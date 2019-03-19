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Дворкович: «Лимит на поле – это вообще безумие»

вчера, 10:45

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Аркадий Дворкович поделился мнением о лимите на легионеров в России.

Философский вопрос, что помогает сборной России, а что мешает. У меня нет полной убеждённости, что жёсткий лимит на легионеров – эффективный способ. Вполне возможно, что в конечном счёте отсутствие лимита поможет. Я долго об этом думал, но у меня нет окончательного ответа.

Я бы выбрал лимит в заявке на матч, а не на поле. Два-три молодых игрока – обязательно. Иногда они всё равно будут выходить. Их будут готовить, появится мотивация внутри клубов. А лимит на поле – это вообще безумие. Любому тренеру тяжело такое держать в голове. Краткосрочные последствия отмены нынешнего лимита приведут к росту количества иностранцев. Стоит помучиться год-два, а потом случится перелом, появится другое отношение.

Ранее Дворкович отметил, что у сборной России небольшой выбор игроков. 

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил cska1948
   3 / 1106
вчера в 19:15
У Швейцарии 2 вторых места за последнее время.

В Йокерите щас куча легионеров (Канада, Латвия, Словакия).
cska1948
cska1948 ответил Neman Grodno
   157 / 1106
вчера в 18:16
Так в сборной СССР помимо русских были еще футболисты 15 республик
Допустим далеко не 15 республик, а Грузии, России, Украины, изредка Белоруссии, Армении. Вот пожалуй и всё. Да, ещё Банишевский из Азербайджана. А составь сегодня сборную из этих стран и что, намного она выше окажется в рейтинге ФИФА чем сборная России? Ой, не думаю!
cska1948
cska1948 ответил Scuderia Ferrari
   157 / 1106
вчера в 18:09
Действующие чемпионы ОИ. В те времена были только Канада и СССР сильные, сейчас Швеция, Чехия, Финляндия.
Помню, как в шестидесятые годы, наши хоккеисты выигрывали у финнов с двузначным счётом. Но финны для поднятия уровня своего хоккея не легионеров стали приглашать, а серьёзно занялись детским хоккеем и добились результата. А те же швейцарцы приглашали канадских легионеров, давали им гражданство и чего они этим добились? Английская футбольная лига на сегодня является сильнейшей за счёт того что в ней играют лучшие игроки мира. А чего добилась на этом фоне сборная Англии? Один раз выиграли домашний ЧМ и то в то время, когда в английском чемпионате играли СВОИ игроки.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   67 / 1106
вчера в 17:34
Кто бы ввел лимит чиновников, народу не хватает кормить ворьё.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 13:31
Оказывается, этот бывший уже всё в стране порешал, теперь вумничает про футбол.
Т34
Т34 ответил За адекватность
   59 / 1106
вчера в 13:24
Вы считаете, что у сборной России был какой-то стабильно высокий уровень? Да, выстрелили в 2008, да, удачно сыграли в 2018 и все. Наша сборная обычный середняк, и на мой взгляд, это не зависит от легионеров, это данность. Можно вообще запретить легионеров, и Вы думаете, что наша сборная лет через 5 заблещет? Лично я сомневаюсь, а вот что рейтинг в ТК УЕФА рухнет, это уверен на 100%. Безусловно у каждого свое мнение по этому вопросу, я высказал свою точку зрения. С уважением.
Я тоже высказал свою точку зрения на этот вопрос. Я наблюдаю игры сборной и наших игроков уже шесть десятков лет и у меня есть с чем сравнивать все эти прошедшие годы футбола в нашей стране.
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1106
вчера в 13:17
Лимит надо отменить. Тогда Кокорины спустятся с небес на землю.
Neman Grodno
Neman Grodno ответил cska1948
вчера в 13:08
В советские времена легионеров НЕ БЫЛО, но сборная СССР по хоккею была дежурным чемпионом мира и Олимпийских игр. Сегодня в нашем хоккее полно легионеров. Как выступают наши хоккеисты на ЧМ и ОИ вы и сами знаете. Это пожалуй главное, что нужно знать о "пользе" легионеров в нашем спорте. Да! И сборная СССР по футболу НИКОГДА не скатывалась на 60-е место в рейтинге ФИФА!
Так в сборной СССР помимо русских были еще футболисты 15 республик
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Союзник противников
   425 / 1106
вчера в 12:33
Нет лимита-зе луиши будут играть,есть лимит-погребняки...Закрыть нахрен этот профессиональный футбол с миллионными зарплатами,и пусть "сержанты МВД численки" и "слесари автозаводов стрельцовы" честь Родины защищают! Установить им оплату труда,превышающую средне-отраслевую в десять раз...А аргумент,что они тогда уйдут в другие чемпионаты-смешон,ибо ограничения существуют в каждой футбольной стране,только лимитами не именуются.
