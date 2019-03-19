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Поляков: «Это был космос, когда услышал на поле гимн Лиги чемпионов»

вчера, 10:38

Защитник «Урала» Денис Поляков рассказал о своих выступлениях в составе БАТЭ в Лиге чемпионов.

Немало таких стадионов, на которых близко расположены трибуны. В Англии «Эмирейтс» далеко не единственный такой стадион, на котором болельщики так близко находятся. Я эмоциональное давление от болельщиков испытываю только на построении до матча, когда слышу гимны или песни. После свистка и первых минут на поле уже абстрагируюсь от всего, фокусируюсь на игре.

На первом матче Лиги чемпионов с «Лиллем» испытывал сильные эмоции. Шли мурашки, когда слышал гимн Лиги чемпионов, потому что еще мальчишкой смотрел по телевизору матчи, которые Гусев комментировал. В тот момент мечтал сыграть в этом большом турнире именно за белорусский клуб. Тогда казалось невозможным, чтобы белорусский клуб вышел в такой турнир. Поэтому, когда оказался с БАТЭ на первом матче в Лиге чемпионов, услышал гимн – это был просто космос. Да каждый матч в Лиге чемпионов это нереальные ощущения.

Напомним, что Поляков пополнил ряды «Урала» минувшей зимой.  

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 16:28
после ухода Капского белорусский футбол похоже не скоро еще вернется в групповую стадию ЛЧ
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 10:43
Теперь в Урале не услышит на поле гимн ....
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 10:41
Хорошие воспоминания.
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