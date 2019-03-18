Мончи: «У „Севильи“ нет проблем»

Футбольный функционер Рамон Мончи прокомментировал свое возвращение на пост спортивного директора «Севильи».

Мончи провел параллель между своим вторым пришествием в клуб и выходом второй части фильма «Крестный отец», которую многие считают лучше первой, что в общем-то редкость в мировом кинематографе.

Спортивный директор «Лидса» Виктор Орта сказал мне, что вторая часть «Крестного отца» лучше первой.

Я выбрал спортивный проект, который убедил меня и подходил мне больше всего. Это была «Севилья».

Я здесь не для того, чтобы кого-то спасать, у «Севильи» нет проблем. Я здесь из-за доверия президента клуба, генерального директора и его помощника. Я им нравлюсь. Доверьтесь мне. Я могу помочь.