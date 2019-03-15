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ЦСКА прилетел в Екатеринбург

вчера, 19:32
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА прилетел в Екатеринбург, где 16 марта им предстоит провести матч 20-го тура чемпионата России против «Урала». Команду встретили болельщики.

Напомним, что в прошлом туре ЦСКА одержал победу над «Рубином». На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице национального первенства.

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый
   963 / 1082
сегодня в 09:26
    tolctoy
    tolctoy
       685 / 1082
    сегодня в 01:10
    Какая громкая подпись-команду встретили болельщики.Ха.Болел и десяти человек на фото нет.
    Sunny.
    Sunny.
       152 / 1082
    сегодня в 01:01
    нужно побеждать
    tolctoy
    tolctoy ответил Юрниекс
       685 / 1082
    сегодня в 00:57
    А твои свиньи? Приползут..или свиньи тоже скачут,только очень смешно.
    Лично у меня свиней нет.
    tolctoy
    tolctoy ответил Aндрей Сибиряков
       685 / 1082
    сегодня в 00:52
    Поотрывает пишется вместе, Вам помочь писать?
    Спасибо за подсказку.
    Юрниекс
    Юрниекс ответил tolctoy
       127 / 1082
    вчера в 23:13
    Почему прилетел?Правильно - прискакал.Надеюсь урал кобылам все подковы по отрывает.
    А твои свиньи? Приползут..или свиньи тоже скачут,только очень смешно.
    Великолепный
    Великолепный
       82 / 1082
    вчера в 22:35
    Удачи красно - синим!

    Только ЦСКА, только победа!
    Footbolista
    Footbolista ответил navigators
       3 / 1082
    вчера в 22:02
    За будущее не скажу, т.к. не Ванга)...а как говаривал товарищ Штирлиц: Лучше всего запоминается последняя фраза"...в данном случае два пряника в домик Игоряна...кстати коней то из КР давно вышвырнули)...гранд какой то пердивный....тюмень кажется))...
    navigators
    navigators ответил Footbolista
       524 / 1082
    вчера в 21:56
    В Екатеринбурге тоже пряники выдают?))...
    Вам выдали. Причём и в Е-бурге, и в Москву ещё привезли. И туляки с гостинцами приезжали, дома вас также пряниками встретят.
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков ответил tolctoy
       73 / 1082
    вчера в 21:14
    Почему прилетел?Правильно - прискакал.Надеюсь урал кобылам все подковы по отрывает.
    Поотрывает пишется вместе, Вам помочь писать?
    tolctoy
    tolctoy
       685 / 1082
    вчера в 21:06
    Почему прилетел?Правильно - прискакал.Надеюсь урал кобылам все подковы по отрывает.
    SHMEL
    SHMEL
       76 / 1082
    вчера в 21:05
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         8 / 1082
      вчера в 20:39
      Удачи,Уралу
      EAGuar As
      EAGuar As
         81 / 1082
      вчера в 20:33
      Урал пусть ничью не упустит .
      cska plus
      cska plus
         16 / 1082
      вчера в 20:23
      Удачи армейыам!
      Balanenok
      Balanenok
         103 / 1082
      вчера в 20:13
      Уралу победы!
      1asss
      1asss
         601 / 1082
      вчера в 19:51
      урал нам не соперник, 3-0 победим
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         67 / 1082
      вчера в 19:49
      Удачной игры ребята!!!
      Jum13
      Jum13
         36 / 1082
      вчера в 19:47
      Главное не расслабляться как перед игрой с Арсеналом. Удачи и победы ЦСКА!
      drug01
      drug01
         144 / 1082
      вчера в 19:47
      Хорошей погоды и результата!
      Kresi frok
      Kresi frok
         361 / 1082
      вчера в 19:46
      Свердловчанам убедительной победы над кабинетом!!!
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         105 / 1082
      вчера в 19:41
      Дыркофееву43 в очко еще двуху положат
      Footbolista
      Footbolista
         3 / 1082
      вчера в 19:37
      В Екатеринбурге тоже пряники выдают?))...
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