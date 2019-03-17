Гвардиола: «Не люблю выигрывать подобным образом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Суонси» в четвертьфинале Кубка Англии.
Мне жаль, но мы забили гол из офсайда. Не понимаю, почему ВАР не используется на этой стадии турнира. Надеюсь, что в следующем году это исправят. Я не люблю выигрывать подобным образом.
Василий был капитаном, до сих пор в холодном поту просыпаюсь, вспоминая это
Василий был капитаном, до сих пор в холодном поту просыпаюсь, вспоминая это
если бы играли в ЛЧ, и при равном счете 2-2 проходила бы Суонси, а Агуэро забил бы победный гол из офсайда, то никогда бы мы не услышали подобные извинения от Гвардиолы, как когда то не слышали их в игре с Челси.
А так конечно, второсортный турнир, счет сравняли, грядет время есть еще + дополнительные, что бы не извиниться на публику.
если бы играли в ЛЧ, и при равном счете 2-2 проходила бы Суонси, а Агуэро забил бы победный гол из офсайда, то никогда бы мы не услышали подобные извинения от Гвардиолы, как когда то не слышали их в игре с Челси.
А так конечно, второсортный турнир, счет сравняли, грядет время есть еще + дополнительные, что бы не извиниться на публику.
Забыл, как вы с помощью судьи вынесли Челси?
Забыл, как вы с помощью судьи вынесли Челси?
Вспоминаю Слуцкого, когда Вася Березуцкий у всех на глазах рукой мяч в ворота закинул. "Я не знаю, не видел, отвернулся, голову в песок в тот момент засунул, меня вообще не было, испарился, спросите о чем-нибудь другом, уа-уа..."
А Пеп не стыдится признать правду.
Вспоминаю Слуцкого, когда Вася Березуцкий у всех на глазах рукой мяч в ворота закинул. "Я не знаю, не видел, отвернулся, голову в песок в тот момент засунул, меня вообще не было, испарился, спросите о чем-нибудь другом, уа-уа..."
А Пеп не стыдится признать правду.