вечер!
Добрый вечер!