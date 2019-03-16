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Беляев: «О вызове в сборную узнал от корреспондента»

вчера, 12:52

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отбора ЧЕ.

О вызове в сборную узнал на следующий день после матча с «Ростовом». Вернулись домой, позвонил корреспондент. Я думал, он хочет, чтобы я дал комментарий по поводу этой игры. А он стал поздравлять с вызовом в сборную. В какой-то степени это неожиданно было, да. Было ли предчувствие? Я об этом не задумывался, был сосредоточен на своем деле – на клубе. Сильно не задумывался над этим.

В сборной знаю, можно сказать, всех. Половину – лично, с другой же половиной просто постоянно друг против друга играем. Так что проблем в коллективе никаких не будет.

Тренеры сборной присматривались, следили за моей игрой. Нужно было стабильно проводить не то, что матчи – сезоны. Сейчас уже мой третий стабильный сезон в Премьер-Лиге. Нужно было подтверждать свой уровень – расти и прогрессировать. И вот, тренерский штаб решил, что сейчас наступило время, когда меня можно вызвать.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   141 / 1092
вчера в 14:25
Уже от корреспондентов вызовы в сборную узнают, чабан высоко сидит.
Glodor
Glodor
   78 / 1092
вчера в 13:06
Лавка длинная, всем места хватит, а возможно, и ЗМСа получишь.
handreb
handreb
   63 / 1092
вчера в 13:01
Чабан открыл новую серию экспериментов.
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