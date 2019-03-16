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Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»

вчера, 14:14
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассуждает о матче против «Урала».

Отличие игр в гостях и дома? Правильно говорить, что каждый матч – это своя история. Если осенью одна игра, то весной все может поменяться. Как пример: игра с «Арсеналом». Так что не думаю, что сегодня статистика будет играть роль. Не поменяли состав? Если команда хорошо играет, то нет смысла менять.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   163 / 1092
вчера в 16:48
надо менять периодически чтобы соперник не читал твою игру, да и другие игроки есть которым надо играть , сегодня играли плохо. спустись на землю, это тебе не картошку копать
Roman73
Roman73
   278 / 1092
вчера в 15:50
И лишь немногие лучшие тренеры меняют состав под новую схему игры,
чтобы опять удивить очередного соперника.
Игру надо менять , когда побеждаешь, когда проиграешь поздно будет.
BenderBender
BenderBender
   297 / 1092
вчера в 15:26
Ну это, если хорошо играет. А если - ЦСКА?
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 14:57
С Обляковым надо, что-то делать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 1092
вчера в 14:47
Правильно!
AfrikSimon
AfrikSimon
   101 / 1092
вчера в 14:15
Абсолютно так думают многие.
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