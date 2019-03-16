Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»

Известный болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в эфире программы «Все на матч» поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского клуба с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.
Это дерби двух столиц, поэтому, как и все болельщики, жду матч. Думаю, он будет одним из самых зрелищных в этом туре. Не думаю, что игра будет острожной. Со стороны «Зенита» – наверное, но не допускаю, чтобы со стороны «Спартака» она была инертной. Наоборот, мне кажется, «Спартак» будет практически всю игру давить и обязательно победит.
Неужели на Соккере больше не нашлось компетентных экспертов?
Неужели на Соккере больше не нашлось компетентных экспертов?
Рейнгольд "возит"...Маклаков "давит"...)))
Страшно представить их разочарованные лица после финального свистка....))))
Рейнгольд "возит"...Маклаков "давит"...)))
Страшно представить их разочарованные лица после финального свистка....))))