Зидан: «Буду рассчитывать на Наваса и Куртуа до самого конца сезона»

Вернувший в «Реал» тренер Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с вратарями команды. В последнем матче Ла Лиги против «Сельты» в воротах стоял Кейлор Навас.

Сегодня играл Кейлор, Тибо тоже будет играть, Люка наш третий голкипер. «Реалу» нужны два, три, четыре отличных кипера.

У тренера всегда возникают проблемы с выбором, но я буду рассчитывать на обоих до самого конца сезона, а там посмотрим.