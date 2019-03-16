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Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»

вчера, 16:20
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе над «Уралом» в 20-м туре чемпионата России.

Конечно, мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mangoх12
   41 / 1092
вчера в 18:25
Ты не внимателен. Несколько угловых подавал Влашич. Если даже половина его передач опасны, то это хорошо. У него хорошее движение, он универсал может и в защите сыграть. Неплохой парень, перспективный. Заиграет однозначно
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 17:59
еще тот понторез , при такой игре особо хвастать нечем
tolctoy
tolctoy ответил 25процентный клоун
   610 / 1092
вчера в 17:56
по хозяйски завалился на плечи игроку и вколотил,такие только в рпл защитывают
    Великолепный
    Великолепный ответил Leha-ha50
       99 / 1092
    вчера в 17:34
    Марио и на чемпионате мира так же забил хорватам
    Так что все по правилам, не обращай внимания на злопыхателей.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
       24 / 1092
    вчера в 17:30
    по хозяйски завалился на плечи игроку и вколотил,такие только в рпл защитывают
    Щербит??? Нормальный гол, кроме спартачей никто не возмущается!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил tolctoy
       8 / 1092
    вчера в 17:13
    по хозяйски завалился на плечи игроку и вколотил,такие только в рпл защитывают
    Великолепный
    Великолепный
       99 / 1092
    вчера в 16:52
    А мы то как довольны победой 😀
    Взяли очень важные три очка
    До завтрашнего вечера
    Вышли на второе место
    Посмотрим как сыграют другие
    Или второе или третье место будет за нами
    После двадцатого тура.
    tolctoy
    tolctoy
       610 / 1092
    вчера в 16:43
    Какие моменты? Гол забит с нарушением правил.Игрок кобыл забивая гол опирался на плечи игрока урала.Все ваши моменты,это купленные судьи.
    The Frei
    The Frei ответил cska plus
       596 / 1092
    вчера в 16:38
    Реализация плохая, да, ещёОбляков уже раздражает.
    Ты так говоришь, потому что тебе не приходилось каждый тур смотреть как играет Мората.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Ваня лучший
       30 / 1092
    вчера в 16:35
    Чем раздражает? Он сделал как минимум три классные передачи,в том числе и голевую. Я считаю, что он играл не хуже Ахметова.
    ему доверили все стнадарты, угловых было 10 как минимум это обычная ситуация ничего особого он не сделал просто подал. Эффективность его стандартов очень и очень низкая.. Да и заметь у ЦСКА с его приходом практически ноль голов со стандартов . А сколько он запорол ударов на трибуны. Любой другой на его позиции был бы эффективнее
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил cska plus
       41 / 1092
    вчера в 16:31
    Реализация плохая, да, ещёОбляков уже раздражает.
    Чем раздражает? Он сделал как минимум три классные передачи,в том числе и голевую. Я считаю, что он играл не хуже Ахметова.
    STVA 1
    STVA 1
       106 / 1092
    вчера в 16:30
    Ничья не прошла
    cska plus
    cska plus
       16 / 1092
    вчера в 16:28
    Реализация плохая, да, ещёОбляков уже раздражает.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       64 / 1092
    вчера в 16:25
    Создаёте много хороших голевых моментов, пора научить как их реализовывать.
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