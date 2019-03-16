Бердыев: «У „Ростова“ более надёжная и более качественная скамейка»......

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Ростова».

Думаю, у «Ростова» более надёжная и более качественная скамейка. Три сделанные замены усилили игру. Безусловно, нам не хватает Камболова, но наша оборона сегодня сыграла неплохо, за исключением тех моментов, которые реализовали. Всё-таки мастерство есть мастерство.

Почему до 91-й минуты не было замен? У нас там молодёжь, да и ребята в целом играли неплохо. Поэтому не было необходимости. Думаю, Бухаров стал более-менее серьёзно относиться ко всему. Так что его хватает на 90 минут.