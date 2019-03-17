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Быстров: «Ожидал, что „Зенит“ и „Спартак“ сыграют вничью»

вчера, 22:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат в игре между командами.

Получился отличный, боевой матч с большим накалом. Было больше борьбы, нежели игры. То, что сегодня ожидал, то и увидел. Креатива не хватало, потому что в таких играх отрабатывают все 11 футболистов. И ни один не остается за линией мяча. Поэтому трудно себя проявить. Здесь и надо проявлять креатив и индивидуальные способности. Видимо, сегодня не удалось это сделать никому. Хотя забей Ригони, было бы все по-другому или Мельгарехо в следующем эпизоде.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Aчиститель
   244 / 1120
сегодня в 00:56
Судья подарил свиньям тухлую ничью. Сколько можно?
А бомжам подарили ничью с запахом весенних цветов ? Вот бред-то !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил oncha
   244 / 1120
вчера в 23:10
Счет должен быть 2-0 в пользу Зенита, но судья был тарасовский.
Какой 2:0? 25 : 0 ! Боковые судьи были тоже нашими ,тарасовскими ! 25 - нормально или ещё парочку накинуть ? ))))))))))))))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   7 / 1120
вчера в 23:07
Гинер не дал вам проиграть? Спонсирует федуна?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 22:48
Зенит не ожидал такого исхода. Ехали за победой, но 12 игрок повлиял на исход поединка, протащив свиней до ничьей. Гыгыгы
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   412 / 1120
вчера в 22:47
Что-то "власовец" разговорился.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1120
вчера в 22:42
результат для массы
Aчиститель
Aчиститель
   89 / 1120
вчера в 22:41
Судья подарил свиньям тухлую ничью. Сколько можно?
ошалевший
ошалевший
   375 / 1120
вчера в 22:40
в европе судьи за выходки жиркова отправляют игроков отдыхать и дискву,кудряшка выбрал себе самого молодого оппонента,настоящий "мужик",удар сзади по ногам жёлтая,но смоле похоже эти правила не относятся,газпром мечты сбываются
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 1120
вчера в 22:38
Все ожидали
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   871 / 1120
вчера в 22:32
Мнение быстрова - мнение свиньи.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1120
вчера в 22:31
Быстров в курсе гинеровских дел))...
oncha
oncha
   282 / 1120
вчера в 22:31
Счет должен быть 2-0 в пользу Зенита, но судья был тарасовский.
Comench
Comench
   336 / 1120
вчера в 22:30
Свиньи опять сыграли тухло.
ABir
ABir
   441 / 1120
вчера в 22:29
Ожидалась ничья, но так хотелось победы Спартака!
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