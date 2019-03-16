«Монако» обыграл «Лилль»

«Монако» одержал победу над «Лиллем» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» (57 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице национального первенства, «Монако» (30 очков) - 16-й.
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» - «Монако» 0:1 (0:0)
Гол: Винисиус 90
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Коне, Шека, Тиаго Мендеш (Тиаго Майя 87), Пепе, Иконе, Бамба (Луис Араужо 72), Рафаэл Леау (Фонте 74)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Глик, Балло-Туре, Адриен Силва, Аолу, Желсон Мартинш, Головин (Ванкер 79), Рони Лопеш, Винисиус
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Жемерсон 6, Сидибе 82, Луис Араужо 86, Фонте 89
Судья: Эль-Хадж Хаким.
В прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Бордо».
Александр красавчик.
Александр красавчик.
8-я игра подряд без поражений....
Удачи Горловину!!!!
8-я игра подряд без поражений....
Удачи Горловину!!!!
Сколько времена с Анрюхой потеряли - просто ужассссс!!!
С победой Монако !!!
Сколько времена с Анрюхой потеряли - просто ужассссс!!!
С победой Монако !!!
А федуновцы Славиям сливают((((
А федуновцы Славиям сливают((((