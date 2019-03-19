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Дворкович прокомментировал работу Прядкина

вчера, 10:04

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Аркадий Дворкович высказался по поводу работы вице-президента РФС и главы РПЛ Сергея Прядкина.

Проекты родственников Прядкина идут успешнее, чем дела РПЛ? Конфликт интересов — одна из главных тем нашего футбола на сегодня. С этим надо разбираться. Как и в бизнесе, и в государстве такого быть не должно. Конфликты интересов должны декларироваться и устраняться.

Ранее Дворкович отметил, что у сборной России небольшой выбор игроков. 

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   34 / 1106
вчера в 16:31
близнецы братья
311
311
   46 / 1106
вчера в 11:33
Сейчас Аркаша всех своих подельников заложит. На шахматах особо не попилишь!)
Союзник противников
Союзник противников
   72 / 1106
вчера в 11:27
Прядкин с Дворковичем-близнецы-братья,
различия между ними редки:
с Прядкиным я бы пошёл на blyadki,
а с Дворковичем-не пошёл в разведку!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 10:42
Я фигею, вор вору говорит ты вор.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   290 / 1106
вчера в 10:39
И это сказал Дворкович, которого вместе с Шуваловым недавно выперли из Правительства за связи с преступными элементами. Несколько лет назад я вывел следующую формулу поведения наших высокопоставленных чиновников: " Думают одно, говорят другое, делают третье ". Правильно о таких когда-то сказал А.П.Чехов - хамелеоны.
handreb
handreb
   40 / 1106
вчера в 10:37
Где Аркадии, там разруха.
Знатог
Знатог
   230 / 1106
вчера в 10:31
У нас везде проекты родственников идут успешнее, чем дела государственные.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 10:18
Лучше бы рассказал как с тобой Глушаков поговорил. Ведь ты же по его уверенью деньги берёшь за расправу над женщинами.
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 10:08
Везде коррупция.
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