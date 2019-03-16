Федотов: «Ничего не дали сделать сопернику»

Рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о победе над «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ .

Тяжело далась победа. Знали уровень «Динамо», это очень хорошая сбалансированная команда. Забили голик, а также были моменты, которые не довели до ума. Счет скользкий, вызывал скованность в обороне. Хорошо перестраивались, блокировали удары. Ничего не дали сделать сопернику.

Неназначенный пенальти? По телевизору не видел эпизод, но с той позиции, с которой смотрели, казалось, что все очевидно. Это дело судей.