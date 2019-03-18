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РПЛ выявила 77 нарушителей на матче «Спартак» - «Зенит»

вчера, 14:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что лига обнаружила 77 нарушителей порядка во время матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).

Мы выявили 77 человек, нарушивших правила поведения. Это 57 болельщиков «Спартака» и 20 болельщиков «Зенита». Составлены протоколы, пока не знаю решения по ним, часть протоколов, возможно, будет отправлена в суд. Был и пронос пиротехнических изделий, и применение пиротехники, люди находились в состоянии опьянения и распивали на стадионе.

На матче присутствовали 43 616 зрителей.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   77 / 1119
вчера в 19:16
Маловато свиней наловили, столько дыма напустили и фердун-арену чуть не спалили.
МапС
МапС
   185 / 1119
вчера в 18:57
В буфетах ВИП-лож и секторов можно всех подряд тогда вязать, там бухло рекою льётся. Сам пару раз там бывал. Всё включено в стоимость билета.
А так какая-то дискриминация получается... Одним можно употреблять на стадионе - другим нельзя.
Исмет
Исмет
   500 / 1119
вчера в 18:06
Стыдно за БОМЖЕЙ . Какой клуб, такие болельшики.
Литейный 4
Литейный 4 ответил 112910415
   1 / 1119
вчера в 18:05
всем понятно, что процент хулиганов среди зенитовцев значительно больше ( 20 из 3000 против 57 из 40000 ) ? это культуру привезли из соответствующей столицы ))
Ты уверен, что 40 тысяч болели за свиней? Да там половина Открывашки уже за Питер болеет. На Свиней обычно десятка ходит. Гыгыгы
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 17:32
всем понятно, что процент хулиганов среди зенитовцев значительно больше ( 20 из 3000 против 57 из 40000 ) ?
это культуру привезли из соответствующей столицы ))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1119
вчера в 17:05
Стыдно за свиней. Какой клуб, такие болельшики. Гыгыгы
Bjuik
Bjuik
   52 / 1119
вчера в 16:49
Свиньи на матчи ходят смотреть только тухлые победы, а со вчерашнего дня и тухлые ничьи.
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
   28 / 1119
вчера в 16:10
Лучше б одного выявили...... Который со свистком во время матча по полю бегал..... И не дал миллионам болельщиков насладиться победой Зенита....
А вы наиграли на победу?
LOpp
LOpp
   23 / 1119
вчера в 15:50
на картинку наткнулся.
Если афишу придумывал бы Литейный, то были бы не "шоколадные" ребята, а "южнославянские"

ziborock
ziborock
   50 / 1119
вчера в 15:35
У Зенита было бы их больше, посещай они матчи своей команды, а так, что с манекенов взять,. толькко Заболотный знает!)))
pavkur
pavkur
   39 / 1119
вчера в 15:35
Все свиньи опозорились, а особенно, москалев.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   97 / 1119
вчера в 15:08
Мы с Димкой Назаровым хоть и выпили крепко, но тихо сидели. А вот Мишка Ефремов очень себя некультурно вёл, показывал разные неприличные жесты.
ekliziast
ekliziast
   623 / 1119
вчера в 14:59
Грамматику , будь добр ,подтяни.Вульгарно выглядит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   34 / 1119
вчера в 14:57
Лучше б одного выявили......
Который со свистком во время матча по полю бегал.....
И не дал миллионам болельщиков насладиться победой Зенита....
За адекватность
За адекватность
   67 / 1119
вчера в 14:45
"люди находились в состоянии опьянения и распивали на стадионе." Шашлыки хоть не жарили? А наши вожди футбола все переживают, чтобы пиво разрешили продавать на матчах, так как это неотъемлемая часть культуры боления.. Кому нужно тот и так накидается.
Leningrad 84
Leningrad 84
   117 / 1119
вчера в 14:42
Интересно, каким это образом "люди находились в состоянии опьянения и открыто распивали на стадионе"? Не говоря уже о применении пиротехники...
Что-то не дорабатывает красно-белый директор по безопасности!
Jum13
Jum13
   33 / 1119
вчера в 14:39
Всю Фратрию накрыли
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   35 / 1119
вчера в 14:36
Позор хрякам!
МКС
МКС ответил Питермен
   162 / 1119
вчера в 14:32
Разве это не повод к декфалификации стадиона на пару матчей?
Не знаю на счет дисквалификации

А вот школу прогуливать плохо
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Питермен
   8 / 1119
вчера в 14:31
все к этому идет,жаль только Смольникова вчера не дисквалифицировали и еще одного костолома ,потому что явно не в вутбол приехал играть
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1119
вчера в 14:30
57 отпустить ,20 попустить
Питермен
Питермен
   60 / 1119
вчера в 14:24
Разве это не повод к декфалификации стадиона на пару матчей?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Санкт-Ватутинки
   4 / 1119
вчера в 14:24
Да. Бомжи заставили 57 фанов спартака нарушать
iri13
iri13
   334 / 1119
вчера в 14:23
..угу..пьянству-бой!
spartach n1
spartach n1
   9 / 1119
вчера в 14:20
Из 40 приехавших бомжей-20 нарушителей,остальные умудрились не засветиться !
Культурное захолустье,ясное дело !
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1119
вчера в 14:13
    cska plus
    cska plus
       14 / 1119
    вчера в 14:11
    Хрющи-игроки выходят на поле в состоянии алкогольного опьянения а болелам сам бог велел.
    Hормальный
    Hормальный
       840 / 1119
    вчера в 14:09
    Спартак и Зенит 77 раз изнасиловали друг друга.
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       22 / 1119
    вчера в 14:07
    Где бомжи, там нарушения!
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