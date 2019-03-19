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Дворкович: «„Локомотив“ задумается о стадионе с крышей»

вчера, 10:22

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Аркадий Дворкович поделился мнением о стадионе «Локомотива».

Ещё в 2-3 городах стоило бы сделать стадион с закрывающейся крышей. Один – в Москве. Другой – в Екатеринбурге. Может, ещё в Нижнем Новгороде. Хотя, с другой стороны, там нет сильного клуба. В Казани раньше строили – тогда стоило просчитывать. Полагаю, что «Локомотив» теперь об этом думает. Стадион в Черкизово хороший, но речь может идти о реконструкции. 

Отсутствие терактов на ЧМ-2018 – это титаническая работа наших спецслужб. Мы её не видим, а она есть, при этом на очень серьёзном уровне. Сколько было сделано для предотвращение подобных рисков, мы просто не можем оценить.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил parallels
   450 / 1106
вчера в 21:43
у локо недокрыша будет, не зимний вариант. вообще не понимаю смысла этой реконструкции. хряки, у вас есть объяснение, зачем им вот это?
Никто новый стадион строить не будет, а нынешний модернизировать по другому никак. Все равно "стены" стадиона не сплошные. Пример Санкт-Петербург-Арены, конечно, хорош, но в стране нельзя играть зимой нынче никак. Вот и весь сказ
Гавроша
Гавроша
   37 / 1106
вчера в 18:57
А чем думали чиновники, когда строили новые стадионы без крыши? Или они не знали какая у нас погода? И скорее всего, крыши не предусмотрены проектом.
Санчо Панса
Санчо Панса
   123 / 1106
вчера в 17:31
Безусловно Локо нужен стадион с закрывающейся крышей! Железнодорожникам негоже отставать от современных тендеций.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 15:51
А Локомотив знает, о чем он думает?
Игорь Волков
Игорь Волков
   991 / 1106
вчера в 13:53
Интервью ни о чем. Вообще не понял смысла, теракты, крыши стадионов, работа спец служб...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   160 / 1106
вчера в 13:41
Что бы было чему поехать
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   342 / 1106
вчера в 13:12
"Отсутствие терактов на ЧМ-2018 – это титаническая работа наших спецслужб. Мы её не видим, а она есть, при этом на очень серьёзном уровне"

Так и должно быть незаметно, а не как на дерби Динамо-спартак неделю назад. "Гостей", может, сало и согревало, но все-таки это антигуманно по отношению к живым существам.
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 13:05
Крыша в разных понятиях....
parallels
parallels
   5 / 1106
вчера в 12:25
у локо недокрыша будет, не зимний вариант. вообще не понимаю смысла этой реконструкции. хряки, у вас есть объяснение, зачем им вот это?
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 11:58
Нам только реконструкцией заниматься - сразу не знали что в Москве нужно. Молодцы.!!!
andrey11692
andrey11692
   464 / 1106
вчера в 11:52
Пипец , с этой крышей теперь билеты на поезда подорожают а как же крышу делать ? Только за счёт пассажиров .
311
311
   46 / 1106
вчера в 11:36
Тент натянуть сверху и готово!)
mangoх12
mangoх12
   34 / 1106
вчера в 11:25
Ты и есть их крыша)
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 11:12
Надо НДС до 22 процентов повышать, а то на крышу не хватает.
galem72
galem72
   212 / 1106
вчера в 11:04
Вот пусть небедный дворкович и реконструирует стадионы за свой счёт.
Знатог
Знатог
   230 / 1106
вчера в 10:52
Дворкович намекает, что у стадиона Локомотива крышей будут спецслужбы?
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 10:36
Причём тут теракт и крыша на Черкизоне.
pavkur
pavkur
   32 / 1106
вчера в 10:36
Лучше на Лужниках сделать, своровать можно много и нафиг потом никому не нужно будет.
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