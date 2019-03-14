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«Анжи» должен Боли 100 тысяч долларов

вчера, 23:17

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о ситуации с долгом бывшему игроку команды Яннику Боли, из-за которого с команды могут снять шесть очков.

Для нас ситуация с письмом от ФИФА по поводу задолженности перед Боли не стала неожиданностью, есть футбольные правила и регламент. Рано или поздно, когда клуб не оплачивает задолженность, это грозит подобными санкциями. Мы признаем, что остались должны футболисту, пока у нас нет этих денег, но мы надеемся на лучшие времена.

Заявление от Боли? Янник, может быть, пытался с нами связаться, не могу сказать точно, и поэтому его юристы захотели решить вопрос. Но у нас есть понимание ситуации, потому что снятие 6 очков с «Анжи» не помогут Боли заполучить эти деньги. Их как нет, так и нет. Поэтому мы предложили Боли, чтобы оттянуть этот срок хотя бы на 2-3 месяца. Мы поговорили с Боли и надеемся, что найдем точки соприкосновения. У нас всегда были дружеские отношения, и он сам по себе хороший парень. Он воспринял нашу просьбу нормально и адекватно, сказал нам, что посовещается и подумает.

О какой сумме идет речь? В районе 100 тысяч долларов — это деньги, которые клуб ему не доплатил, когда Боли уходил.

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