Зидан: «Буду рассчитывать на Наваса и Куртуа до самого конца сезона»

Вернувший в «Реал» тренер Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с вратарями команды. В последнем матче Ла Лиги против «Сельты» в воротах стоял Кейлор Навас.
Сегодня играл Кейлор, Тибо тоже будет играть, Люка наш третий голкипер. «Реалу» нужны два, три, четыре отличных кипера.
У тренера всегда возникают проблемы с выбором, но я буду рассчитывать на обоих до самого конца сезона, а там посмотрим.
Навас должен быть основным, если Дыртуа согласен на роль запасного, то пусть остаётся, если нет, то пусть летом свалит из Реала!!! Мы можем вернуть Лунина на эту роль, и есть Зидан-младший!!! Этих ребят можно наигрывать, давая им игровое время против слабых соперников.
Навас должен быть основным, если Дыртуа согласен на роль запасного, то пусть остаётся, если нет, то пусть летом свалит из Реала!!! Мы можем вернуть Лунина на эту роль, и есть Зидан-младший!!! Этих ребят можно наигрывать, давая им игровое время против слабых соперников.