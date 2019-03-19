Дворкович: «„Локомотив“ задумается о стадионе с крышей»

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Аркадий Дворкович поделился мнением о стадионе «Локомотива».
Ещё в 2-3 городах стоило бы сделать стадион с закрывающейся крышей. Один – в Москве. Другой – в Екатеринбурге. Может, ещё в Нижнем Новгороде. Хотя, с другой стороны, там нет сильного клуба. В Казани раньше строили – тогда стоило просчитывать. Полагаю, что «Локомотив» теперь об этом думает. Стадион в Черкизово хороший, но речь может идти о реконструкции.
Отсутствие терактов на ЧМ-2018 – это титаническая работа наших спецслужб. Мы её не видим, а она есть, при этом на очень серьёзном уровне. Сколько было сделано для предотвращение подобных рисков, мы просто не можем оценить.
Так и должно быть незаметно, а не как на дерби Динамо-спартак неделю назад. "Гостей", может, сало и согревало, но все-таки это антигуманно по отношению к живым существам.
Так и должно быть незаметно, а не как на дерби Динамо-спартак неделю назад. "Гостей", может, сало и согревало, но все-таки это антигуманно по отношению к живым существам.