Дворкович: «„Локомотив“ задумается о стадионе с крышей»

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ -2018 Аркадий Дворкович поделился мнением о стадионе «Локомотива».

Ещё в 2-3 городах стоило бы сделать стадион с закрывающейся крышей. Один – в Москве. Другой – в Екатеринбурге. Может, ещё в Нижнем Новгороде. Хотя, с другой стороны, там нет сильного клуба. В Казани раньше строили – тогда стоило просчитывать. Полагаю, что «Локомотив» теперь об этом думает. Стадион в Черкизово хороший, но речь может идти о реконструкции.



Отсутствие терактов на ЧМ -2018 – это титаническая работа наших спецслужб. Мы её не видим, а она есть, при этом на очень серьёзном уровне. Сколько было сделано для предотвращение подобных рисков, мы просто не можем оценить.