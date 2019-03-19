Поляков: «Это был космос, когда услышал на поле гимн Лиги чемпионов»

Защитник «Урала» Денис Поляков рассказал о своих выступлениях в составе БАТЭ в Лиге чемпионов.

Немало таких стадионов, на которых близко расположены трибуны. В Англии «Эмирейтс» далеко не единственный такой стадион, на котором болельщики так близко находятся. Я эмоциональное давление от болельщиков испытываю только на построении до матча, когда слышу гимны или песни. После свистка и первых минут на поле уже абстрагируюсь от всего, фокусируюсь на игре.