Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

Я к Артему отношусь нормально. В прошлом сезоне он помог нам подняться на седьмое место в турнирной таблице. Артем — позитивный парень и настоящий профессионал. Что еще сказать? На самом деле в нашем чемпионате очень много таких футболистов — фанатов своего дела, трудяг. Есть и парни, у которых с чувством юмора не хуже, чем у Артема. Мне, например, больше заходят шутки Кантика [Кантемира Берхамова].