ЦСКА прилетел в Екатеринбург, где 16 марта им предстоит провести матч 20-го тура чемпионата России против «Урала». Команду встретили болельщики.
Напомним, что в прошлом туре ЦСКА одержал победу над «Рубином». На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице национального первенства.
Добрались до Екб, где нас, как и всегда, встречали болельщики 🔴🔵 #УралЦСКА pic.twitter.com/LAdA75MJYI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 марта 2019 г.
Только ЦСКА, только победа!
Только ЦСКА, только победа!