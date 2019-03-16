ГлавнаяНовости

Бердыев: «У „Ростова“ более надёжная и более качественная скамейка»

вчера, 18:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Ростова».

Думаю, у «Ростова» более надёжная и более качественная скамейка. Три сделанные замены усилили игру. Безусловно, нам не хватает Камболова, но наша оборона сегодня сыграла неплохо, за исключением тех моментов, которые реализовали. Всё-таки мастерство есть мастерство.

Почему до 91-й минуты не было замен? У нас там молодёжь, да и ребята в целом играли неплохо. Поэтому не было необходимости. Думаю, Бухаров стал более-менее серьёзно относиться ко всему. Так что его хватает на 90 минут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Себальос: «Смена главного тренера, похоже, сработала»
Сегодня, 11:07 Комментарии0
«Новый Роналду» ушел от ответов о своем будущем
Сегодня, 11:03 Комментарии0
Одриосола: «Мы очень рады возвращению Зидана»
Сегодня, 10:34 Комментарии1
Сульшер: «Это был худший матч МЮ»
Сегодня, 09:11 Комментарии8
Симеоне - о чемпионской гонке: «Мы будем биться до конца»
Сегодня, 00:32 Комментарии15
Зидан: «Безусловно, летом мы обновим состав» 
Сегодня, 00:21 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
сегодня в 05:02
Бекиевич это Пелевин Ниндзя
mars6791
mars6791
   567 / 1092
вчера в 22:51
Сыграли неплохо, но все равно, оч. мало используются фланги, и мало ударов по воротам. Тот же Еременко гол забил , и в 1 тайме тоже бил примерно с этой позиции.
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 21:33
Туркмен заныл.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 21:12
сам ведь всех повыгонял)
ildar_3871
ildar_3871
   94 / 1092
вчера в 21:06
Пора уже выгнать этого туркмена из Рубина !
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 20:57
Бердыев: «У „Ростова“ более надёжная и более качественная скамейка»......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......Хотя я сделал все, чтобы этой скамейки не было!!!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   305 / 1092
вчера в 20:57
Спасибо Бекиевич
за плодотворную работу в Ростове, много было радостных результатов!
Abruck
Abruck
   639 / 1092
вчера в 20:49
Туркмен давно отошел от футбола, просто аферничать больше не может.
Аксинья
Аксинья ответил Bjuik
   42 / 1092
вчера в 20:04
Бердыев себя исчерпал, денег награбил, пора в Туркмению податься.
Да что он там наворовал - так одна мелочь...На следующий сезон он в Зените окажется вместо физрука вот там поживится на славу...Крестника в разведку он уже заслал...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 20:03
Шаман берег замены, чтобы в конце убивать время, но что-то пошло не так :)
Аксинья
Аксинья
   42 / 1092
вчера в 20:01
Так старую скамейку ты с собой в Казань уволок да в Питер за откат загнал...
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 19:29
Бердыев себя исчерпал, денег награбил, пора в Туркмению податься.
mihaluch
mihaluch
   482 / 1092
вчера в 19:26
А может более качественный тренер?
drug01
drug01
   132 / 1092
вчера в 18:58
Зачем отдали за откат Азмуна?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100