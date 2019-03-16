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«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча со «Спартаком»

вчера, 14:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком»

Мы убедительно просим всех болельщиков «сине-бело-голубых» отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события. Нам нужна ваша поддержка!

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   240 / 1092
сегодня в 02:44
Свиньи взбесились, панически боятся Зенита.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
сегодня в 02:08
Бакланы, ёпта!
ULTRASteam
ULTRASteam ответил EAGuar As
сегодня в 01:13
Во сне
ULTRASteam
ULTRASteam ответил Литейный 4
сегодня в 01:12
Да первую свиноматку спалили еще 10 лет назад типа тампакс))
ULTRASteam
ULTRASteam ответил Klаsse
сегодня в 01:09
Сектанты они такие сектанты ))) максмум над кем спам может надругаться это над своим тренером чемпионом и капитаном чемпионом))) завтра Игрочишка сделает дубль
Е5 спартак Е5
ULTRASteam
ULTRASteam
сегодня в 01:05
Какой дурак написал этот призыв)))) и жля кого)))? Для кузьмичей кто не гоняет на выезд))
pomor45
pomor45
   172 / 1092
вчера в 21:26
Фанаты все одинаковы и отличаются только атрибутикой.
leopit
leopit
   86 / 1092
вчера в 19:50
Свиньи всё сделают сами,они такие....
trimetil
trimetil ответил Т34
   785 / 1092
вчера в 19:46
Раз обращаются к своим болельщикам, значит знают, что от них ничего хорошего ждать нечего. И это обращение ничего не поменяет, питерские покажут свою "культуру".
«Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107653/spartak-zenit
Klаsse
Klаsse
   328 / 1092
вчера в 19:28
до надругательства над бомжихой зинаидой остаётся менее суток))
RIR68
RIR68
   310 / 1092
вчера в 18:29
    tolctoy
    tolctoy ответил Leningrad 84
       610 / 1092
    вчера в 17:53
    А ты, Толктой, оказывается, подстрекатель!
    Ну почему сразу подстрекатель.Так небольшой троллинг Зенита.
    grisser
    grisser ответил Nikola45
       60 / 1092
    вчера в 17:23
    Интересно а свой неказистый стадион они будут поджигать? )) Или он только чужие жгут? )) Но в чем я полностью уверен так шелухи от семечек будет как в деревне около лавочек ))
    Сначала обгадят, а потом подожгут, кто они всем известно.
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1092
    вчера в 17:13
    Интересно а свой неказистый стадион они будут поджигать? )) Или он только чужие жгут? ))
    Но в чем я полностью уверен так шелухи от семечек будет как в деревне около лавочек ))
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил tolctoy
       138 / 1092
    вчера в 17:09
    Мы убедительно просим всех болельщиков «сине-бело-голубых» не отказываться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим не соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче будет месту провокациям, а игра не принесет эмоции и радость яркого спортивного события. Нам не нужна ваша поддержка.Всё равно проиграем.ФК зенит.
    А ты, Толктой, оказывается, подстрекатель!
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1092
    вчера в 16:57
    Какая толстая смешная свинья
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1092
    вчера в 16:53
    За бесплатные желуди Тарасят не собрать
    tolctoy
    tolctoy
       610 / 1092
    вчера в 16:49
    Мы убедительно просим всех болельщиков «сине-бело-голубых» не отказываться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим не соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче будет месту провокациям, а игра не принесет эмоции и радость яркого спортивного события. Нам не нужна ваша поддержка.Всё равно проиграем.ФК зенит.
    Glodor
    Glodor
       78 / 1092
    вчера в 16:19
    Завтра штук сто болельщиков свиней придут, а остальные будут зенитовцы.
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       419 / 1092
    вчера в 16:18
    Доминируй,Унижай!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
       1 / 1092
    вчера в 16:11
    Литейный, Параллельный и Славнов с его тремя сотнями фейков - вот все болельщики Зенита
    Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1092
    вчера в 16:10
    Спартачи законодатели моды по проносу пиротехники. Гыгыгы
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       56 / 1092
    вчера в 16:00
    Литейный, Параллельный и Славнов с его тремя сотнями фейков - вот все болельщики Зенита
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       31 / 1092
    вчера в 15:48
    Да чего ж так готовятся то ???
    И впрямь чтоль Каррера на матче ожидается ???..)))
    Т34
    Т34
       73 / 1092
    вчера в 15:47
    Раз обращаются к своим болельщикам, значит знают, что от них ничего хорошего ждать нечего. И это обращение ничего не поменяет, питерские покажут свою "культуру".
    EAGuar As
    EAGuar As
       81 / 1092
    вчера в 15:41
    Победы Спартаку .
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       374 / 1092
    вчера в 15:41
    Всем "болельщикам" плевать на клубы, которые к ним обращаются.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1092
    вчера в 15:28
      parallels
      parallels
         5 / 1092
      вчера в 15:24
      ПОЗОР ХРЯКАМ!
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 1092
      вчера в 15:22
      Хорошо хоть крышы у стадиона нет...сожрали бы бакланы питерские...
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