Быстров: «Ожидал, что „Зенит“ и „Спартак“ сыграют вничью»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат в игре между командами.

Получился отличный, боевой матч с большим накалом. Было больше борьбы, нежели игры. То, что сегодня ожидал, то и увидел. Креатива не хватало, потому что в таких играх отрабатывают все 11 футболистов. И ни один не остается за линией мяча. Поэтому трудно себя проявить. Здесь и надо проявлять креатив и индивидуальные способности. Видимо, сегодня не удалось это сделать никому. Хотя забей Ригони, было бы все по-другому или Мельгарехо в следующем эпизоде.