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Федотов: «Ничего не дали сделать сопернику»

вчера, 14:09
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о победе над «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

Тяжело далась победа. Знали уровень «Динамо», это очень хорошая сбалансированная команда. Забили голик, а также были моменты, которые не довели до ума. Счет скользкий, вызывал скованность в обороне. Хорошо перестраивались, блокировали удары. Ничего не дали сделать сопернику.

Неназначенный пенальти? По телевизору не видел эпизод, но с той позиции, с которой смотрели, казалось, что все очевидно. Это дело судей. 

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 19:30
Молодцы.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   147 / 1092
вчера в 18:18
штанга, перекладина. Еще моментов куча было...владение мячом так вообще ...это вы ничего не позволили? Это, епт, невезДение Динамо и только.
P.S.эти стойки ворот достали
AfrikSimon
AfrikSimon
   101 / 1092
вчера в 15:24
Оренбург с победой!
Novograd
Novograd
   627 / 1092
вчера в 14:22
Главное что у меня ставочка зашла
Mekrash
Mekrash
   156 / 1092
вчера в 14:17
Да соперник особо ничего и не делал.
Kolymchanin
Kolymchanin
   736 / 1092
вчера в 14:13
Счет не по игре
Kolymchanin
Kolymchanin
   736 / 1092
вчера в 14:11
Да ладно
grisser
grisser
   60 / 1092
вчера в 14:10
Отличная игра, смелая.
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