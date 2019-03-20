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Нигматуллин: «Поставлю на ничью 1:1 в матче Бельгия — Россия»

вчера, 12:59
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 между российской командой и сборной Бельгии.

Бельгия гораздо выше России в мировом рейтинге, однако при всем уважении к составителям он очень субъективен. Считаю, на данный момент шансы команд — 50 на 50. Оптимальным наш состав не назовешь, но это стимул проявить себя другим футболистам. Наверное, тактика будет осторожной, наша команда вряд ли станет играть первым номером. Без долгой разведки не обойдётся. Для первого матча будет неплохо поделить очки. Поставлю на ничью — 1:1.

Недавно стало известно, что нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами России и Кипра.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   359 / 1081
вчера в 18:22
Меньше чем с 4-мя в кошелке не уйдем. Сами может одного дурака забъем, если повезет.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   307 / 1081
вчера в 17:00
кто такой этот Нигматулин и,что ему надо от сборной?Он уже накосячил достаточно в ней,так ещё УЕФА его пиарит..
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 16:16
Диджей скромно промолчал, какую сумму он поставил на ничью. Громко стукнул по столу монетой Адын рубль? )
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 1081
вчера в 15:48
А что поставил конкретно, Руслан? Надеюсь, что перед решающим матчем ЧМ-2002 против той же сборной Бельгии он не играл в тотализатор!
Tommy Lee
Tommy Lee
   176 / 1081
вчера в 15:33
Всё никак не отпустит Нигматуллина.
Palex
Palex ответил cska plus
   112 / 1081
вчера в 15:30
Не проиграют крупно.
MSN-thebest
MSN-thebest
   334 / 1081
вчера в 15:21
Мозги пудрит. Думает, что мы все теперь побежим ставить на ничью
311
311
   48 / 1081
вчера в 15:13
Не подведи, Руслан, я хату поставил на ничью!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   192 / 1081
вчера в 15:13
Я тоже думаю наши не проиграют.
0 :3 - это конечно не проигрыш !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   192 / 1081
вчера в 15:12
А кто у нас забивать-то этот единственный будет , Смолов с Дзюбой что ли ? Умора !!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
вчера в 14:59
3-0 или 3-1, Бельгия нам шансов не оставит. А в Казахстане будет натужная ничейка 1-1, как с Азербайджаном при Капелло.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   369 / 1081
вчера в 14:52
Смело, но будем надеяться...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   199 / 1081
вчера в 14:49
Проиграет Россия и шансов ноль.Игра будет,как Барселона с Уралом например.
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
вчера в 14:38
хорошо бы...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   272 / 1081
вчера в 14:09
Я тоже считаю будет ничья
Comench
Comench
   107 / 1081
вчера в 14:03
Это большой аванс.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 13:51
Удачи сборной России .
serh62
serh62
   559 / 1081
вчера в 13:45
после игры стасик поползет к Акинфееву...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   108 / 1081
вчера в 13:39
БЕЛЬГИЯ ПРОСТО РАЗМАЖЕТ СБОРНУЮ СТАСИКА !
ГЫ-ГЫ
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 13:39
Либо выиграют, либо не выиграют. Другого результата быть не может.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   595 / 1081
вчера в 13:30
послушай нигматулина и поставь наоборот
112910415
112910415
   69 / 1081
вчера в 13:24
в официальном матче...в не оптимальном составе...с первой сборной мирового рейтинга...на её поле... однозначно ничья, однозначно !
надеюсь. этот Руслан после матча не откажется вернуться к данной теме
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   261 / 1081
вчера в 13:18
0:2...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 13:17
Кому интересны твои прогнозы? Лучше бы прогнозы Чердака выкладывали :)
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 13:15
Я тоже думаю наши не проиграют.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   60 / 1081
вчера в 13:14
Если моих спартаковцев не будет в составе, может и удастся ничейку скатать.
За адекватность
За адекватность
   41 / 1081
вчера в 13:12
"наша команда вряд ли станет играть первым номером." Да ладно, а я то думал сразу начнут душить бельгийцев в их логове, чтобы те за центр поля лишь изредка переходили.
Misha_g
Misha_g
   803 / 1081
вчера в 13:05
Хотелось бы чтоб наши выиграли, но мне кажется проиграют с разницей в два мяча
Mixacka
Mixacka
   548 / 1081
вчера в 13:04
Думаю , из тебя диджей лучше получится , чем эксперт и прогнозист )
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