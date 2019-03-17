Гвардиола: «Не люблю выигрывать подобным образом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Суонси» в четвертьфинале Кубка Англии.

Мне жаль, но мы забили гол из офсайда. Не понимаю, почему ВАР не используется на этой стадии турнира. Надеюсь, что в следующем году это исправят. Я не люблю выигрывать подобным образом.