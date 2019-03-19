ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» хочет подписать Дибалу

вчера, 18:26

«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сообщается, что Дибала является одной из главных трансферных целей «красных» на предстоящее лето.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ювентус» и «Интер» поборются за Кьезу
Сегодня, 12:02 Комментарии4
Слухи«Ювентус» начал работать над трансфером нападающего «Айнтрахта»
Сегодня, 05:58 Комментарии8
Слухи«Милан» включился в борьбу за Дзаньоло
Вчера, 23:42 Комментарии1
СлухиПато близок к возвращению в «Сан-Паулу»
Вчера, 23:14 Комментарии4
Слухи«Арсенал» интересуется Мартиншем
Вчера, 23:10 Комментарии1
Слухи«Барселона» может продать Коутиньо за 85 млн евро
Вчера, 22:55 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   198 / 1106
вчера в 22:29
Дибала не согласится быть безтрофейником,ему лучше на лавке медали получать.Амбиции не позволяют его айкью перейти в бей-беги.
dzvinka
dzvinka
   135 / 1106
вчера в 22:06
да ну н****, изыди. это днище бесхарактерное нам не надо.
Martini_1987
Martini_1987
   272 / 1106
вчера в 21:33
Не нужен этот скамеечник
рус фан
рус фан
   383 / 1106
вчера в 20:35
Если Ливер согласиться отдать за Дибалу млн так 90, то возможно Юве стоит и согласиться или поменяться например на кого.
Бильге Октай
Бильге Октай
   225 / 1106
вчера в 20:27
гоббы такие гоббы .... дибала не по карману никому .... ахаха .... нынешний дибала если кому и нужен , то максимум за банку тушенки ....
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   421 / 1106
вчера в 20:02
Он не сменит уважаемый клуб на какое то хавно
Neymar 10
Neymar 10
   387 / 1106
вчера в 19:49
сейчас только если в обмен на консервы и гречу . а года два три назад когда он играл в футбол можно было и за сотку лямов сбагрить в реал без лишних нервов .
Великий Князь
Великий Князь ответил Василий Кулик
   13 / 1106
вчера в 19:48
Негоже великому клубу брать игрока уровня Фрозиноне
Даже Фрозиноне на три головы выше Спартака. Аха-ха)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Василий Кулик
   3 / 1106
вчера в 19:34
Мда, если вот такие футбольные эксперты, то футбол умирает как вид спорта, в терминальной стадии просто.

Как я ни "люби" Ливерпуль, я ж не скажу, что Салах игрок уровня Брайтона
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 19:25
Значит кого-то хотят продать.
Василий Кулик
Василий Кулик
   86 / 1106
вчера в 19:17
Негоже великому клубу брать игрока уровня Фрозиноне
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   246 / 1106
вчера в 19:16
Не нужен
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   138 / 1106
вчера в 19:11
Его многие хотят! Но не всем он по карману , да и не думаю что он хоть и малый но не настолько глуп чтобы уходить из Юве! Тут он в тёплой ванне! Так что это все на уровне разговоров , сплетен и домыслов.
Mixacka
Mixacka
   593 / 1106
вчера в 18:57
Там никто не будет смотреть на его хрустальные ноги )
la-respect0
la-respect0
   547 / 1106
вчера в 18:51
Было бы интересно на него взглянуть в составе Ливерпуля,но навряд ли Юве отпустить пацана ))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   191 / 1106
вчера в 18:45
Так вроде Ливерпуль не хочет очень много тратить на трансферы в это летнее ТО, а Дибалу явно не дешевая покупка.
Rizo1
Rizo1 ответил Denkuz
   650 / 1106
вчера в 18:35
Дибала и в Ювентусе неплохо смотрится.
на лавке часто сидит!
Denkuz
Denkuz
   57 / 1106
вчера в 18:27
Дибала и в Ювентусе неплохо смотрится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100