ты прав смотришь на этих кривоногих миллионеров
и диву даешься за что такое такое бабло
За адекватность
За адекватность ответил Т34
   48 / 1106
вчера в 12:32
Легионеры ничего не дали нашему футболу, скорее наоборот и это видно по нашей сборной, которая по уровню скатилась до уровня, о котором даже стыдно говорить. В случае отмены лимита, второсортных легионеров прибавится в чемпионате, что не скажется положительно на российском футболе и в сборной в частности.
Вы считаете, что у сборной России был какой-то стабильно высокий уровень? Да, выстрелили в 2008, да, удачно сыграли в 2018 и все. Наша сборная обычный середняк, и на мой взгляд, это не зависит от легионеров, это данность. Можно вообще запретить легионеров, и Вы думаете, что наша сборная лет через 5 заблещет? Лично я сомневаюсь, а вот что рейтинг в ТК УЕФА рухнет, это уверен на 100%. Безусловно у каждого свое мнение по этому вопросу, я высказал свою точку зрения. С уважением.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
   3 / 1106
вчера в 12:15
Стыдно за 1/4 Финала ЧМ, за постоянное участие в крупных турнирах с 2012?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил cska1948
   3 / 1106
вчера в 12:07
Действующие чемпионы ОИ. В те времена были только Канада и СССР сильные, сейчас Швеция, Чехия, Финляндия.
Palex
Palex ответил Т34
   120 / 1106
вчера в 12:00
Ну а как же Халк,Гарай,Витсель,Думбия,Лав, а еще раньше Алекс,Данни,Домингес,Текке.?Ведь именно с ними ЦСКА и Зенит выигрывали Евро кубки, да и сборная была на пике,когда играли качественные легионеры.
Т34
Т34
   59 / 1106
вчера в 11:44
Легионеры ничего не дали нашему футболу, скорее наоборот и это видно по нашей сборной, которая по уровню скатилась до уровня, о котором даже стыдно говорить. В случае отмены лимита, второсортных легионеров прибавится в чемпионате, что не скажется положительно на российском футболе и в сборной в частности.
311
311
   46 / 1106
вчера в 11:37
Кому надо, уже решили эту проблему раздачей паспортов!)
Брулин
Брулин
   45 / 1106
вчера в 11:36
Да ладно! Что я сейчас прочитал? Неужели они думать начали? ЛИМИТ это бред полный!
Степка питерский
Степка питерский
   322 / 1106
вчера в 11:33
Лимит от слова - лимита, не нужны нам в чемпионате понаехавшие обезьяны.
мы - зенитовцы, хотим чтобы в России играли только Русские!
grazie100
grazie100
   153 / 1106
вчера в 11:26
Мы должны ростить своих игроков , последний матч Аякс Реал тому подтверждение.Конечно нужно приглашать легионеров, но они должны быть на голову выше своих , и своей игрой поднимали уровень ЧР и уровень молодых наших игроков.Прописывать их контракты так , чтобы они стимулировали игроков постоянно концентрироваться на игры своего клуба.
Союзник противников
Союзник противников ответил cska1948
   72 / 1106
вчера в 11:23
В советские времена легионеров НЕ БЫЛО, но сборная СССР по хоккею была дежурным чемпионом мира и Олимпийских игр. Сегодня в нашем хоккее полно легионеров. Как выступают наши хоккеисты на ЧМ и ОИ вы и сами знаете. Это пожалуй главное, что нужно знать о "пользе" легионеров в нашем спорте. Да! И сборная СССР по футболу НИКОГДА не скатывалась на 60-е место в рейтинге ФИФА!
Нет лимита-зе луиши будут играть,есть лимит-погребняки...Закрыть нахрен этот профессиональный футбол с миллионными зарплатами,и пусть "сержанты МВД численки" и "слесари автозаводов стрельцовы" честь Родины защищают! Установить им оплату труда,превышающую средне-отраслевую в десять раз...А аргумент,что они тогда уйдут в другие чемпионаты-смешон,ибо ограничения существуют в каждой футбольной стране,только лимитами не именуются.
cska1948
cska1948
   157 / 1106
вчера в 11:10
В советские времена легионеров НЕ БЫЛО, но сборная СССР по хоккею была дежурным чемпионом мира и Олимпийских игр. Сегодня в нашем хоккее полно легионеров. Как выступают наши хоккеисты на ЧМ и ОИ вы и сами знаете. Это пожалуй главное, что нужно знать о "пользе" легионеров в нашем спорте.
Да! И сборная СССР по футболу НИКОГДА не скатывалась на 60-е место в рейтинге ФИФА!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   29 / 1106
вчера в 11:01
Вот бы лимит отменили, тогда "народная команда" была бы вся из зулусов, ну может пара человек еще из ОПГ
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 10:52
Лимит это зло.
Balanenok
Balanenok
   85 / 1106
вчера в 10:51
Дворкович мало наворовал?
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 10:49
Лимит тема сложна но насущная.
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