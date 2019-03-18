ГлавнаяНовости

Сарри: «Если „Челси“ не улучшит игру, попасть в топ-4 будет нереально»

вчера, 09:14
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от «Эвертона» (0:2) в матче 31-го тура АПЛ.

На данный момент это наш потолок. Если бы мы могли стабильно демонстрировать игру, показанную в первом тайме, занимали бы совершенно другую позицию в таблице. Тем не менее мы продолжаем сталкиваться с подобными проблемами. Нас это сильно ограничивает, потому что сегодня мы проиграли так же, как на выезде «Вулверхэмптону».

Шансы на топ-4? Нет ничего невозможного, нам необходимо отыграть лишь три очка. На дистанции в 8 матчей это вполне реально, но если не сможем улучшить игру, если не сможем избежать повторения таких вторых таймов, как сегодня, это будет нереально.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс: «Покупка Милитао – это блестящая сделка „Реала“»
Сегодня, 05:26 Комментарии0
Дешам: «Мбаппе уже привык, что за ним пристально следят защитники»
Сегодня, 04:57 Комментарии1
Маротта: «„Интер“ не будет наказывать Икарди»
Сегодня, 04:22 Комментарии1
Касильяс хочет вернуться в Ла Лигу и сборную Испании
Сегодня, 03:50 Комментарии4
Моуриньо: «Прямо сейчас Мбаппе – самый дорогой футболист планеты»
Сегодня, 03:27 Комментарии7
Ибрагимович: «Рашфорд — это будущее „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 23:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 16:44
Да но можете лигу Европы выиграть.
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 12:33
нестабильны
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   345 / 1119
вчера в 12:31
Тогда нужно купить москалева и все исправить.
barcamilan
barcamilan
   708 / 1119
вчера в 11:54
зачем вам четверка, играйте в ЛЕ
Comentarios
Comentarios
   207 / 1119
вчера в 11:25
Может стоить схему игры разнообразить. Все команды разные
holms918
holms918
   1080 / 1119
вчера в 10:39
Ещё не вечер.
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 10:26
ЛЧ до свидания!!!
Caniggia
Caniggia
   36 / 1119
вчера в 10:25
То есть физрук хочет сказать, что если Абрамка не выгонит физрука (Сарри), то Челси топ 4 и близко не светит? В правильном направлении мыслит макаронник!
ЮЗИК
ЮЗИК
   483 / 1119
вчера в 10:05
Пенсионеры совсем развалились
КЭТиК
КЭТиК
   164 / 1119
вчера в 10:02
Похоже Челси будет последним в очереди за место в Лиге Чемпионов.
FROBI
FROBI
   137 / 1119
вчера в 09:57
Если не улучшит, то реально слить Сарри...
Incredulous
Incredulous
   120 / 1119
вчера в 09:39
Да ладно, зато в ЛЕ все хорошо получается
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1119
вчера в 09:24
Через ЛЕ значит отбирайтесь в ЛЧ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100