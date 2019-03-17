Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Зенитом».

Что произошло после забитого гола? Мы перестали прессинговать, дали сопернику почувствовать свою игру. Как следствие, приблизили их атаки к своим воротам, что и привело к голу. В принципе равная игра равных соперников. По атакам и моментам, наверное, 50 на 50. Чего не хватило? Реализации моментов. Второе – нужно было держать игру все 90 минут, а не отрезками, больше контролировать мяч, больше играть низом.