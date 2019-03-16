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Зидан: «Буду рассчитывать на Наваса и Куртуа до самого конца сезона»

вчера, 23:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Вернувший в «Реал» тренер Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с вратарями команды. В последнем матче Ла Лиги против «Сельты» в воротах стоял Кейлор Навас.

Сегодня играл Кейлор, Тибо тоже будет играть, Люка наш третий голкипер. «Реалу» нужны два, три, четыре отличных кипера.

У тренера всегда возникают проблемы с выбором, но я буду рассчитывать на обоих до самого конца сезона, а там посмотрим.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   274 / 1092
сегодня в 09:46
Оба всасывали от Барселоны мячи, друг друга стоят =)
vitya valdes
vitya valdes
   894 / 1092
сегодня в 09:33
До лета, и Дыркуа пусть отправляется покорять Азию и Океанию!
Hamman
Hamman ответил Caniggia
   437 / 1092
сегодня в 09:11
Наконец то сильнейший встал в ворота! Навас №1 в Реале!
Думаю не только в Реале...
sir_Alex
sir_Alex
   69 / 1092
сегодня в 08:39
А летом − под зад обоих! Особенно, косячника Куртуа 😂😂😂
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 08:23
У Зидана есть другие мысли походу, наверное Де Хеа.
Romeo 777
Romeo 777
   220 / 1092
сегодня в 08:14
Надеюсь Реал не повторит ту же ошибку, что Челси с Чехом (хотя начало было именно таким, без конкуренции Навас был посажен на лавку)
Caniggia
Caniggia
   36 / 1092
сегодня в 07:48
Наконец то сильнейший встал в ворота! Навас №1 в Реале!
95-shishani-95
95-shishani-95
   260 / 1092
сегодня в 07:07
Навас номер один в мире, не только в Реале!!!
Навас должен быть основным, если Дыртуа согласен на роль запасного, то пусть остаётся, если нет, то пусть летом свалит из Реала!!! Мы можем вернуть Лунина на эту роль, и есть Зидан-младший!!! Этих ребят можно наигрывать, давая им игровое время против слабых соперников.
Краснодар-65
Краснодар-65
   823 / 1092
сегодня в 04:58
Лучше семь вратарей.
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1092
сегодня в 04:56
Вроде Куртуа он не любит.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   136 / 1092
сегодня в 02:53
Даже по статистике Навас более надежный вратарь чем Куртуа
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 23:30
Ротировать походу будет. Следущий тур значит Крутуа играет.
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 1092
вчера в 23:25
Навас надёжный кипер,вот пусть и будет первым номером!
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