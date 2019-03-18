РПЛ выявила 77 нарушителей на матче «Спартак» - «Зенит»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что лига обнаружила 77 нарушителей порядка во время матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Мы выявили 77 человек, нарушивших правила поведения. Это 57 болельщиков «Спартака» и 20 болельщиков «Зенита». Составлены протоколы, пока не знаю решения по ним, часть протоколов, возможно, будет отправлена в суд. Был и пронос пиротехнических изделий, и применение пиротехники, люди находились в состоянии опьянения и распивали на стадионе.
На матче присутствовали 43 616 зрителей.
А так какая-то дискриминация получается... Одним можно употреблять на стадионе - другим нельзя.
А так какая-то дискриминация получается... Одним можно употреблять на стадионе - другим нельзя.
это культуру привезли из соответствующей столицы ))
это культуру привезли из соответствующей столицы ))
Если афишу придумывал бы Литейный, то были бы не "шоколадные" ребята, а "южнославянские"
Если афишу придумывал бы Литейный, то были бы не "шоколадные" ребята, а "южнославянские"
Который со свистком во время матча по полю бегал.....
И не дал миллионам болельщиков насладиться победой Зенита....
Который со свистком во время матча по полю бегал.....
И не дал миллионам болельщиков насладиться победой Зенита....
Что-то не дорабатывает красно-белый директор по безопасности!
Что-то не дорабатывает красно-белый директор по безопасности!
А вот школу прогуливать плохо
А вот школу прогуливать плохо
Культурное захолустье,ясное дело !
Культурное захолустье,ясное дело !