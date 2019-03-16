Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе над «Уралом» в 20-м туре чемпионата России.

Конечно, мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного.