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Высшее признание. Месси и другие футболисты, заслужившие овации соперников

вчера, 11:53
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Касильяс Икер
Касильяс Икер
Вратарь

Месси провел блестящий матч против «Бетиса» и получил овацию от «Бенито Вильямарин». Такое случается нечасто, но Лео и не первопроходец. «Соккер.ру» - о подобных случаях.

Лионель Месси и фанаты «Бетиса»

Прошедшей ночью «Барселона» играла против «Бетиса» на «Бенито Вильямарин». Лидеры чемпионата Испании выиграли 4:1, а Лионель Месси забил три мяча один краше другого. Лео открыл счет искусным ударом со штрафного, незадолго до перерыва удвоил преимущество каталонцев после разрезающей передачи Суареса, а в концовке установил окончательный счет, забросив мяч за шиворот Пау Лопесу по красивой дуге. Это стало последней каплей для болельщиков «Бетиса». Не в том смысле, что они утратили последнюю надежду и стали покидать трибуны (хотя, некоторые именно так и поступили). Трибуны «Бенито Вильямарин» устроили овацию гению современного футбола, а некоторые даже скандировали его фамилию. Лионель оценил поддержку фанатов «Бетиса» и выразил благодарность.

Роналдиньо и фанаты «Реала»

Другой игрок «Барселоны» пошел еще дальше. Роналдиньо устроили овацию в логове главного соперника «Барселоны» - на «Сантьяго Бернабеу»! В ноябре 2005 года «Барса» выиграла Эль Класико на вражеской территории со счетом 3:0, Роналдиньо забил два мяча и был изумительно хорош. Когда бразильский Волшебник во второй раз огорчил Икера Касильяса, болельщики «Реала» на трибунах поднялись на ноги и устроили игроку своего злейшего противника настоящую овацию. Роналдиньо позже признавался, что очень гордится эти фактом. По его сведениям, «Сантьяго Бернабеу» подобным образом поприветствовал только двух великих – собственно, Роналдиньо и Диего Марадону.

Диего Марадона и фанаты «Реала»

Раз уж вспомнили о Диего Армандыче, расскажем подробнее о его случае. Аргентинец свою порцию признания на «Сантьяго Бернабеу» получил тоже в футболке игрока «Барселоны». В сезоне-1982/83 Марадона забил в ворота «Реала», легко расправившись с вратарем и поиздевавшись над защитником на линии ворот. Фанаты «сливочных» устроили Диего Армандо стоячую овацию, поощрив аргентинца не только за этот гол, но и в целом за его великий футбольный дар.

Икер Касильяс и фанаты «Ливерпуля»

Год назад, когда «Порту» Касильяса сыграл 0:0 против «Ливерпуля» на «Энфилде» после домашнего поражения 0:5 и закончил свой путь в Лиге чемпионов, многие подумали, что это последний матч Икера в престижном турнире, который он трижды выигрывал с «Реалом». Однако испанский вратарь пошел на новый круг, продолжил подкреплять свои рекорды в Лиге чемпионов и, более того, снова приедет на «Энфилд», который год назад подарил легендарному вратарю овацию. Икер был впечатлен таким приемом в Англии: «Хочу поблагодарить фанатов „Ливерпуля“ за их участие в игре и уважение к футболистам. Вы знаете, я не первый год играю в Лиге чемпионов, поэтому мог сказать, что приехать на такой стадион и услышать аплодисменты в свой адрес от домашних фанатов – это нечто невероятное».

Роналдо и фанаты «Манчестер Юнайтед»

Этот матч тоже прошел в Англии, и в нем тоже принимал участие Касильяс, а овацию тогда заслужил партнер Икера по «Реалу» Роналдо. В матче с «Манчестер Юнайтед» Феномен оформил хет-трик, и когда уходил на замену, «Олд Траффорд» отблагодарил игрока соперника, по сути выбившего МЮ из Лиги чемпионов, громкими аплодисментами. Это была самая настоящая овация футбольному герою, в такие магические моменты настоящие ценители игры «забывают» о своих болельщицких чувствах и наслаждаются футбольным мастерством, а если повезет, то и волшебством. Встав со своих мест и не пожалев ладоней, болельщики «красных дьяволов», самым честным и изящным способом продемонстрировали свою преданность футболу.

Алессандро Дель Пьеро и фанаты «Реала»

Роналдиньо ошибся, когда назвал себя последним футболистом из приезжей команды, которого одаривал аплодисментами «Сантьяго Бернабеу». Был еще примечательный случай с Сандро Дель Пьеро в Лиге чемпионов-2008/09. Тогда «Ювентус» выиграл в Мадриде со счетом 2:0, а уже немолодой итальянский форвард (через три дня после матча он отметил 34-й день рождения) забил оба мяча «Старой Синьоры». Когда Клаудио Раньери заменил Дель Пьеро на 90-й минуте, «Сантьяго Бернабеу» поприветствовал итальянца как родного. Сандро, очаровавший мадридскую публику, и сам был в восторге: «Забить два мяча на таком стадионе – это само по себе замечательно, но если честно, я никак не ожидал такого теплого приема. Я благодарен болельщикам „Реала“ за это, это незабываемые эмоции».

Криштиану Роналду и фанаты «Ювентуса»

Сейчас болельщики «Ювентуса» аплодируют Криштиану Роналду совершенно «законно», тем более он дает поводы: на прошлой неделе, например, помог сотворить мощный камбэк против «Атлетико» и вывел туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но год назад португалец играл за «Реал» и выбивал «Ювентус» из турнира, который «Старая Синьора» мечтает выиграть. Тогда Криштиану забил в Турине два мяча, один из которых – настоящий шедевр. Он-то и заставил фанатов «Юве» устроить овацию Роналду и тем самым (хотя они точно об этом тогда не помышляли) приблизить его трансфер в стан «бьянконери».

