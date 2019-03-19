«Ливерпуль» хочет подписать Дибалу

«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сообщается, что Дибала является одной из главных трансферных целей «красных» на предстоящее лето.
Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересован «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сообщается, что Дибала является одной из главных трансферных целей «красных» на предстоящее лето.
Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Как я ни "люби" Ливерпуль, я ж не скажу, что Салах игрок уровня Брайтона
Как я ни "люби" Ливерпуль, я ж не скажу, что Салах игрок уровня Брайтона