вчера, 19:32

ЦСКА прилетел в Екатеринбург, где 16 марта им предстоит провести матч 20-го тура чемпионата России против «Урала». Команду встретили болельщики.

Напомним, что в прошлом туре ЦСКА одержал победу над «Рубином». На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице национального первенства.