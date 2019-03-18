Сарри: «Если „Челси“ не улучшит игру, попасть в топ-4 будет нереально»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от «Эвертона» (0:2) в матче 31-го тура АПЛ .

На данный момент это наш потолок. Если бы мы могли стабильно демонстрировать игру, показанную в первом тайме, занимали бы совершенно другую позицию в таблице. Тем не менее мы продолжаем сталкиваться с подобными проблемами. Нас это сильно ограничивает, потому что сегодня мы проиграли так же, как на выезде «Вулверхэмптону».

Шансы на топ-4? Нет ничего невозможного, нам необходимо отыграть лишь три очка. На дистанции в 8 матчей это вполне реально, но если не сможем улучшить игру, если не сможем избежать повторения таких вторых таймов, как сегодня, это будет нереально.