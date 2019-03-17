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Гвардиола: «Не люблю выигрывать подобным образом»

вчера, 00:13
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Суонси» в четвертьфинале Кубка Англии.

Мне жаль, но мы забили гол из офсайда. Не понимаю, почему ВАР не используется на этой стадии турнира. Надеюсь, что в следующем году это исправят. Я не люблю выигрывать подобным образом.

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sihafazatron
sihafazatron ответил ДСА
   75 / 1120
вчера в 12:30
Надо было признаться во время матча.
ты думаешь, что он со скамейки увидел офсайд?)
Великий Князь
Великий Князь
   21 / 1120
вчера в 10:40
Согласен. В Барсе был другой подход. Там судьи не голы из офсайдов засчитывали, а удаляли без повода соперников и ставили липовые пенки.
abramjan
abramjan
   613 / 1120
вчера в 09:09
ты в барселонке привык что на 95 пеналь ставят в ворота соперников нытик
Ангарск-81
Ангарск-81 ответил 25процентный клоун
   149 / 1120
вчера в 08:51
Березуцкие это вообще кошмар, они разве что ногой по голове не били, хотя дзагоево это делало

Василий был капитаном, до сих пор в холодном поту просыпаюсь, вспоминая это
Ангарск-81
Ангарск-81
   149 / 1120
вчера в 08:49
Скоро вылет из всех кубков
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 08:33
Надо было признаться во время матча.
NGY
NGY
   76 / 1120
вчера в 08:23
В 2009 что-то не сильно он извинялся перед Челси...

если бы играли в ЛЧ, и при равном счете 2-2 проходила бы Суонси, а Агуэро забил бы победный гол из офсайда, то никогда бы мы не услышали подобные извинения от Гвардиолы, как когда то не слышали их в игре с Челси.

А так конечно, второсортный турнир, счет сравняли, грядет время есть еще + дополнительные, что бы не извиниться на публику.
LOpp
LOpp
   28 / 1120
вчера в 08:08
Ну хоть честно признался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Так Себе Аналитик
   47 / 1120
вчера в 07:52
У меня не бомбит от Слуцкого, я его просто не люблю за трусость и покладистость.
Какой же он трус, если судеек неправильных метелить грозился?
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   264 / 1120
вчера в 07:27
Респект Пепу. Другие бы сказали, не знаю, не видел, все вопросы к судьям.
95-shishani-95
95-shishani-95
   233 / 1120
вчера в 07:03
Скажи это Челси, а не занимайся лицемерием здесь!
Забыл, как вы с помощью судьи вынесли Челси?
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 05:39
Честь и хвала, Пеп тренер и настояший мужик.
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1120
вчера в 05:36
Лицемер.
Wolf77785
Wolf77785
   60 / 1120
вчера в 03:32
Молодец Пеп, Барселонское поколение любит побеждать честно!
Pancher_95
Pancher_95
   109 / 1120
вчера в 01:16
А когда эвребе похоронил Челси и вывел Барселоналону в финал где был пеп
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mangoх12
   13 / 1120
вчера в 01:02
У меня не бомбит от Слуцкого, я его просто не люблю за трусость и покладистость.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
   280 / 1120
вчера в 01:00
Ни4рена не понял)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1120
вчера в 00:55
За Березуцких стыдно ,всегда будет ,сломал напа за домик игоря
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1120
вчера в 00:54
респект ,ждем от Аллегри такие же слова
mangoх12
mangoх12 ответил Так Себе Аналитик
   32 / 1120
вчера в 00:52
Молодец, Пеп. Вспоминаю Слуцкого, когда Вася Березуцкий у всех на глазах рукой мяч в ворота закинул. "Я не знаю, не видел, отвернулся, голову в песок в тот момент засунул, меня вообще не было, испарился, спросите о чем-нибудь другом, уа-уа..." А Пеп не стыдится признать правду.
Ясное дело чтоу тебя от Слуцкого бомбит, как Бубнова , но странно другое , таких примеров через матч а ты вспомнил довольно спорный эпизод который и и при просмотрах не докажешь что была рука. ))) . Ну оффсайд это явно судейский прокол и это весь мир видел и тут строить из себя честного дядю после нужного результата много чести не надо.
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 1120
вчера в 00:49
респект
Брулин
Брулин
   66 / 1120
вчера в 00:29
Пеп молодец,мало кто признает это.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   26 / 1120
вчера в 00:24
Молодец, Пеп. Вспоминаю Слуцкого, когда Вася Березуцкий у всех на глазах рукой мяч в ворота закинул. "Я не знаю, не видел, отвернулся, голову в песок в тот момент засунул, меня вообще не было, испарился, спросите о чем-нибудь другом, уа-уа..." А Пеп не стыдится признать правду.
Устроился на работу в МС, заодно и человеческие качества прокачал)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 1120
вчера в 00:17
Молодец, Пеп.

Вспоминаю Слуцкого, когда Вася Березуцкий у всех на глазах рукой мяч в ворота закинул. "Я не знаю, не видел, отвернулся, голову в песок в тот момент засунул, меня вообще не было, испарился, спросите о чем-нибудь другом, уа-уа..."

А Пеп не стыдится признать правду.
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