Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»

Известный болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в эфире программы «Все на матч» поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского клуба с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ .

Это дерби двух столиц, поэтому, как и все болельщики, жду матч. Думаю, он будет одним из самых зрелищных в этом туре. Не думаю, что игра будет острожной. Со стороны «Зенита» – наверное, но не допускаю, чтобы со стороны «Спартака» она была инертной. Наоборот, мне кажется, «Спартак» будет практически всю игру давить и обязательно победит.