Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе над «Уралом» в 20-м туре чемпионата России.
Конечно, мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного.
Так что все по правилам, не обращай внимания на злопыхателей.
Так что все по правилам, не обращай внимания на злопыхателей.
Взяли очень важные три очка
До завтрашнего вечера
Вышли на второе место
Посмотрим как сыграют другие
Или второе или третье место будет за нами
После двадцатого тура.
Взяли очень важные три очка
До завтрашнего вечера
Вышли на второе место
Посмотрим как сыграют другие
Или второе или третье место будет за нами
После двадцатого тура.