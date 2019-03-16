«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча со «Спартаком»

«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мы убедительно просим всех болельщиков «сине-бело-голубых» отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события. Нам нужна ваша поддержка!