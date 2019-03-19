Дворкович прокомментировал работу Прядкина

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ -2018 Аркадий Дворкович высказался по поводу работы вице-президента РФС и главы РПЛ Сергея Прядкина.

Проекты родственников Прядкина идут успешнее, чем дела РПЛ ? Конфликт интересов — одна из главных тем нашего футбола на сегодня. С этим надо разбираться. Как и в бизнесе, и в государстве такого быть не должно. Конфликты интересов должны декларироваться и устраняться.