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Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»

вчера, 21:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Зенитом».

Что произошло после забитого гола? Мы перестали прессинговать, дали сопернику почувствовать свою игру. Как следствие, приблизили их атаки к своим воротам, что и привело к голу. В принципе равная игра равных соперников. По атакам и моментам, наверное, 50 на 50. Чего не хватило? Реализации моментов. Второе – нужно было держать игру все 90 минут, а не отрезками, больше контролировать мяч, больше играть низом.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил makkie
   9 / 1120
сегодня в 00:25
Ясно в общем, питерские вбросили левые картинки с глупым положением игроков - и думают, что оффсайд был. Доказательств - нуль! Одни стоны и нытье...
С Москалевым Вам все можно! Из офсайда забивать и рукой в штрафной играть и Дзюбу валить! Все, это же Москалев! Так что успокойтесь никто не будет вам чего то доказывать! Просто элементарная совесть должна быть! ))
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   65 / 1120
вчера в 23:30
Ясно, что свиньи с такими тухлыми ничьими опять опозорятся в еврокубках, там не будет москалевых.
kust07
kust07
   268 / 1120
вчера в 23:27
Играли изначально на ничью
makkie
makkie
   33 / 1120
вчера в 23:06
Ясно в общем, питерские вбросили левые картинки с глупым положением игроков - и думают, что оффсайд был. Доказательств - нуль! Одни стоны и нытье...
Sunny.
Sunny.
   136 / 1120
вчера в 22:59
отскочили пауасики
Footbolista
Footbolista ответил makkie
   5 / 1120
вчера в 22:51
А оффсайд фиксируют в полете мяча разве? Тут как раз мяч уже летит, а Глушаков бежит. Нет картинки пораньше? Вот там было бы все понятно.
ВАР бы ответил на эти вопросы...нет ВАРа, нет офсайда... в Питере ныть)...
Дед Мазая
Дед Мазая
   1012 / 1120
вчера в 22:40
Конечно не удержишь, если у штрафной соперника не знаете, что делать с мячом и вместо удара по воротам следуют потери мяча и атаки Зенита. С другой стороны, не Кононов же должен забивать голы. Уровень игроков средненький у Спартака. Не будь Зенит уставший, могли и влететь с такой игрой...
ABir
ABir ответил Aram Yagubyan
   441 / 1120
вчера в 22:40
Ну что сказать ... Игра была неплоха. Смольникову должны были вторую желтую давать, на Дзюбе был 100% пенальти. У Глашакова, судя по повторам, был оффсайд при забитее гола. А так ощущение, что скорее Зенит был к победе хоть не сильно, но ближе. Хотя 1-1 тоже норм. Как-то так.
Похоже, что Дзюба больше сам забивать не будет, а зарабатывать пенальти, толкаться руками и валить защитников массой - это сейчас его
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Aram Yagubyan
   65 / 1120
вчера в 22:40
Ну что сказать ... Игра была неплоха. Смольникову должны были вторую желтую давать, на Дзюбе был 100% пенальти. У Глашакова, судя по повторам, был оффсайд при забитее гола. А так ощущение, что скорее Зенит был к победе хоть не сильно, но ближе. Хотя 1-1 тоже норм. Как-то так.
Зенит должен был выигрывать однозначно.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 22:39
Пиджак доволен Москалевым :)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил makkie
   7 / 1120
вчера в 22:34
Самый сильный чемпион АЕКу проиграл, Локо в прошлом году и Зенит в этом до 1/8 финала дошёл.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
   971 / 1120
вчера в 22:29
Ну что сказать ...
Игра была неплоха. Смольникову должны были вторую желтую давать, на Дзюбе был 100% пенальти. У Глашакова, судя по повторам, был оффсайд при забитее гола. А так ощущение, что скорее Зенит был к победе хоть не сильно, но ближе.
Хотя 1-1 тоже норм. Как-то так.
Balanenok
Balanenok
   79 / 1120
вчера в 22:23
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
       388 / 1120
    вчера в 22:21
    Отскочили мазутные.
    makkie
    makkie ответил 25процентный клоун
       33 / 1120
    вчера в 22:14
    Джек Дэниелз в ауте ,жду извинений от него А тебе как вообще 64% точных передач Зенита? ???? б...ь это чемпионская игра ряженого Семака?
    Зенит в этом году такое ощущение тянут за уши к чемпионству - игры нет, соперники делают подарки, судьи свистят в их пользу... в общем, намечается самый слабый чемпион !
    Denkuz
    Denkuz
       116 / 1120
    вчера в 22:13
    Кононову пора в отставку, ничего не поменялось, свиньи остались на уровне Муры. Даже вничью дома без продажного судьи (одного и того же) сыграть не могут.
    МКС
    МКС ответил Scuderia Ferrari
       303 / 1120
    вчера в 22:12
    Ты можешь себе представить фана Барсы, который будет благодарить Реала за уменьшение отрыва от Атлетико (условно)? Как про "Игаря" писать, так вы смелые, а как вам ответочка летит, так сразу пытаетесь доказать, что вас нельзя трогать!
    Повторюсь