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Все комментарии
амурец
амурец
   126 / 1121
сегодня в 01:17
Ну овации от болельщиков великих клубов, которые они дарят соперникам надо конечно заслужить, все перечисленные игроки заслужили, ну Бетис только к великому клубу не перечислишь, хотя и Месси сыграл в этом матче 👍 но это не овации болельщиков Реала, Ювентуса или Ливерпуля и МЮ
Artuom
Artuom
   186 / 1121
вчера в 23:21
Ммммм Великим игрокам устраивали овации болельщики великих клубов... Только Лео немного не вписался, Бетис явно не сильный... ну может ещё "не вечер" и ещё успеет услышать овации от болельщиков сильного клуба...
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   849 / 1121
вчера в 20:55
Реал великолепен во всем... и болельщики и игроки хороши
Roman73
Roman73
   275 / 1121
вчера в 20:52
Очамчире.
В Очамчире, было это в году 88 ом, мы с моим самарским гостем забрели на футбол. Местный «Амирани» принимал тбилисский ГПИ, в матче первенства Грузии. Августовский вечер, уютный стадион, бриз с моря, приветливая публика. Технику у наших не отнимешь , со скидкой на интенсивность в низшей лиге, матч смотрелся. Как и полагается хозяева ринулись вперёд, красивая игра, голы.
Тренер Какубава, полноватенький мужчина, любимец публики вальяжно восседал в отдельном кресле на виду у болельщиков и время от времени зычно покрикивал : « ..мальчики, темпо, темпо, мальчики !» И мальчики давали темпо, 3-1 к концу тайма , дело было сделано.
Во второй половине игра преобразилась, тбилисцы собрались, заиграли быстро и напористо. Выделялся девятый номер, невысокий паренёк, чем-то похожий на Гуцаева, настырно раз за разом накручивал очамчирцев на правом фланге, забил таки гол, потом второй, красивым ударом головой, подпрыгнул выше высоких защитников. Матч закончился со счётом 3-3. Гости пробежали заслуженный круг почёта, 4 тысячи болельщиков стоя минут 10-15 аплодировали гостям и их солисту.
В моём краю и на всём Кавказе есть понятие «кочана», я не нахожу русского эквивалента
(человечность немного другое),чувство собственного и чужого достоинства, особенно чужого.
В тот августовский вечер мои люди, люди моего племени проявили «кочана» ,признали достоинства соперника, высказали уважение к гостям.
Я пишу эти строки в знак уважения к участнику сайта, очамчирцу за его познания и тонкий футбольный вкус.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   730 / 1121
вчера в 16:55
Отличная компания подобралась. Великолепные игроки, легенды своих клубов, обладатели кучи трофеев, сумевшие заслужить признание соперника. Пожалуй такого могут достичь только величайшие.
Ismadiyar
Ismadiyar ответил myst5
   525 / 1121
вчера в 16:14
Тока гному аплодирует своя публика . Другие в нем не видят не чего особенного
Бетис находится не в Барселоне, причем тут это, ему не только аплодировали но и скандировали его имя, в отличие от всех этих случаев, это говорит об его гениальности!
myst5
myst5
   437 / 1121
вчера в 15:01
Тока гному аплодирует своя публика . Другие в нем не видят не чего особенного
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   364 / 1121
вчера в 15:01
Если Роналду получив овации в Турине перешел в Юве, то перейдет ли Месси в Бетис после оваций?
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   555 / 1121
вчера в 14:13
Много случаев из Испании, и это неудивительно.Такая уж культура боления.
just futball
just futball
   458 / 1121
вчера в 13:33
И еще аплодисменты Иньесту и Тотти болелщиков Реала. А вообще аплодисменты Иньесте во всех стодионов Испании включая Корнелья-Эль Прат (стадион Эспаньола одного из злейшего врага Барсы)
Правдин Семён
Правдин Семён
   227 / 1121
вчера в 13:28
Отличная подборка!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   50 / 1121
вчера в 13:06
Спасибо А. Чистякову за подборку.
Лепота!!!
FROBI
FROBI
   143 / 1121
вчера в 12:43
Обратите внимание, что нет ни одной строчки с комбинацией "... и фанаты Барсы", хотя в их ворота прилетело тоже немало интересного и красивого.
Это очень характерно говорит о культуре боления. Есть истинные ценители футбола и есть каталонская колхозная публика типа "мы жа только за нашиго трактариста" )))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   104 / 1121
вчера в 12:26
Знатно Марадона унизил реальку)) 😂😂
Молодые глоры небось и не знали были такие матчи и Марадона играл за Барсу.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   104 / 1121
вчера в 12:24
У болельщиков реаля уже традиция устраивать овации игрокам Барсы.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   34 / 1121
вчера в 12:08
В матче Бешикташ 1-3 Порту турецкие болельщики аплодировали Халку
GKN
GKN
   184 / 1121
вчера в 12:04
Вот есть же адекватные болельщики. У нас зенитовец или ЦСКАвец никогда не будет аплодировать спартаковцу, и наоборот.
Бильге Октай
Бильге Октай
   222 / 1121
вчера в 12:03
где то соперникам аплодируют , а где то чучела вывешивают оскорбительные .... какая культура такие и болельщики ....
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