Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассуждает о матче против «Урала».

Отличие игр в гостях и дома? Правильно говорить, что каждый матч – это своя история. Если осенью одна игра, то весной все может поменяться. Как пример: игра с «Арсеналом». Так что не думаю, что сегодня статистика будет играть роль. Не поменяли состав? Если команда хорошо играет, то нет смысла менять.