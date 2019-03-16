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«Динамо» с минимальным счетом уступило «Оренбургу» на выезде

вчера, 13:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» уступило «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ.

После этого матча «Динамо» располагается на двенадцатой строчке в таблице (23 очка), а «Оренбург» - на седьмой (26 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Динамо» - 1:0 (0:0)
Гол: Деспотович 52

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Ойеволе, Бегич, Малых, Терехов, Бреев (Чиркин 90+5), Мишкич, Попович (Афонин 79), Сутормин, Деспотович (Козлов 82).
Главный тренер: Федотов Владимир.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен (Евгеньев 74), Морозов, Юсупов, Теттех, Черных (Грулев 67), Жоаозиньо, Луценко, Марков.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Черных 15, Бегич 30, Бреев 36, Хольмен 38, Деспотович 54, Андреев 59, Луценко 62, Теттех 68, Попович 75.

Судья: Иванов Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

В другом матче тура «Крылья Советов» переиграли «Анжи».

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Все комментарии
ULTRASteam
ULTRASteam
сегодня в 00:59
динамо одним словом)) во всех смыслах))
Привет Борисычу))
stanichnik
stanichnik
   354 / 1092
сегодня в 00:28
Где-то убыло, где-то прибыло. Оренбург в матче с Анжи своё преимущество не смог реализовать, зато сегодня им с лихвой вернулось. А Динамо... , будет и на нашей улице праздник!
hardpony
hardpony
   299 / 1092
сегодня в 00:08
Надоело Динамо в РПЛ,обратно за медалями в пердив захотелось
pomor45
pomor45
   172 / 1092
вчера в 20:16
Динамики наглядно продемонстрировали, что такое тотальное невезение. Началось со Спартаком и продолжилось с Оренбургом. Продолжится ли?
Андрей Моруков
Андрей Моруков
   739 / 1092
вчера в 18:55
Самый богатый, еще с советских времен, клуб " Динамо" ВТБ и его "друзья" разорили и опустили ниже плинтуса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   48 / 1092
вчера в 17:51
Может, не Динамо уступило а Оренбург выиграл?
shur
shur
   603 / 1092
вчера в 17:27
...одна буква "Д"осталась...!!!
Храневец
Храневец
   626 / 1092
вчера в 17:22
для чего построили стадион и для кого для фнл или какие нибудь концерты и шоу будет в Петровском парке ???????
alexamit
alexamit
   539 / 1092
вчера в 17:07
Динамовцы!Вы когда-нибудь играть будете или по-прежнему Хохлов будет сетовать на превратности судьбы,а не на бестолковость игроков-неумех?Да вас кнутом гонять надо на тренировках,да посадить вас на зарплату подсобников на стройке!А в свободное от стройки время по 8 часов заставлять бить по воротам!Да боюсь,что всё бесполезно.Ни умения,ни желания уметь.Позорище!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Контуженый
   381 / 1092
вчера в 16:35
Ой ли! Азмунёнок бердыевский отдует свиноклуб в одиночку
    Caniggia
    Caniggia
       36 / 1092
    вчера в 16:27
    Все штанги, перекладины и моменты идут к чертям! Счет на табло! И это позор!
    Mangur
    Mangur
       434 / 1092
    вчера в 16:18
    Пропускаем мало и не забиваем.Обидно.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       287 / 1092
    вчера в 15:35
    Помечтали о Лиге Европы.
    Оказалось, что ФНЛ ближе.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       461 / 1092
    вчера в 15:33
    "Переход" все ближе и ближе.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       392 / 1092
    вчера в 15:22
    Бьют грандов
    Расул Манаев
    Расул Манаев
       324 / 1092
    вчера в 15:11
    Хотя и Принципиальный соперник Динамо, но уважаю( недолюбливаю чисто по спортивному) этот клуб с богатой историей.Желаю вам как можно выше стоять в турнирной таблице
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       32 / 1092
    вчера в 14:48
    Динамовцам не унывать.
    Всё наладится.
    Контуженый
    Контуженый ответил Союзник противников
       937 / 1092
    вчера в 14:48
    "Динамо" уже вправе называть себя "ГЛАВНЫМ НЕУДАЧНИКОМ ТУРА".Столько упущенных возможностей.Но больше всего этому рады зенитоманы,ибо их младший брат-газёныш хлопнул ненавистный им клуб.Собственных-то радостей в этом туре не предвидится - "Спартак" сделает с ними то же,но ещё громче.
    Ой ли! Азмунёнок бердыевский отдует свиноклуб в одиночку
    Контуженый
    Контуженый
       937 / 1092
    вчера в 14:41
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
         56 / 1092
      вчера в 14:34
      В Пердив Динамо. И Спартак пусть прихватят туда же. Гыгыгы
      Пердив это же дом питерского проекта без истории
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответил particular
         372 / 1092
      вчера в 14:30
      Игра показала хватку, упорство и желание хозяев, а так же бессилие и несостоятельность гостей... Оренбург - это по-немецки крепко и по-русски самобытно..:)) Побольше бы нам таких провинциальных непримиримых команд-бойцов...
      Они пробивались с самого днища. Газпром-распределение далеко не газпром)
      ОПС
      ОПС
         564 / 1092
      вчера в 14:26
      Досадно
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
         79 / 1092
      вчера в 14:23
      Уже и за Динамо становится стыдно, вот унизили бы пупсиков, так бы не позорились.
      МапС
      МапС
         130 / 1092
      вчера в 14:23
      Ожидаемо.
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
         698 / 1092
      вчера в 14:20
      Жаль
      andromend
      andromend
         867 / 1092
      вчера в 14:15
      Безнадега - твоя команда, Димон. В Динамо все безнадега,что игроки,что тренер,что руководство.Только ВТБ в шоколаде.Отжали все,что можно.
      EAGuar As
      EAGuar As
         81 / 1092
      вчера в 14:15
      С победой .
      EAGuar As
      EAGuar As
         81 / 1092
      вчера в 14:14
      С победой .
      1-й парень
      1-й парень ответил Литейный 4
         68 / 1092
      вчера в 14:14
      В Пердив Динамо. И Спартак пусть прихватят туда же. Гыгыгы
      Все подружи с историей всегда по парам.
      Evilhuman
      Evilhuman
         18 / 1092
      вчера в 14:07
      Оренбург с заслуженной победой над д-мо
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