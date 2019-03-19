Дворкович прокомментировал работу Прядкина

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Аркадий Дворкович высказался по поводу работы вице-президента РФС и главы РПЛ Сергея Прядкина.
Проекты родственников Прядкина идут успешнее, чем дела РПЛ? Конфликт интересов — одна из главных тем нашего футбола на сегодня. С этим надо разбираться. Как и в бизнесе, и в государстве такого быть не должно. Конфликты интересов должны декларироваться и устраняться.
Ранее Дворкович отметил, что у сборной России небольшой выбор игроков.
различия между ними редки:
с Прядкиным я бы пошёл на blyadki,
а с Дворковичем-не пошёл в разведку!
различия между ними редки:
с Прядкиным я бы пошёл на blyadki,
а с Дворковичем-не пошёл в разведку!