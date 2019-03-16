«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча со «Спартаком»

«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».
Мы убедительно просим всех болельщиков «сине-бело-голубых» отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события. Нам нужна ваша поддержка!
Е5 спартак Е5
Е5 спартак Е5
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107653/spartak-zenit
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107653/spartak-zenit
а вот у свиней только ПТУ. К ним можно не обращаться. всё равно не поймут)))
а вот у свиней только ПТУ. К ним можно не обращаться. всё равно не поймут)))
Но в чем я полностью уверен так шелухи от семечек будет как в деревне около лавочек ))
Но в чем я полностью уверен так шелухи от семечек будет как в деревне около лавочек ))
И впрямь чтоль Каррера на матче ожидается ???..)))
И впрямь чтоль Каррера на матче ожидается ???..)))