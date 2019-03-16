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Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»

вчера, 14:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Известный болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в эфире программы «Все на матч» поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского клуба с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.

Это дерби двух столиц, поэтому, как и все болельщики, жду матч. Думаю, он будет одним из самых зрелищных в этом туре. Не думаю, что игра будет острожной. Со стороны «Зенита» – наверное, но не допускаю, чтобы со стороны «Спартака» она была инертной. Наоборот, мне кажется, «Спартак» будет практически всю игру давить и обязательно победит.

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Все комментарии
starche
starche
   223 / 1092
сегодня в 08:30
Закусывать надобно.
Исмет
Исмет
   548 / 1092
вчера в 21:30
дзюба позор Российского Футбола 👎
AfrikSimon
AfrikSimon
   101 / 1092
вчера в 20:46
Свиньи могут давить только первые 15 минут, потом их давит даже Мура.
RIR68
RIR68
   310 / 1092
вчера в 18:25
федун сказал, будет тухленькая ничейка!
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
вчера в 18:04
Ждем победы от Спартака
Glodor
Glodor ответил Leningrad 84
   78 / 1092
вчера в 17:27
"Поделиться ожиданиями" красно-белого псевдо-прапорщика исключительно важно для Соккера и, видимо, его мнение будет иметь огромное влияние на исход матча... Неужели на Соккере больше не нашлось компетентных экспертов?
Если выступит рейнгольд, то скажет тоже самое, только с сарказмом.
Nikola45
Nikola45 ответил Bjuik
   9 / 1092
вчера в 17:21
Ни болельщики у пупсиков, Моисеев, Назаров, Шматко.
Ну почему же? Есть и Нормальные! Трубач, Де Зуев, Джигурда, Бузова! ))
Nikola45
Nikola45
   9 / 1092
вчера в 17:18
Это какая то Эпидемия! Один из ума выжил, второй, третий! Тарасню так грипп не косил!
Leningrad 84
Leningrad 84
   138 / 1092
вчера в 17:02
"Поделиться ожиданиями" красно-белого псевдо-прапорщика исключительно важно для Соккера и, видимо, его мнение будет иметь огромное влияние на исход матча...
Неужели на Соккере больше не нашлось компетентных экспертов?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
вчера в 16:01
Накошмарили то ))))

Рейнгольд "возит"...Маклаков "давит"...)))

Страшно представить их разочарованные лица после финального свистка....))))
leopit
leopit
   86 / 1092
вчера в 15:48
Спившаяся недовольная и глупая харя -этот спартаковский фанат махлахов!
Bayern Best
Bayern Best
   144 / 1092
вчера в 15:44
Ну,будем посмотреть.
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 15:15
Ни болельщики у пупсиков, Моисеев, Назаров, Шматко.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   44 / 1092
вчера в 15:03
Пупсики будут давить на жалость)) Ведь и так столько позора, а тут ещё)
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1092
вчера в 15:03
Много разговоров, получилась бы игра.
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 14:59
Очередной клоун.
ABir
ABir
   365 / 1092
вчера в 14:51
Спартак будет доминировать весь матч и заслуженно победит!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1092
вчера в 14:32
Спартак это Мура в нашем чемпионате. Такой же слабый. Гыгыгы
grazie100
grazie100
   320 / 1092
вчера в 14:31
Болельщики 🐽 всегда хотят победы , а Ливерпуль об их желаниях даже и не догадывался.Если сильно давить , то может всё пойти не тем путём...🐚
Alprish
Alprish
   661 / 1092
вчера в 14:29
Шматко, случайно, стихи не пишет, а, он поет.
Abruck
Abruck
   639 / 1092
вчера в 14:28
Помнится, он также давил в Ливерпуле и в Мурской Соботице.
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