ГлавнаяНовости

Мончи: «У „Севильи“ нет проблем»

вчера, 17:34

Футбольный функционер Рамон Мончи прокомментировал свое возвращение на пост спортивного директора «Севильи».

Мончи провел параллель между своим вторым пришествием в клуб и выходом второй части фильма «Крестный отец», которую многие считают лучше первой, что в общем-то редкость в мировом кинематографе.

Спортивный директор «Лидса» Виктор Орта сказал мне, что вторая часть «Крестного отца» лучше первой. 

Я выбрал спортивный проект, который убедил меня и подходил мне больше всего. Это была «Севилья».

Я здесь не для того, чтобы кого-то спасать, у «Севильи» нет проблем. Я здесь из-за доверия президента клуба, генерального директора и его помощника. Я им нравлюсь. Доверьтесь мне. Я могу помочь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс: «Покупка Милитао – это блестящая сделка „Реала“»
Сегодня, 05:26 Комментарии0
Дешам: «Мбаппе уже привык, что за ним пристально следят защитники»
Сегодня, 04:57 Комментарии1
Маротта: «„Интер“ не будет наказывать Икарди»
Сегодня, 04:22 Комментарии1
Касильяс хочет вернуться в Ла Лигу и сборную Испании
Сегодня, 03:50 Комментарии3
Моуриньо: «Прямо сейчас Мбаппе – самый дорогой футболист планеты»
Сегодня, 03:27 Комментарии7
Ибрагимович: «Рашфорд — это будущее „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 23:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   345 / 1119
вчера в 20:16
Не выгонит Суинси тарассио будут.
Bayern Best
Bayern Best
   161 / 1119
вчера в 19:17
С тобой у Севильи будет больше проблем.
lawr19730
lawr19730
   178 / 1119
вчера в 18:43
Зато в Роме после тебя проблем выше головы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100