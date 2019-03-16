«Динамо» с минимальным счетом уступило «Оренбургу» на выезде

«Динамо» уступило «Оренбургу» в матче 20-го тура РПЛ.
После этого матча «Динамо» располагается на двенадцатой строчке в таблице (23 очка), а «Оренбург» - на седьмой (26 очков).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Динамо» - 1:0 (0:0)
Гол: Деспотович 52
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Ойеволе, Бегич, Малых, Терехов, Бреев (Чиркин 90+5), Мишкич, Попович (Афонин 79), Сутормин, Деспотович (Козлов 82).
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен (Евгеньев 74), Морозов, Юсупов, Теттех, Черных (Грулев 67), Жоаозиньо, Луценко, Марков.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Черных 15, Бегич 30, Бреев 36, Хольмен 38, Деспотович 54, Андреев 59, Луценко 62, Теттех 68, Попович 75.
Судья: Иванов Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Крылья Советов» переиграли «Анжи».
Привет Борисычу))
Привет Борисычу))
Оказалось, что ФНЛ ближе.
Оказалось, что ФНЛ ближе.
Всё наладится.
Всё наладится.