    Я ведь тебя не трогаю

    Ну нравятся тебе автогонки

    Я ж не против

    Твои каменты (в большинстве своем)

    Это троллинг Спартака

    Ну и Господь с тобой

    А у человека ник с аббревиатурой клуба

    Которому Спартак нынче помог

    Я ж не говорю, что он Кононову должен пятки лизать

    Я написал, что говорить о судействе в пользу Спартака в нынешнем матче

    Несколько неумно, с точки зрения болельщика ЦСКА

    Заметь, Толик, с Дедом такие глупости не пишут
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил makkie
       8 / 1120
    вчера в 22:10
    Джек Дэниелз в ауте ,жду извинений от него
    А тебе как вообще 64% точных передач Зенита? ???? б...ь это чемпионская игра ряженого Семака?
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1120
    вчера в 22:07
    пиджак радуйся пятому месту, это ваш предел мечаний
    makkie
    makkie
       33 / 1120
    вчера в 22:06
    Кстати, горлопаны, которые мечтали отгрузить Спартаку 5-ку жидко обделались и снова сели в лужу. Позор!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил parallels
       1 / 1120
    вчера в 22:02
    Ну чистейший оффсайд банщика. Даже к бабке не ходить. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1120
    вчера в 22:00
    Снова судья вытащил мазутный проект во главе с физруком Кононовым. Гыгыгы
    makkie
    makkie ответил n272nm
       33 / 1120
    вчера в 21:59
    А чего тут разглядывать?! Тут чистейший офсайд. Да, он микроскопический, с виду, хотя если посмотреть нормально, Глушаков на полкорпуса во вне игры, судье трудно было его заметить, но факт есть факт. А вот пенальти на Дзюбе - это за гранью. Резиновое изделие все видело, как на ладони, все происходило у него на глазах, но он предпочел сделать вид, что нарушения не было. В итоге вместо игры мы обсуждаем сольное выступление судейки, который лишил Зенит заслуженной победы.
    А оффсайд фиксируют в полете мяча разве? Тут как раз мяч уже летит, а Глушаков бежит.
    Нет картинки пораньше? Вот там было бы все понятно.
    shu
    shu
       376 / 1120
    вчера в 21:57
    Равные соперники.... Спартак нам вообще не соперник
    n272nm
    n272nm ответил makkie
       251 / 1120
    вчера в 21:55
    Хороший стоп-кадр - мяч уже летит от ноги Ташаева, а эти линию оффсайда нарисовали... Как тут вне игры разглядеть?
    А чего тут разглядывать?! Тут чистейший офсайд. Да, он микроскопический, с виду, хотя если посмотреть нормально, Глушаков на полкорпуса во вне игры, судье трудно было его заметить, но факт есть факт. А вот пенальти на Дзюбе - это за гранью. Резиновое изделие все видело, как на ладони, все происходило у него на глазах, но он предпочел сделать вид, что нарушения не было. В итоге вместо игры мы обсуждаем сольное выступление судейки, который лишил Зенит заслуженной победы.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       70 / 1120
    вчера в 21:55
    Забили из вне игры, пенальти в ворота свиней не назначили, опять вытянули свиней за уши за деньги народа.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил МКС
       7 / 1120
    вчера в 21:55
    Ты можешь себе представить фана Барсы, который будет благодарить Реала за уменьшение отрыва от Атлетико (условно)? Как про "Игаря" писать, так вы смелые, а как вам ответочка летит, так сразу пытаетесь доказать, что вас нельзя трогать!
    makkie
    makkie ответил parallels
       33 / 1120
    вчера в 21:50
    Хороший стоп-кадр - мяч уже летит от ноги Ташаева, а эти линию оффсайда нарисовали...
    Как тут вне игры разглядеть?
    Evilhuman
    Evilhuman ответил ziborock
       17 / 1120
    вчера в 21:49
    В Питере ныть?!
    за чем же ,вы и сами видели на сколько вы немощные без судеек
    Гавроша
    Гавроша ответил ziborock
       55 / 1120
    вчера в 21:48
    В Питере ныть?!
    Хороший повтор дал, а то телевидение забыло - офсайд есть, но почему еще мяч в руке у пупсика? Может правила переделали?
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