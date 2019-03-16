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«Монако» обыграл «Лилль»

вчера, 00:39
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Лиллем» в матче 29-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» (57 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице национального первенства, «Монако» (30 очков) - 16-й.

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Монако» 0:1 (0:0)
Гол: Винисиус 90

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Коне, Шека, Тиаго Мендеш (Тиаго Майя 87), Пепе, Иконе, Бамба (Луис Араужо 72), Рафаэл Леау (Фонте 74)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Глик, Балло-Туре, Адриен Силва, Аолу, Желсон Мартинш, Головин (Ванкер 79), Рони Лопеш, Винисиус
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Жемерсон 6, Сидибе 82, Луис Араужо 86, Фонте 89

Судья: Эль-Хадж Хаким.

В прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Бордо».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   41 / 1092
вчера в 15:59
Браво Монако!!!!! 8-я игра подряд без поражений.... Удачи Горловину!!!!
Если бы Жардима не убирали бы, Монако был бы гораздо выше. А Головин основной игрок нашей сборной и мы, независимо от клубных пристрастий, желаем ему удачи и это радует.
Великолепный
Великолепный
   99 / 1092
вчера в 10:01
С победой Монако!
Александр красавчик.
Sergey Z
Sergey Z
   429 / 1092
вчера в 09:43
С победой Монако!!!
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 1092
вчера в 08:01
Ну конечно,двоюродный брат нашего Винисиуса затащил Манегасков!(Хи-Хи)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
вчера в 07:48
Браво Монако!!!!!
8-я игра подряд без поражений....
Удачи Горловину!!!!
ДСА
ДСА
   246 / 1092
вчера в 06:20
Теперь Монако не вылетит
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 02:58
Монегасков с победой!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 01:44
Монако с победой!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 01:34
Монако с победой!
drug01
drug01
   132 / 1092
вчера в 01:10
А если бы забил ещё Головин,,!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 01:00
Голешник красивый получился!!!
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 00:58
Отскочило Монако. Лилль весь матч играл лучше но запорол свои шансы. Гол кстати забит с нарушеннем, там была опасная игра высоко поднетой ногой. Головин как всегда нулевой, худший игрок своей команды, правельно его заменили.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 00:56
ну и хорошо , прозевал ставочку..
dimagas1
dimagas1 ответил Иван Пойлов
   275 / 1092
вчера в 00:55
И этот Лиль занимает второе место???игроки не могут забить там где легче забить чем не забить
Согласен.Как -то они сумбурно играли.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 00:54
Ай да Монако!!! Прут потихонечку вверх!
Сколько времена с Анрюхой потеряли - просто ужассссс!!!
С победой Монако !!!
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1092
вчера в 00:51
С победой .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   14 / 1092
вчера в 00:51
Экс-армейца на экс-динамовца поменяли.

А федуновцы Славиям сливают((((
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   859 / 1092
вчера в 00:44
И этот Лиль занимает второе место???игроки не могут забить там где легче забить чем не забить
Лакшери
Лакшери
   251 / 1092
вчера в 00:44
Головин очень слабый матч провел . Монако с победой !
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