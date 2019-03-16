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Вальверде: «„Манчестер Юнайтед“ не любит сдаваться»

вчера, 23:39

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы в четвертьфинале сразятся с «Манчестер Юнайтед».

Тяжелый соперник, но мы знали, что на стадии четвертьфинала других и не бывает. У всех команд большие планы на турнир, и все заслужили быть здесь.

«Юнайтед» - команда с большой историей. Это интересный жребий и сложный. Сейчас они добиваются отличных результатов, так что это будет очень открытое противостояние, в котором победить может каждый.

Они добились впечатляющего успеха с ПСЖ, нам нужно быть осторожными. «Манчестер Юнайтед» не любит сдаваться, даже когда многие игроки травмированы.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   274 / 1092
сегодня в 09:40
Вальверде: «„Манчестер Юнайтед“ не любит сдаваться»

Скажи это Вулверхэмптону, а то они не знали =)
Zenit_84
Zenit_84
   127 / 1092
сегодня в 09:09
Сейчас все соперники тяжелые
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 08:15
Гномообразные не в состоянии пройти такой великий клуб как МЮ, у главного гнома ноги трясутся от одного названия клуба.
Wolf77785
Wolf77785
   114 / 1092
сегодня в 03:31
2 победы для Барсы!
kust07
kust07
   228 / 1092
сегодня в 02:36
МЮ не пройдет Барсу
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1092
сегодня в 00:14
МЮ сыграет две ничьи и пойдет дальше
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   187 / 1092
вчера в 23:57
Открытое провивостояние там не будет,построят автобус и будут стараться контратаковать.На своем поле скорее всего МЮ проиграют.По глупости псж они прошли дальше и судья помог
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 23:48
У них в отличии от вас есть характер поэтому и столько камбеков!
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