Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
Я к Артему отношусь нормально. В прошлом сезоне он помог нам подняться на седьмое место в турнирной таблице. Артем — позитивный парень и настоящий профессионал. Что еще сказать? На самом деле в нашем чемпионате очень много таких футболистов — фанатов своего дела, трудяг. Есть и парни, у которых с чувством юмора не хуже, чем у Артема. Мне, например, больше заходят шутки Кантика [Кантемира Берхамова].
Признавался ли Дзюба в любви команде, как перед серией пенальти с Хорватией на ЧМ-2018? Может, для других игроков подобные моменты важны, но для меня это никакой роли не играет. Если у меня нет настроения, кто бы что мне ни говорил, до меня не достучаться. Если кого-то такие слова подбадривают, лично меня — нет.
Ранее Григалава похвалил защитника «Спартака» Георгия Джикию.
Второсортные арги перестали попадать в полено и не забивает уже 1000 минут( ахахахахах
Негра нужно еще одного и хохла мешку
Второсортные арги перестали попадать в полено и не забивает уже 1000 минут( ахахахахах
Негра нужно еще одного и хохла мешку