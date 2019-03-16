Вальверде: «„Манчестер Юнайтед“ не любит сдаваться»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы в четвертьфинале сразятся с «Манчестер Юнайтед».

Тяжелый соперник, но мы знали, что на стадии четвертьфинала других и не бывает. У всех команд большие планы на турнир, и все заслужили быть здесь.

«Юнайтед» - команда с большой историей. Это интересный жребий и сложный. Сейчас они добиваются отличных результатов, так что это будет очень открытое противостояние, в котором победить может каждый.