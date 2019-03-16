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Григалава: «Дзюба — позитивный парень и настоящий профессионал»

вчера, 12:25

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

Я к Артему отношусь нормально. В прошлом сезоне он помог нам подняться на седьмое место в турнирной таблице. Артем — позитивный парень и настоящий профессионал. Что еще сказать? На самом деле в нашем чемпионате очень много таких футболистов — фанатов своего дела, трудяг. Есть и парни, у которых с чувством юмора не хуже, чем у Артема. Мне, например, больше заходят шутки Кантика [Кантемира Берхамова].

Признавался ли Дзюба в любви команде, как перед серией пенальти с Хорватией на ЧМ-2018? Может, для других игроков подобные моменты важны, но для меня это никакой роли не играет. Если у меня нет настроения, кто бы что мне ни говорил, до меня не достучаться. Если кого-то такие слова подбадривают, лично меня — нет.

Ранее Григалава похвалил защитника «Спартака» Георгия Джикию

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 16:16
Григлава не друг Дзюбы?
1 команда
1 команда
   125 / 1092
вчера в 14:21
Возможно, пару голов свиньям вновь вдохновят Дзюбу!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил 25процентный клоун
   281 / 1092
вчера в 13:49
Только лазурью покрылся,а у нас это не принято
А у вас на ферме чем покрывают? Не я ответ знаю, но он честный. У вас даже преимущество, покрывать не надо. Упал где стоишь и уже во всем этом.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   419 / 1092
вчера в 13:14
Дзюба после 0-3 выйдет на замену и стандартную плюшечку закатит ещё
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   143 / 1092
вчера в 13:08
Жаль, что его в спартаке играть научили по-свински.
Аксинья
Аксинья
   42 / 1092
вчера в 12:59
Дзюба наше всё...
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1092
вчера в 12:58
Только лазурью покрылся,а у нас это не принято
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   34 / 1092
вчера в 12:56
Дзюба обязательно отгрузит хрюнам. Возможно трёшку.
Zenit_84
Zenit_84
   127 / 1092
вчера в 12:54
Сейчас вернулся в старого Дзюбу
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 12:43
На чемпионат мира реально собрался.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1092
вчера в 12:41
Дзюба завтра по многолетней привычке передаст несколько приветов Федуну, забив голы свиньям. Гыгыгы
drug01
drug01
   132 / 1092
вчера в 12:33
Просто сказать это... Дерево!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   97 / 1092
вчера в 12:31
Дерево оно и в Африке дерево!
Второсортные арги перестали попадать в полено и не забивает уже 1000 минут( ахахахахах
Негра нужно еще одного и хохла мешку
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