Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Зенитом».
Что произошло после забитого гола? Мы перестали прессинговать, дали сопернику почувствовать свою игру. Как следствие, приблизили их атаки к своим воротам, что и привело к голу. В принципе равная игра равных соперников. По атакам и моментам, наверное, 50 на 50. Чего не хватило? Реализации моментов. Второе – нужно было держать игру все 90 минут, а не отрезками, больше контролировать мяч, больше играть низом.
Игра была неплоха. Смольникову должны были вторую желтую давать, на Дзюбе был 100% пенальти. У Глашакова, судя по повторам, был оффсайд при забитее гола. А так ощущение, что скорее Зенит был к победе хоть не сильно, но ближе.
Хотя 1-1 тоже норм. Как-то так.
Игра была неплоха. Смольникову должны были вторую желтую давать, на Дзюбе был 100% пенальти. У Глашакова, судя по повторам, был оффсайд при забитее гола. А так ощущение, что скорее Зенит был к победе хоть не сильно, но ближе.
Хотя 1-1 тоже норм. Как-то так.
Я ведь тебя не трогаю
Ну нравятся тебе автогонки
Я ж не против
Твои каменты (в большинстве своем)
Это троллинг Спартака
Ну и Господь с тобой
А у человека ник с аббревиатурой клуба
Которому Спартак нынче помог
Я ж не говорю, что он Кононову должен пятки лизать
Я написал, что говорить о судействе в пользу Спартака в нынешнем матче
Несколько неумно, с точки зрения болельщика ЦСКА
Заметь, Толик, с Дедом такие глупости не пишут
Я ведь тебя не трогаю
Ну нравятся тебе автогонки
Я ж не против
Твои каменты (в большинстве своем)
Это троллинг Спартака
Ну и Господь с тобой
А у человека ник с аббревиатурой клуба
Которому Спартак нынче помог
Я ж не говорю, что он Кононову должен пятки лизать
Я написал, что говорить о судействе в пользу Спартака в нынешнем матче
Несколько неумно, с точки зрения болельщика ЦСКА
Заметь, Толик, с Дедом такие глупости не пишут
А тебе как вообще 64% точных передач Зенита? ???? б...ь это чемпионская игра ряженого Семака?
А тебе как вообще 64% точных передач Зенита? ???? б...ь это чемпионская игра ряженого Семака?
Нет картинки пораньше? Вот там было бы все понятно.
Нет картинки пораньше? Вот там было бы все понятно.
Как тут вне игры разглядеть?
Как тут вне игры разглядеть?