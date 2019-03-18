Высшее признание. Месси и другие футболисты, заслужившие овации соперников

вчера, 11:53

Месси провел блестящий матч против «Бетиса» и получил овацию от «Бенито Вильямарин». Такое случается нечасто, но Лео и не первопроходец. «Соккер.ру» - о подобных случаях.

Лионель Месси и фанаты «Бетиса»

Прошедшей ночью «Барселона» играла против «Бетиса» на «Бенито Вильямарин». Лидеры чемпионата Испании выиграли 4:1, а Лионель Месси забил три мяча один краше другого. Лео открыл счет искусным ударом со штрафного, незадолго до перерыва удвоил преимущество каталонцев после разрезающей передачи Суареса, а в концовке установил окончательный счет, забросив мяч за шиворот Пау Лопесу по красивой дуге. Это стало последней каплей для болельщиков «Бетиса». Не в том смысле, что они утратили последнюю надежду и стали покидать трибуны (хотя, некоторые именно так и поступили). Трибуны «Бенито Вильямарин» устроили овацию гению современного футбола, а некоторые даже скандировали его фамилию. Лионель оценил поддержку фанатов «Бетиса» и выразил благодарность.

Sometimes, all you can do is applaud 👏



Real Betis fans showed their appreciation for a Messi masterclass 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6s5EiZ0jKW — Goal (@goal) 17 марта 2019 г.

Роналдиньо и фанаты «Реала»

Другой игрок «Барселоны» пошел еще дальше. Роналдиньо устроили овацию в логове главного соперника «Барселоны» - на «Сантьяго Бернабеу»! В ноябре 2005 года «Барса» выиграла Эль Класико на вражеской территории со счетом 3:0, Роналдиньо забил два мяча и был изумительно хорош. Когда бразильский Волшебник во второй раз огорчил Икера Касильяса, болельщики «Реала» на трибунах поднялись на ноги и устроили игроку своего злейшего противника настоящую овацию. Роналдиньо позже признавался, что очень гордится эти фактом. По его сведениям, «Сантьяго Бернабеу» подобным образом поприветствовал только двух великих – собственно, Роналдиньо и Диего Марадону.

Диего Марадона и фанаты «Реала»

Раз уж вспомнили о Диего Армандыче, расскажем подробнее о его случае. Аргентинец свою порцию признания на «Сантьяго Бернабеу» получил тоже в футболке игрока «Барселоны». В сезоне-1982/83 Марадона забил в ворота «Реала», легко расправившись с вратарем и поиздевавшись над защитником на линии ворот. Фанаты «сливочных» устроили Диего Армандо стоячую овацию, поощрив аргентинца не только за этот гол, но и в целом за его великий футбольный дар.

Икер Касильяс и фанаты «Ливерпуля»

Год назад, когда «Порту» Касильяса сыграл 0:0 против «Ливерпуля» на «Энфилде» после домашнего поражения 0:5 и закончил свой путь в Лиге чемпионов, многие подумали, что это последний матч Икера в престижном турнире, который он трижды выигрывал с «Реалом». Однако испанский вратарь пошел на новый круг, продолжил подкреплять свои рекорды в Лиге чемпионов и, более того, снова приедет на «Энфилд», который год назад подарил легендарному вратарю овацию. Икер был впечатлен таким приемом в Англии: «Хочу поблагодарить фанатов „Ливерпуля“ за их участие в игре и уважение к футболистам. Вы знаете, я не первый год играю в Лиге чемпионов, поэтому мог сказать, что приехать на такой стадион и услышать аплодисменты в свой адрес от домашних фанатов – это нечто невероятное».

Роналдо и фанаты «Манчестер Юнайтед»

Этот матч тоже прошел в Англии, и в нем тоже принимал участие Касильяс, а овацию тогда заслужил партнер Икера по «Реалу» Роналдо. В матче с «Манчестер Юнайтед» Феномен оформил хет-трик, и когда уходил на замену, «Олд Траффорд» отблагодарил игрока соперника, по сути выбившего МЮ из Лиги чемпионов, громкими аплодисментами. Это была самая настоящая овация футбольному герою, в такие магические моменты настоящие ценители игры «забывают» о своих болельщицких чувствах и наслаждаются футбольным мастерством, а если повезет, то и волшебством. Встав со своих мест и не пожалев ладоней, болельщики «красных дьяволов», самым честным и изящным способом продемонстрировали свою преданность футболу.

Алессандро Дель Пьеро и фанаты «Реала»

Роналдиньо ошибся, когда назвал себя последним футболистом из приезжей команды, которого одаривал аплодисментами «Сантьяго Бернабеу». Был еще примечательный случай с Сандро Дель Пьеро в Лиге чемпионов-2008/09. Тогда «Ювентус» выиграл в Мадриде со счетом 2:0, а уже немолодой итальянский форвард (через три дня после матча он отметил 34-й день рождения) забил оба мяча «Старой Синьоры». Когда Клаудио Раньери заменил Дель Пьеро на 90-й минуте, «Сантьяго Бернабеу» поприветствовал итальянца как родного. Сандро, очаровавший мадридскую публику, и сам был в восторге: «Забить два мяча на таком стадионе – это само по себе замечательно, но если честно, я никак не ожидал такого теплого приема. Я благодарен болельщикам „Реала“ за это, это незабываемые эмоции».

Криштиану Роналду и фанаты «Ювентуса»

Сейчас болельщики «Ювентуса» аплодируют Криштиану Роналду совершенно «законно», тем более он дает поводы: на прошлой неделе, например, помог сотворить мощный камбэк против «Атлетико» и вывел туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но год назад португалец играл за «Реал» и выбивал «Ювентус» из турнира, который «Старая Синьора» мечтает выиграть. Тогда Криштиану забил в Турине два мяча, один из которых – настоящий шедевр. Он-то и заставил фанатов «Юве» устроить овацию Роналду и тем самым (хотя они точно об этом тогда не помышляли) приблизить его трансфер в стан «бьянконери».